Júliusi kincsek a piacon: ezeket (v)edd a jó emésztésért

„Érkezik a magyar sárga- és görögdinnye, már szuper érett a faeper, lassan az első csemegeszőlőfürtöket is csipegethetjük! Csapjatok le ezekre az izgalmas szezonális kincsekre"

A Maradék nélkül ajánlása szerint érdemes minél többet enni ezekből a finomságokból, amíg frissek és hazai termelőktől is elérhetőek. Az alábbiakban azonban részletesebben is megtudhatod, miért éri meg egészséged érdekében is gyakrabban fogyasztani a legfinomabb júliusi terméseket.

Csemegeszőlő

Ha rendszeresen eszel szőlőt, az több szempontból is előnyös az egészségedre nézve. Ez a gyümölcs ugyanis segíthet megerősíteni az immunrendszert, megőrizni a szív és az érrendszer egészségét, valamint szabályozni a vércukorszintet. Egy közelmúltbeli tanulmány szerint ráadásul a bélrendszer egészségére is pozitív hatással lehet a szőlő, napi három adag elfogyasztása ugyanis megnövelheti a jótékony bélbaktériumaid számát. 100 grammonként egyébként 0,9 gramm rostot tartalmaz, de ekkora mennyiséggel a napi K-vitamin-szükségleted csaknem ötödét is fedezheted. B1- és B6-vitamin, valamint kálium és réz is jócskán megtalálható a fürtökben.

Cseresznye

A roppanós cseresznye is a nyár egyik slágere, amely bőségesen tartalmaz A-, B-, C- és K-vitamint is. De foszfor, kalcium, kálium, magnézium, mangán, réz és vas is található benne. 100 gramm elfogyasztásával ráadásul 2,1 gramm rostot is nyersz. Magas rosttartalma különösen jót tesz az emésztésednek, és segíthet megelőzni az olyan gyakori problémákat, mint a székrekedés és az aranyér.

A roppanós cseresznye a nyár egyik slágere, amely ráadásul kiemelkedő rosttartalommal is bír.

Egres

Az egresre is érdemes „vadászni” a piacon és a boltokban, ugyanis egyebek mellett A-, B5-, B6- és C-vitaminban is bővelkedik. K-vitamint egyáltalán nem tartalmaz, de káliumot, mangánt és rezet annál inkább. Rosttartalma is igen kiemelkedő: 100 grammonként 4,3 gramm rost van benne.

Görögdinnye

A nyár nem is lenne az igazi az élénkpiros, lédús, hazai görögdinnye nélkül. Sajnos laikusként nem könnyű igazán finomat venni belőle, de ezekkel a szakértői tippekkel talán sikerülni fog. Meg is éri felkutatni a legízletesebb darabokat, ugyanis a napi A-vitamin-szükségleted ötödét, valamint a C-vitamin-igényed tizedét is fedezni tudod mindössze 100 gramm elfogyasztásával, emellett 0,4 gramm rostot is bevihetsz vele.

A meleg és a strandolás mellett sokan a dinnyeszezon miatt is rajonganak a nyárért. Nem árt azonban résen lenni, mert egyeseknél kellemetlen panaszokat is kiválthat a nyár slágergyümölcse.

Málna

Nem véletlenül sorolják a málnát is a legegészségesebb bogyós gyümölcsök közé. Már 100 grammnyi elfogyasztásával kielégítheted a C-vitamin- és a mangánszükségleted harmadát, továbbá a K-vitamin-, a folsav- és a rézigényed tizedét. Az emésztésnek is nagyon jót teszt, hiszen sok benne a víz és rost is.

Meggy

A meggy rendszeres fogyasztásáért is hálás lesz az emésztőrendszered. Rendkívül gazdag A-vitaminban, de C-vitamin, réz, kálium és a mangán is van benne bőven.

Nektarin

A nektarin is sokak kedvence, de ez nem is csoda, hiszen az egyik legízletesebb gyümölcsünk. Ízén kívül azonban A-, C- és E-vitamin-, valamint kálium- és réztartalma miatt is megéri gyakran venni és enni belőle. 100 grammonként 1,7 gramm rost található benne.

Ribizli

Meglepően hangozhat, de régen a ribizli fogyasztásával küzdöttek a súlyos C-vitamin-hiány következtében kialakuló skorbut ellen. Ha viszont azt nézzük, hogy 100 grammja képes kielégíteni a C-vitamin-szükséglet felét, akkor már nem is annyira meglepő ez a kijelentés. Ugyanekkora mennyiség 4,3 grammos rosttartalommal büszkélkedhet, de K-vitamin, kálium, réz, foszfor, mangán és vas is van benne bőven.

Sárgabarack

A sárgabarack főszezonja a július, így érdemes minél többször vásárolnod belőle a következő hetekben. Több mint háromnegyede víz, valamint rosttartalma is viszonylag magas – 100 grammonként 2 gramm –, tehát az emésztés jó barátja. Napi A-vitamin-szükségletedet pedig már akár 2-3 darab apró barack elfogyasztásával is kielégítheted.

Sárgadinnye

Annak is számos előnye is van, ha szereted a sárgadinnyét. 100 grammnyi elfogyasztásával ugyanis ki is pipálhatod a napi A-vitamin-bevitelt, 200 grammal pedig már a napi C-vitamin-igény is megvan. De jelentős mennyiségű folsavat (B9-vitamin) és káliumot is tartalmaz, bónuszként pedig 100 grammonként 0,9 gramm rosthoz is rejt.

Ilyen az élet sárgadinnye-allergiával

Bár viszonylag ritka problémáról van szó, a dinnyeszezon kellős közepén jó, ha észben tartjuk, hogy a sárgadinnye is kiválthat kellemetlen, akár súlyos allergiás reakciókat is. Ha pedig nem vesszük komolyan a dolgot, akár anafilaxiás sokk is lehet a vége.

Szeder

A sötét színű szeder is igazi vitaminbomba. 100 grammja fedezni tudja a C-vitamin-szükséglet csaknem felét, valamint a K-vitamin- és a vasigény mindegy tizedét. Kiemelendő továbbá B2- és E-vitamin-tartalma, valamint foszfor-, kalcium-, kálium-, magnézium- és rézmennyisége is jelentős. Rostban is gazdag, egy 100 grammos adag 1,7 grammot rejt belőle.

Borsó

A zöldborsót az egyik legértékesebb növényi fehérjeforrásnak tartják, de nem csak vegetáriánusként érdemes gyakran fogyasztanod. 100 grammnyi nyers zöldborsó 5,7 gramm rostot tartalmaz, és képes fedezni a napi C-vitamin-szükséglet felét, a folsav- és K-vitamin-igény harmadát, valamint az ajánlott A- és a B1-vitamin-bevitel negyedét is. De niacin-, cink-, foszfor-, kálium-, mangán-, réz- és vastartalma sem elhanyagolható.

Burgonya

Talán eddig te is azok közé tartoztál, akik szerint a krumpli egy unalmas zöldség, de ez most megváltozhat. A burgonya ugyanis igen változatosan elkészíthető, bővelkedik továbbá értékes tápanyagokban is. Különösen C-vitamin-, folsav-, magnézium-, kálium-, valamint B1- és B6-vitamin-tartalom terén remekel. De alacsony nátrium- és zsírtartalma, továbbá magas rosttartalma miatt is érdemes gyakran enned belőle.

Cukkini

A cukkini szintén egy nagyon sokféleképpen felhasználható zöldség, és ugyancsak tele van hasznos tápanyagokkal. A kalóriaszegény, lédús, roppanós eledel jelentős mennyiségű C-, B6- és B9-vitamint tartalmaz. 100 grammonként 1 gramm rostot biztosít a szervezetednek.

Fejes káposzta

Bár D- és B12-vitamint egyáltalán nem tartalmaz a fejes káposzta, jelentős C-vitamin-, folsav- és K-vitamin-tartalommal büszkélkedhet. Sok benne továbbá a kálium, a kalcium, a foszfor és a magnézium is. 100 grammnyi elfogyasztásával 2,5 gramm rosthoz juttathatod a testedet.

Főzőtök

A főzőtökben is igen sokféle vitamin és egyéb hasznos tápanyag található, egyebek mellett B3-, B6- és B9-vitamin, valamint kálium és mangán is. 100 grammonként 1,5 gramm rostot is beviszel vele.

Karfiol

Ha elfogyasztasz egy átlagos méretű karfiolt, azzal ki is elégíted a napi C-vitamin-igényed mintegy háromnegyedét. Beviszel vele továbbá jelentős mennyiségű B6-, B9- és K-vitamint, valamint magnéziumot, foszfort, káliumot és mangánt is. 100 grammonként 2 gramm rostot is biztosít.

Paprika

Biztos te is hallottál már arról, hogy a paprika remek C-vitamin-forrás, de az talán meglephet, hogy már 100 grammnyi elfogyasztásával a napi ajánlott C-vitamin-bevitel 229 százalékáról gondoskodhatsz. Kisebb mennyiségben ugyan, de B6-vitamint, folsavat, káliumot és rezet is bőségesen tartalmaz.

Paradicsom

100 gramm paradicsom 2,6 grammnyi rosthoz juttatja a szervezetedet. Biztosít emellett jelentős mennyiségű A-, C- és K-vitamint, valamint káliumot is. Magas savtartalma miatt azonban refluxosoknak óvatosan ajánlott fogyasztani.

Póréhagyma

A póréhagyma is igen gazdag vitaminforrás. A napi K-vitamin-igény több mint 60 és az A-vitamin-szükséglet több mint 55 százalékát képes fedezni 100 grammnyi mennyiség elfogyasztása, hozzájuttat továbbá 1,8 gramm rosthoz is. Szintén kiemelendő B6-, B9- és C-vitamin-tartalma, valamint mangán-, réz- és vasmennyisége.

Spenót

A spenót hatékony vaspótló hírében áll, azonban nem kizárólag a vastartalma miatt éri meg gyakrabban (v)enni. Nagyon könnyű megemészteni, és 100 grammonként 2,2 grammnyi rostot biztosít szervezetednek. De bővelkedik K-, A-, B2-, B6-, E- és C-vitaminban, valamint mangánban, folsavban, vasban és magnéziumban is.

Uborka

Kevesen tudják, hogy már 100 gramm uborka képes fedezni a napi K-vitamin-szükséglet 60 százalékát. Emellett kisebb arányban ugyan, de A-vitamint, rezet, vasat és foszfort is tartalmaz. Ez a mennyiség ráadásként 1,2 gramm rost bevitelét is jelenti.

Zöldbab

100 gramm főtt zöldbab 3,2 gramm rostot rejt, valamint fedezi a napi K-vitamin-szükségleted csaknem 64 százalékát. Bővelkedik továbbá A- és C-vitaminban, folsavban, valamint mangánban is.

A vitamin- és rosttartalom meghatározásához a kalóriaguru.hu tápanyag-kalkulátorát használtuk.

