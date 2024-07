Innovatív gélspray, amely felveszi a harcot a HPV okozta elváltozásokkal (x)

A 2023-as év végén vettem részt azon a nőgyógyászati rákszűrésen, illetve HPV-szűrésen, amely fenekestül felforgatta az azt követő néhány hónapomat. Még most is úgy emlékszem az eredmény megismerésének pillanatára, mintha csak tegnap történt volna. Amikor kimondta az orvosom, hogy „HPV pozitív”, először borzongás futott végig a testemen, majd forróság öntötte el az arcomat és a mellkasomat, a torkom összeszorult, a fülem pedig csengett. Olyan volt, mintha felrobbant volna egy bomba mellettem, teljesen lefagytam, és eluralkodott rajtam a rettegés.

„Egy pozitív lelet még nem halálos ítélet”

Akkor még nem tudtam sokat a HPV-ről, vagyis a humán papillomavírusról, azt viszont igen, hogy rendellenes sejtburjánzást és különböző rosszindulatú daganatokat okozhat. Azt is hallottam már, hogy a méhnyakrákos esetek túlnyomó többségéért is ez a kórokozó felelős, így tehát azonnal azt vizionáltam, hogy méhnyakrákom van, és mindenképpen műteni vagy sugarazni kell majd.

Amíg ezek átfutottak az agyamon, meg sem szólaltam. Nem tudom, hány percig ülhettem ott csendben, mire ki tudtam préselni magamból a kérdést. „Akkor most mi lesz velem?” – azt hiszem, valami ilyesmit mondtam, miközben éreztem, hogy elerednek a könnyeim. Az orvosom megnyugtató és bátorító hangja rántott végül vissza a valóságba és a jelenbe.

Egy pozitív lelet még nem halálos ítélet, csak gyakrabban kell majd jönnie vizsgálatra, mert így nagyobb a méhnyakrák kialakulásának kockázata. Sokak szervezetéből azonban két éven belül kiürül a vírus anélkül, hogy komolyabb problémát okozna. Kezdjen el tehát szurkolni az immunrendszerének, hogy le tudja majd győzni ezt a kórt” – fogalmazott a doktor úr.

„Segíthetem az immunrendszeremet a küzdelemben?”

A szurkolást persze azonnal el is kezdtem, de ezt nem éreztem elegendőnek. „Tehetek valami konkrétabbat is annak érdekében, hogy segítsem az immunrendszeremet a küzdelemben?” – kérdeztem a nőgyógyásztól. Nagy megkönnyebbülést éreztem, amikor erre igennel válaszolt. Azt mondta, ma már szerencsére többféle segítség is elérhető a HPV-fertőzés leküzdéséhez, valamint a kór által okozott méhnyaki elváltozások megelőzéséhez, vagy akár visszafordításához is.

„A Colpofix hüvelyi gélspray lett az új legjobb barátom”

Az ismerőseim javaslatára én végül egy olyan innovatív készítményt választottam, amelynek összetevői egymást segítve fejtik ki hatásukat, és amelynek alkalmazásával 35 százalékkal magasabb arányban tűnnek el a kóros méhnyaki elváltozások, mint a kezelés nélkül. A Colpofix képes szabályozni a méhnyak hüvelyi részében található, úgynevezett transzformációs zóna élettani körülményeit, és így tudja biztosítani a szövetek a megfelelő hidratációját, valamint elősegíteni a hámképződést és a méhnyaki elváltozások gyógyulását. Emellett pH-szabályozó és prebiotikus hatással is rendelkezik, így helyreállítja és fenntartja a hüvelyflóra egészségét. Ezek az állítások pedig nem légből kapottak, hanem egy olyan klinikai vizsgálat eredményeire alapulnak, amelybe csaknem ezer pácienst vontak be.

A „feladatom” viszonylag egyszerű volt. Januártól kezdődően a hónap első 20 napját úgy zártam, hogy lefekvés előtt 5-ször befújtam a hüvelyembe a készítményből. Az egyedi, higiénikus és ergonomikus kialakítású applikátorral ez szerencsére nem volt sem bonyolult, sem kimondottan kellemetlen. Mindezt február és március első 20 napjában is megtettem, egy kúra ugyanis 3 hónapig tart.

A legjobban egyébként a Colpofix hüvelyi gélspray egyedülálló állagát kedveltem. A gél ugyanis a kinyomásakor folyadékká alakul át, a nyálkahártyát elérve azonban ismét egy jól tapadó és egyenletesen eloszló géllé válik. Így nemcsak hatékonyan befedi a méhnyaki és hüvelyi nyálkahártyát, de vissza sem folyik, így az egész kezelés nagyon higiénikus és kényelmes.

„A kontrollvizsgálat után már örömömben sírtam”

Mivel a novemberi HPV-szűrésem pozitív lett, a következő citológiai vizsgálatomra nem egy, hanem már fél év múlva sort kellett keríteni, hogy az orvosom szorosan nyomon tudja követni az esetleges elváltozásokat, illetve megbizonyosodhasson a kezelésem hatékonyságáról. A májusi kontrollvizsgálat után végre nem ijedtségemben, hanem örömömben sírtam, mindössze 6 hónap alatt ugyanis visszafejlődtek a kezdetleges méhnyaki elváltozásaim, és újból megindult az egészséges hámképződés.

Most újabb 6 hónapnyi várakozás, majd egy újabb vizsgálat következik, de már sokkal nyugodtabban vágtam neki ennek a félévnek, és bizakodóan nézek a jövőbe. Mindezt az időben elvégzett szűrővizsgálatnak, valamint a Colpofix hüvelyi gélspray-nek köszönhetem.