Más nevében vesznek fel hitelt a csalók

Sok magyar bank kínálatában megvan az a lehetőség, hogy az internetbankon vagy a mobilbankon keresztül személyi kölcsönt vehetnek fel a már meglévő ügyfeleik. Ezzel viszont már egyre többen élnek vissza – írja a Bank360.hu.

A Magyar Nemzeti Bank szerint 2021. január 1. és 2023. április 1. között – a kapcsolatfelvétel nélküli hitel lehetőség megjelenésének kezdeti és felfutó időszakában – közel 250 visszaélés történt, melyek közül 120 esetben jártak sikerrel a csalók. Átlagosan 4 millió forinttal károsították meg az embereket, akik nevében személyi kölcsönt vettek fel.

A csalók tehát, ha megszerzik az ügyfél érzékeny banki adatait, akkor sokszor nem elégszenek meg a pénze ellopásával, hanem adósságba is keverik. Augusztustól egyszerűbbé válik például a csalásra használt bankszámlák zárolása: a pénz teljes vagy részleges visszaszerzésére akkor a legnagyobb az esély, hogy a károsult azonnal értesítse a bankját, ha csalásról van szó. Szeptembertől pedig egy MNB-s ajánlás alapján átutalási limitet is be kell majd vezetni az internetbankban, a mobilbankbank és a bankkártyáknál.