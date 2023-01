Fájdalom odalent: többféle problémát is jelezhet

Testünk bármelyik pontján számos okból jelentkezhet fájdalom – nincs ez máshogy a fenekünkkel sem. Akár nyilalló vagy görcsös fájdalomról, akár csak egy kisebb irritációról van szó, nem csoda, ha azt kívánjuk, bárcsak azonnal elmulaszthatnánk a kellemetlenséget. Az alábbiakban – a Women’s Health összefoglalója nyomán – ismertetjük, hányféle ok válthat ki fájdalmat odalent, illetve mit tehetünk ezekben a helyzetekben azért, hogy mielőbb jobban legyünk.

Menstruáció

Sokakat meglephet, de a menstruáció bizonyítottan képes felborítani az emésztést. Ennek oka, hogy a prosztaglandinoknak nevezett, hormonhatással rendelkező lipidmolekulák – amelyek a méhösszehúzódásért és a görcsökért felelősek – a bélrendszerbe is bekerülhetnek. A nők egy része ezért a székelési szokások megváltozását tapasztalja a havivérzés idején. „A normálisnál lazább széklet, illetve a gyakrabban és sürgetőbben jelentkező székelési inger mind nagyon gyakori mellékhatása a prosztaglandinszint meredek emelkedésének” – ismertette Jennifer Gunter nőgyógyász. Hozzátette, sokan küzdenek bélgörcsökkel és hasmenéssel is ilyenkor, az alhasi fájdalmak pedig néha egészen a fenékig sugároznak. Melegvizes borogatás, fájdalomcsillapító, könnyed mozgás és sok pihenés segíthet könnyebben átvészelni a nehéz napokat.

A menstruáció is összezavarhatja emésztésünket. Fotó: Getty Images

Endometriózis

Az endometriózis – vagy más néven méhszájseb – gyakoribb probléma, mint elsőre gondolnánk: a becslések szerint csak Amerikában a nők körülbelül 11 százaléka szenved tőle. Akkor beszélhetünk endometriózisról, ha a normál esetben kizárólag a méhet bélelő szövet (endometrium) a méhen kívül is nőni kezd. A méhszövet túlszaporodása leggyakrabban a petevezetékeket, a petefészkeket és a méh külső felületét érinti, de akár a belekre is kiterjedhet. Ha pedig valóban a belek is érintettek, az az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Főiskola (ACOG) tájékoztatása szerint fájdalmas bélmozgásokat eredményezhet. Az egyénenként eltérő, illetve a sok más nőgyógyászati és egyéb problémára is jellemző panaszok miatt azonban elég nehéz diagnosztizálni az endometriózist.

Genitális herpesz

Kétféle herpeszvírus létezik: a HSV-1 nevű, rendkívül gyakori kórokozó okozza az ajakherpeszt, míg a HSV-2 a genitális herpeszért tehetővé felelőssé. Ez utóbbi kissé ritkábban fordul elő, aki viszont elkapja, annál fájdalmas sebeket és folyadékkal teli hólyagokat idéz elő a végbélnyílás és a nemi szervek területén. Ha felmerül a nemi herpesz lehetősége, mindenképpen forduljunk orvoshoz, beigazolódott gyanú esetén pedig értesítsünk mindenkit, akivel a közelmúltban szexuális kapcsolatot létesítettünk, és ösztönözzük őket is a szakember felkeresésére. Az orvos minden érintettnek vírusellenes gyógyszereket ír majd fel.

Aranyér

Az aranyér a végbélben és a végbélnyíláson található érduzzanat, amely az álló- vagy ülőmunkát végzőket, a székrekedéssel küzdőket, valamint a várandós nőket különösen veszélyezteti. A végbélnyílás körüli viszketés és/vagy fájdalom, valamint a kitapintható csomó egyértelmű figyelmeztető jel, előrehaladottabb állapotban azonban már erős belső fájdalom, fájdalmas székletürítés és vérzés is kísérheti a problémát. A probléma vény nélkül kapható, speciális krémekkel és kúpokkal könnyen enyhíthető, de hosszan elhúzódó aranyér esetén inkább kérjünk orvosi segítséget.

Anális repedés

A végbélben, illetve a végbélnyílás körüli szöveteken jelentkező berepedezést anális repedésnek nevezzük. A leggyakrabban székrekedés vagy súlyos hasmenés következményeként alakul ki, a végbélnyílás túlzott megerőltetése vagy irritációja miatt. A problémára viszketés, a székletürítés közben érzett égető fájdalom, vagy a vécépapíron megjelenő vércseppek hívják fel a figyelmet. A sérülések helyi krémekkel könnyen gyógyíthatók, gyakori kiújulás esetén viszont érdemes szakember segítségét kérni a pontos kiváltó ok megállapításához és kezeléséhez.

Végbéltályog

Végbéltályogok akkor keletkeznek, ha a végbélnyílás belsejében lévő apró mirigyek elzáródnak és begyulladnak, vagy az anális repedés felülfertőződik egyes baktériumok miatt. A tályogok megtelnek gennyel, és a probléma rendkívüli fájdalommal járhat. Mielőbb forduljunk orvoshoz, hogy kitisztítassuk az érintett területet.

Isiász, avagy ülőidegzsába

Az ülőideg egy hüvelykujj-vastagságú ideg, amely a hát alsó részétől, a faron keresztül egészen a lábfejekig fut. Ha ez az ideg becsípődik, komoly fájdalmaink lehetnek tőle – néha pont a fenekünkben. Carrie Pagliano fizikoterápiás specialista például igen érzékletesen azt mondta, „olyan érzés ez, mintha egy kutya harapott volna a fenekünkbe”. A zsibbadás, bizsergés és az égő vagy szúró érzés szintén gyakori tünete az isiásznak. Ha úgy gondoljuk, hogy ez állhat a fenékfájdalmunk hátterében, rövid időn belül forduljunk szakorvoshoz, hogy megelőzhessük a további állapotromlást.

Piriformis-szindróma

A piriformis-szindrómát néha összetévesztik az isiásszal, mert nagyon hasonlóak a tüneteik. A piriformis-szindróma azonban egy neuromuszkuláris állapot, amely azt jelenti, hogy az idegek és az izmok nem megfelelően kommunikálnak egymással. Ez csípő- és fenékfájdalmat okoz, a probléma ugyanis a piriformis izmot – vagyis a farizom mögött található, a keresztcsontot és a combcsontok felső részét összekötő, a csípő és a láb kifordításáért felelős izmot – érinti. A piriformis-szindróma éles, sugárzó fájdalmat okozhat a csípő mozgatásakor, tehát járás, futás, de még ülés közben is. Fizikoterápia, rendszeres testmozgás és nyújtás segítségével javulhat a helyzet, a folyamatba viszont ajánlott bevonni egy szakértőt is.

Burzitisz, avagy nyáktömlőgyulladás

„A burzitisz az ízületek közelében lévő csontokat, izmokat és inakat védő nyáktömlők gyulladása” – ismertette dr. Jonathann Kuo aneszteziológus és fájdalomspecialista. Ezek a nyáktömlők az egész testet behálózzák, így a csípő környékén is van belőlük bőven. Ha ezek belobbannak, az ízületi merevséget, mozgáskor pedig fenék- és csípőfájdalmat okoz. Pihenéssel és fájdalomcsillapítókkal általában néhány héten belül jelentős javulás érhető el. Ha azonban hirtelen láz, duzzanat, bőrpír, melegség vagy ízületi mozgásképtelenség lép fel, mielőbb forduljunk orvoshoz, hogy kizárhassuk a komolyabb komplikációkat.

Zúzódás

A fenékfájdalom hátterében gyakran egy elesés miatt elszenvedett zúzódás áll. Ha sötét, lila vagy kék foltot látunk a farpofán, akkor kétséget kizáróan ez a probléma. Azonban akármennyire is megütöttük magunkat, néha napokig is eltarthat, mire ennek szemmel látható nyoma lesz – addig viszont tompa fájdalom emlékeztethet minket a balesetre. Az érintett területen nem ritkán duzzanat és nyomásérzékenység is jellemző. Dr. Kuo szerint a jegelés és a C-vitaminos krémmel való kenegetés segíthet a gyógyulási folyamat felgyorsításában.

Övsömör

Bár az övsömör kisebb eséllyel okoz fenékfájdalmat, mint az eddig ismertetett állapotok, dr. Kuo szerint attól még van helye a felsorolásban. A betegség fő tünete ugyanis a törzsön felbukkanó, fájdalmas, foltokban jelentkező kiütés, amely viszketéssel, illetve bizsergő vagy égő érzéssel járhat. Ugyanaz a vírus okozza, mint a bárányhimlőt, és akár évekig szunnyadhat a szervezetben – vagyis sosem tudhatjuk, mikor lobban be újra. Akár a csípő és a fenék közelében is kialakulhatnak az egybefüggő hólyagocskák, fájdalmat okozva az érintett területen. A kezeléshez kérjük orvosunk segítségét. Ne kísérletezzünk házi praktikákkal, ide vírusellenes gyógyszerekre lesz szükség.

Izomláz vagy komolyabb izomsérülés

Az is jelentős fájdalmat okozhat, ha megerőltetjük a fenékizmokat. Futók és súlyemelők gyakran szembesülnek ezzel. A túlzásba vitt edzések azonban akár izomhúzódáshoz vagy -szakadáshoz is vezethetnek, ami még komolyabb, mozgásra fokozódó fájdalomban nyilvánul meg. „Az izomfájdalmak többnyire otthon is kikezelhetők sok pihenéssel, jéggel és vény nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszerekkel” – ismertette dr. Kuo. Ám ha a fájdalom csak súlyosbodik, a szakember azt javasolja, hogy forduljunk orvoshoz.

A csípő-keresztcsonti ízület gyulladása

A csípő-keresztcsonti ízület köti össze a gerincet a csípővel, tartást és stabilitást biztosítva. Emellett a járásban és az emelésben is fontos szerepet játszik. Ha itt ízületi gyulladás alakul ki, akkor intenzív, éles, nyilalló derék- és fenékfájdalom gyötörhet minket. Gyanú esetén keressünk fel egy szakorvost, aki különféle vizsgálatok elvégzése után meg tudja határozni a számunkra legmegfelelőbb kezelési módszert.

Porckorongsérv

Porckorongsérvről akkor beszélünk, ha a gerinc csigolyái között lévő egyik porckorong elmozdul. Ez éles fájdalmat okoz a hát alsó részén és a fenék területén. Gyakori továbbá a zsibbadás vagy a bizsergés érzése is az idegek érintettsége miatt. Az állapot mindenképpen orvosi kezelést igényel.

Mit tehetünk?

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: ha az eddigiekben említett tünetek bármelyikét tapasztaljuk, a legjobb, ha orvoshoz fordulunk. Minél tovább várunk a szakorvos felkeresésével, annál súlyosabbá válhat az állapotunk, akár műtétre is szükségünk lehet.

