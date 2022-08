Két tünet, amely bajt jelez kullancscsípés után

A kullancsok többféle betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis) ellen létezik védőoltás, ám a Lyme-kór ellen csak a kullancs mielőbbi eltávolításával tudunk védekezni. Nem mindegyik vérszívó fertőzött, amelyik viszont igen, annál kulcsfontosságú tényező az idő. A fertőzésveszély ugyanis annál nagyobb, minél tovább marad a rovar a bőrben. Ezért amint felfedeztük, mielőbb távolítsuk el a kullancsot patikában kapható kullancseltávolító segítségével.

A kullancsok veszélyes fertőzéseket terjeszhetnek. FOtó: Getty Images

Milyen tünetekkel kell orvoshoz fordulni?

A csípést követő néhány napon, egy héten belül kialakuló láz oka lehet, ha a csípés helye elfertőződik. Ebben az esetben megfelelő sebellátásra lehet szükség. Orvosi segítségnyújtásra emellett súlyosabb esetekben is szükség van. A kullancs-encephalitis kezdetben jellemzően enyhe lázzal jár, amely aztán pár nap múlva kiugróan magassá válik, valamint erős fejfájás, hányás, szédülés, izomfájdalmak társulhatnak hozzá – foglalta össze dr. Kádár János immunológus, infektológus, az Immunközpont főorvosa.

A másik tünet, amelynek kapcsán indokolt az orvosi segítségkérés, egy, a kullancscsípést követően megjelenő jellegzetes bőrtünet, az úgynevezett Lyme-folt. Fontos tudni, hogy ez nemcsak a csípés körül, hanem a testen bárhol megjelenhet egy vagy több méretes – 5 centiméter átmérőnél nagyobb –, sokszor céltáblára emlékeztető bőrpír (erythema migrans) formájában. Semmilyen egyéb tünettel nem jár, de hosszabb időn – napokon, heteken – át megmarad. Ha a kiütés viszket, illetve néhány napon belül elmúlik, akkor vélhetően allergiás reakcióval, esetleg egyéb rovar csípésével volt dolgunk. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy nem jelentkezik bőrtünet, de egy-két ízület tartós, más okkal nem magyarázható gyulladása esetén szintén gyanakodhatunk Lyme-kórra.

Fontos az időben megkezdett kezelés

Előfordulhat, hogy a kullancscsípésről nincs is tudomásunk, csupán a Lyme-folt jelentkezésekor szerzünk róla tudomást. Dr. Kádár János szerint ilyen esetben sincs ok aggodalomra, mert a Lyme-folt jelenléte esetén még időben vagyunk. Általában egyszeri, 3-4 hetes antibiotikumos kezelésre van szükség, amely problémamentes gyógyuláshoz vezet. Mi több, a kezelés még akkor is hatásos lehet, ha a csípést követő egy éven belül fordulunk orvoshoz, ám érdemes hozzátenni, hogy a késlekedés könnyen alááshatja a kezelés sikerességét.