A C-vitaminnak is van E-száma. Mit jelent ez?

Újabb fontos kérdéssel keresték meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakértőit. Ezúttal arra volt kíváncsi az egyik levélíró, vajon igaz-e, hogy a C-vitaminnak is van „E-száma". Az alábbiakban ismertetjük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, illetve egyéb érdekességeket is megosztunk erről a fontos mikrotápanyagról.

C-vitamin, alias E300

Fontos már az elején kiemelni, hogy az elterjedt tévhittel ellentétben az E-számok nem feltétlenül jelentenek mesterséges, káros vagy allergén anyagokat. A Nébih is egyértelműen közölte, hogy még a C-vitaminnak is van E-száma. Ha ezt a vitamint az élelmiszerek adalékanyagaként használják, gyakran az E300 jelöléssel tüntetik fel az adott termékek csomagolásán.

A C-vitamin a vas felszívódásához is elengedhetetlen. Fotó: Getty Images

Ezeket sem árt tudnod a C-vitaminról

A C-vitamin a szervezeted számos folyamatához elengedhetetlenül fontos. A testednek szüksége van rá egyebek mellett a kollagénfehérjék és a hormonok szintéziséhez, az immunrendszered egészséges működésének fenntartásához, valamint a vas felszívódásának támogatásához is.

Általában a bevitt C-vitamin-mennyiség mintegy 75 százaléka jól hasznosul. Mivel azonban az élelmiszerekben található C-vitamin nagy része a hőkezelés hatására lebomlik, törekedj arra, hogy a lehető legtöbb zöldséget és gyümölcsöt nyersen fogyaszd. A legtöbb C-vitamin a népszerű elmélet ellenére nem a paprikában, hanem az acerolában, a csipkebogyóban és a homoktövisben található. Ezeken kívül a petrezselyem és a zöld chili paprika is remek C-vitamin-forrásnak számít.

Figyelj a mennyiségre!

Mivel az emberi test nem képes sem előállítani, sem raktározni a C-vitamint, mindennap gondoskodnod kell a szükséges mennyiség pótlásáról. Az életkor szerinti napi szükséglet alakulásáról az alábbi táblázatunkból tájékozódhatsz, nemek szerint lebontva.

Várandósság, szoptatás, nehéz fizikai munka, nagymértékű stressz, dohányzás, rendszeres alkoholfogyasztás és menopauza hatására azonban a C-vitamin-szükséglet megnövekszik. De ugyanez igaz egyes környezeti hatások, láz, fogamzásgátló-szedés, illetve műtét utáni állapotok esetén is.

Fontos tudnod azt is, hogy a vérzékenység, a lassú sebgyógyulás, az ínysorvadás, illetve a fertőzésekre és gyulladásra való fogékonyság nagyon gyakran C-vitamin-hiányra figyelmeztet. A túlzásba vitt C-vitamin-fogyasztás ugyanakkor emésztőrendszeri panaszok és vesekő kialakulásához vezethet.

