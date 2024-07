Természetesen enyhíthetők a klimax kellemetlen tünetei (x)

Igaz, ami igaz, bár egy nő már a gyermekvállalás előtt is tisztában van azzal, hogy majd a klimax során milyen változásokkal nézhet szembe, de amikor életének ebbe a szakaszába lép, váratlanul éri a tünetek megjelenése és azok hatása. Nem véletlenül számít társadalmi tabunak, ugyanis odafigyelés és kezelés nélkül valóban egy gyökeresen más életszakasz köszönthet be, amely hosszú éveken át megkeserítheti az életet. A nőgyógyász többnyire hormonfelírással igyekszik a tünetcunamit enyhíteni, és ez sokak számára riasztó lehet, ráadásul számos olyan krónikus betegség van, amikor ellenjavallt a hormonok használata.



A menopauzában jelentkező tüneteket elsősorban a női hormonszintek csökkenése okozza, a panaszok intenzitása és megjelenése viszont egyénenként eltérő. Míg vannak, akik néhány kisebb hőingadozással átesnek ezen a szakaszon, mások a poklok poklát élik át, nem várt helyzetekben találják magukat, sokszor pedig a család és a párkapcsolat látja kárát a változókor beköszöntének.

Leggyakrabban a hőhullámok (a nők 70%-ánál), depresszió, alvászavar, idegi feszültség, hüvelyszárazság (50%), libidócsökkenés, feledékenység (40%), fejfájás, szédülés és szívpanaszok (30%) jelentkeznek. Szélsőséges esetben ezek a tünetek akár 5 éven át is tarthatnak, számtalan kellemetlen percet okozva.

Megoldásokat keresve, nemcsak az orvos által javasolt hormonpótlás lehet a kivezető út, hanem akár a szelíd gyógymódok is segíthetnek. A növényi eredetű hatóanyagokat tartalmazó szerek különös jelentőséggel bírnak bizonyos nőgyógyászati panaszok, elsősorban a premenstruációs szindróma és a menopauzával kapcsolatos tünetek kezelésében. Számos példa van rá, hogy a gyógyszeres kezelés és a fitoterápia kiegészíti egymást (pl. megfázásos tünetek esetén).



A hormonpótlással kapcsolatos félelmek miatt ma már gyakran azok a nők is elutasítják a kezelés ezen formáját, akik esetében orvosilag indokolt lenne annak alkalmazása. Ezzel párhuzamosan meredeken emelkedik a menopauza tüneteire javasolt, az orvostársadalom által jellemzően „alternatívnak” tartott szerek, köztük a fitoterápiás készítmények forgalma. Az ártalmatlannak vélt, de hatásosnak tartott szerek, teák használata azonban kellő tudás hiányában sokszor veszélyes utakra kalauzolja a használóját. A gyógynövény alapú és gyógyszerminőségű készítmények, így a Remifemin Plus is, több évszázados tapasztalati tudás, valamint a modern orvoslás által támogatott kutatások ötvözeteként kerülnek forgalomba, ezzel biztonságos és hatásos gyógyírt jelenthetnek a klimaxos panaszokra.



A megoldásokat keresők számára a fitoösztrogének mint megmentő hatású csodaszerek merülnek fel, amely vegyületeket növényi eredetük miatt a közfelfogás a „veszélyes” hormonokkal szemben ártalmatlannak gondol, holott azok használata is körültekintést igényel.

A fitoösztrogének növényi eredetű anyagok, amelyek a szervezet ösztrogénreceptoraihoz kötődve hormonszerű hatást fejtenek ki. Jelentőségüket az 1940-es években ismerték fel, amikor megfigyelték, hogy ha a juhok nagy mennyiségben legelik le a Trifolium subterraneumot (földbentermő here) és a T. repenst (fehér here), ösztrogénszerű hatások (terméketlenségi problémák, vetélés) jelentkeznek. A menopauzában jelentkező panaszokat elsősorban a hormonszintváltozások okozzák. Az életkor előrehaladtával a petefészkekben a női hormonok termelése mérséklődik, a progeszteron és az ösztrogén szintje csökken, a luteinizáló hormon (LH) és a follikuluszstimuláló hormon (FSH) szintje megemelkedik.



A hosszú távon legsúlyosabb következmények (pl. a csontritkulás, szív- és érrendszeri betegségek) is az ösztrogénszint csökkenésével függnek össze. Ezek kiküszöbölésére alkalmazzák már évtizedek óta az ösztrogén- vagy a kombinált ösztrogén-progesztogén-kezelést a nőgyógyászat területén. A hormonpótló gyógyszerek szedésének szigorú szabályai vannak, csak orvosi felügyelet mellett szedhetőek a lehető legkisebb dózisban és legrövidebb ideig, és vannak, akik számára a használatuk ellenjavallt (daganatos betegségek, sztrók stb.)



A Remifemin Plus gyógynövényi összetevői, a poloskavész (Cimicifuga) és az orbáncfű kivonatai nem tartalmaznak ösztrogént, sőt fitoösztrogént sem, hatásukat nem hormonális úton fejtik ki, a változókorban lévő nők számára emiatt egy biztonságos kiutat jelentenek a hormonpótlás világából. Abban az esetben, ha ellenjavallt vagy kockázatos a hormonkezelés, de a tünetek erőssége miatt megoldásra van szükség, megnyugtató lehetőséget nyújthat ennek a növényi alapú gyógyszernek a szedése. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ez utóbbi – veszélyeztetett – csoport számára az orvosi javaslat és a kezelési idő alatti megfigyelés elengedhetetlen.

A fürtös poloskavész az észak-amerikai indiánok tradicionális gyógynövénye, amelyet számos betegségben használtak sikerrel, kiemelten a női problémákra. A Cimicifuga racemosa (fürtös poloskavész) a boglárkafélék családjába tartozó lágyszárú növény. A gyógyászatban ősszel begyűjtött, keserű-csípős ízű gyökerét és gyöktörzsét használják. Az orvosi kutatások során nagy mennyiségű ellenőrzött vizsgálatban sem jelentkezett ösztrogénjellegű hatás, míg a hatásokat tekintve pozitív változásról számoltak be a résztvevők.



A változókor tüneteinek természetesen létezik más, hatékony, bár tudományosan kevésbé alátámasztott hatású növényi terápiája is. Ilyenek például a mexikói vad jamgyökér vagy a maca, amelynek szedése a hangulatjavító hatás mellett növelheti a libidót is. Továbbá a hagyományosan női problémákra a palástfű és cickafark teák és ülőfürdők is jó hatással lehetnek.

Az orbáncfű (Hypericum perforatum) napjaink egyik legnagyobb forgalmú gyógynövénye, amely az egyetlen vény nélkül beszerezhető antidepresszánsként hazánkban is meglehetősen népszerű. Bár több növényről (pl. citromfű, golgotavirág) állítják népgyógyászati adatok vagy szórványos hivatkozások alapján, hogy antidepresszáns hatásuk van, ezt viszont csak a közönséges orbáncfű esetén lehetett hitelt érdemlően bizonyítani a kutatások alapján.





