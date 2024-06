Egypetéjű ikrek: vajon a vegán vagy a mindenevő testvér egészségesebb?

Azt már korábbi tanulmányokban is olvashattad, hogy a húsfogyasztás csökkentésének számos pozitív hatása lehet, javítja a szív és az érrendszer egészségét. Az ezzel kapcsolatos tanulmányokat azonban gyakran az alanyok genetikai eltérései, valamit különböző neveltetése és életmódja is befolyásolja. Az ezekből adódó adattorzulásokat ezúttal kikerülték a kutatók: egypetéjű ikreket tanulmányoztak, akiknek genetikai egyezőségük mellett a nevelkedési körülményeik és az étrendjük is azonos volt.

Érdekes kutatásban vizsgálták meg a vegán étrend szívre és érrendszerre gyakorolt hatását. Fotó: Getty Images

22 egypetéjű ikerpárt vizsgáltak

A Stanford Egyetem tanulmányához szükséges kutatásba 22 egypetéjű ikerpárt, vagyis összesen 44 alanyt vontak be. A 2022 májusa és júliusa közötti vizsgálati időszakban a testvérpárok egyik tagjának vegán, míg a másiknak mindenevő étrendet állítottak össze a kutatók.

Arra mindkét étrendnél odafigyeltek a szakértők, hogy alapvetően egészséges táplálkozást biztosítson a gyerekeknek, tartalmazzon tehát sok zöldséget és gyümölcsöt, valamint hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonaféléket is. A vegán étrend – értelemszerűen – abban különbözött a másiktól, hogy semmilyen állati eredetű terméket nem tartalmazott, míg a „mindenevők” csirkét, halat, tojást és sajtot is fogyasztottak.

A tájékoztatás szerint az első négy hétben napi három étkezést – reggelit, ebédet és vacsorát – szállítottak ki a kísérlet résztvevőinek, míg a második hónapban az érintett családok maguknak készítették el az ételt – dietetikus útmutatásai szerint, illetve gondosan feljegyezve az elfogyasztott fogásokat és mennyiségeket. A két hónapos életmódváltást a 44 résztvevőből 43-an csinálták végig. A kutatást vezető Christopher Gardner szerint ez azt bizonyítja, hogy néhány hét is elég arra, hogy egészséges étrendre álljunk át.

„Sosem rajongtam kifejezetten a húsért, a halat viszont mindig is imádtam. Egy idő után tehát logikus lépésnek tűnt, hogy áttérjek a peszkateriánus étrendre, és csak azt fogyasszam, amit valóban szeretek és aminek az elkészítésétől sem viszolygok. Azonban, mint bármilyen speciálisabb étrend, ez is egy kicsit nagyobb körültekintést igényel.” – Személyes tapasztalatok és szakértői tanácsok a peszkateriánus étrendről.

Látványos eredmények két hónap alatt

A Stanford Egyetem kutatói a kísérlet elején, a negyedik hét után, majd a nyolcadik hét végén is vettek vért az alanyoktól, hogy az eredményeket összehasonlíthassák. A legnagyobb változást az első 4 hét leteltével látták. A vegán étrendet követő gyerekeknél már ennyi idő elteltével is az LDL-koleszterinszint, az inzulinszint és a testsúly jelentős csökkenését mérték – és ezek a tényezők mind nagyon fontosak a szív és az érrendszer egészségéhez.

Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a hosszabb élet érdekében mindenki jobban tenné, ha áttérne növényi alapú étrendre. Nem muszáj azonban teljesen elhagyni az állati eredetű élelmiszereket, ugyanis már az is jelentősen javítja az egészségi állapotot, ha elkezdünk a megszokottnál több növényi alapú élelmiszert fogyasztani. Ez sokkal fontosabb, mint a szigorú vegán étrend betartása” – fogalmazott Gardner.