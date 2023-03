Miben más a különböző burgonyák tápanyagtartalma?

A Szupermenta korábbi, csomagolt burgonyákat vizsgáló terméktesztjén már kiderült, hogy mennyire biztonságosak a kereskedelemben kapható krumplik. Az akkori vizsgálatsorozatban a szakemberek egyebek mellett a nemesfémek, a vegyszermaradványok és a penészgombák jelenlétét ellenőrizték, valamint az is, hogy génmódosítottak-e a vizsgált tételek.

A burgonya igen értékes eledelnek számít. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei azonban most további vizsgálatokat végeztek a teszt folytatásaként. Utánajártak például, hogyan változik a különböző körülmények között tárolt burgonyák cukor- és károsanyag-tartalma, valamint kiderítették, hogy általánosságban van-e eltérés a különböző típusú krumplik beltartalma között. Az alábbiakban ez utóbbi vizsgálat eredményeit részletezzük.

A termékpróba során laboratóriumi vizsgálatoknak vetettek alá egy-egy A-, B- és C-típusú burgonyát, illetve egy édesburgonyát is. „Bár az édesburgonya nem a burgonyafélék közé tartozik, elnevezésére, valamint felhasználására való tekintettel helyet kapott ebben az összehasonlításban” – jegyezték meg a cikk szerzői.

Az édesburgonya jött ki győztesként

A Szupermenta kiegészítő vizsgálatai rávilágítottak, hogy a hagyományos burgonyák belső értékeiben – vagyis zsír-, fehérje-, cukor- és keményítőtartalmában – nincs jelentős eltérés. A klasszikus krumplikat és az édesburgonyát összehasonlítva ugyanakkor megállapítható, hogy ez utóbbinak nemcsak cukor-, hanem fehérjetartalma is magasabb.

Vitaminban is gazdag eledel

Bár a fenti vizsgálat a vitamintartalomra nem tért ki, fontos megjegyezni, hogy a burgonya ebből a tekintetből is igen értékes eledelnek számít. Ahogy már korábban megírtuk, 180 grammnyi burgonya elfogyasztásával körülbelül 10 milligramm C-vitaminhoz juttatjuk a szervezetünket, az újburgonya viszont ennek akár a dupláját is tartalmazhatja. Gazdag továbbá B1- és B6-vitaminban, folsavban, magnéziumban és vasban is. Magas kálium-, valamint alacsony nátriumtartalmának köszönhetően pedig remekül szabályozza a vérnyomást.

Bár márciusban még igencsak változékony az időjárás, már azért voltak olyan napok, amikor megtapasztalhattad a tavasz melegét. Mutatjuk azokat a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, amelyekkel nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is belekóstolhatsz a tavaszba – ezeket edd márciusban!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!