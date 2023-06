Honnan lehet tudni, hogy érett a görögdinnye? Szakértők tanácsai

Ha jártál már úgy, hogy miután hazacipeltél egy görögdinnyét, kiderült, hogy egy éretlen és íztelen darabot sikerült választanod, akkor pontosan tudod, ez mekkora csalódást tud jelenteni. Néhány rossz élmény azonban ne vegye el a kedvedet a dinnyevásárlástól! Mutatjuk, mire kell figyelned, hogy igazán finom, érett gyümölcsöt válassz.

Laikusként is felismerhetjük, hogy megérett-e már az adott görögdinnye. Fotó: Getty Images

Jól nézd meg, milyet veszel!

Honnan lehet tudni, hogy érett a görögdinnye? – ezzel a kérdéssel fordult egy levélíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A szakértők Facebookon megosztott válasza szerint az érettség megállapítása szakértelmet igényel, azonban néhány tényezőt figyelembe véve akár laikusként is felismerhetjük, hogy megérett-e már az adott görögdinnye – kóstolás nélkül is.

A csíkos héjú fajtáknál figyeld meg a színt! Ha a világosabb csíkok vajszínűek, az az érett állapotot jelzi.

A dinnye alján levő halvány vajszínű/sárga folt is az érettségre utal.

Az ütögetésre jelentkező kongó hang azt jelzi, hogy a dinnye belseje nincs megszakadva, víztartalma pedig magas. Ez a szezon elején még nem feltétlenül jelent egyet az érettséggel.

A „kopogtatásos technikát” inkább a szezon végén érdemes bevetni. Ezzel ugyanis kiszűrheted a túlérett, belül löttyedt dinnyéket.

Az sem mindegy, hol vásárolsz!

„Az sem mindegy, milyen körülmények között tárolt dinnyét vásárolunk” – mutatott rá válaszában a Nébih. Mint írták, a görögdinnye frissen szedve a legfinomabb, ezért nagyon fontos, hogy a betakarítást követően minél rövidebb időn belül a vásárlókhoz jusson a gyümölcs.

Ha pedig nem egész, hanem felezett vagy negyedelt görögdinnyét vásárolnánk, akkor a higiéniai körülményekre is ügyelni kell. „Csak olyan helyen vegyünk fél dinnyét, ahol az eladó tud kezet mosni, tisztán tartja a kést és az asztalt, valamint gondosan lefóliázza a dinnyefeleket” – olvasható a szakértők tanácsai között.

Tudtad? A nyár egyik legnépszerűbb gyümölcsét, a lédús görögdinnyét nemcsak íze, de az egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt is érdemes gyakran fogyasztani. Köztudott például, hogy a magas víztartalmú gyümölcsök – amilyen a dinnye is – remekül hidratálnak, és nagyon jót tesznek az emésztésnek is. Ha tehát sok dinnyét eszel, azzal egyebek mellett elősegítheted a székrekedés és az aranyér kialakulásának megelőzését is. További csodás hatásairól pedig korábbi cikkünkben olvashatsz részletesebben.

