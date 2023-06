A szőlő így erősíti a bélflóránkat

A szőlő rendszeres fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat, a többi között erősítheti az immunrendszert, támogathatja a szív- és érrendszeri egészséget és segíthet a vércukorszint szabályozásában is. Egy, a Scientific Reports című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szőlő a bélrendszer egészségére is pozitív hatással lehet, mivel segíthet növelni a jótékony bélbaktériumok mennyiségét, ami újabb okot ad arra, hogy a szőlőt beépítsük az étrendünkbe. De hány adagot kellene fogyasztani belőle naponta? A Medical Daily cikke szerint kutatók erre is megtalálták a választ.

Szőlővel a mikrobiom egészségéért

A bélrendszerben található mikrobiom, vagy ahogy a köznyelvben jobban elterjedt, a bélflóra egészsége döntő fontosságú az emberi egészség szempontjából, mivel az emésztéstől az immunműködésen és a tápanyagok felszívódásán át olyan kulcsfontosságú tényezőket is befolyásol, mint az elhízás vagy a mentális egészség. A mikrobiomra különböző tápanyagok is hatással lehetnek. A kutatók ezeket vizsgálták, például a szőlőt, és arra voltak kíváncsiak, hogy milyen előnyökkel járhat a bélrendszer jótékony baktériumflórájának növekedése és sokfélesége szempontjából.

Mennyi szőlőt kellene enni egy nap?

A kutatók 41 egészséges embert követtek nyomon, akik közül csak 29 fő fejezte be a vizsgálatot. A résztvevők között 22 nő és 19 férfi volt. Életkoruk 20,9 és 55,7 év között mozgott, az átlagéletkor 39,8 év volt.

Amikor a résztvevőknek két héten át szőlőt kellett fogyasztaniuk, a bélbaktériumok bizonyos típusai, például a Holdemania spp., csökkentek, míg mások, például a Streptococcus thermophiles, növekedtek. Néhányan még 30 nappal a szőlőfogyasztás abbahagyása után is változásokat mutattak a mikrobiomjukban, ami arra utal, hogy a szőlőfogyasztás hatásai később is jelentkezhetnek.

A tudósok összességében megállapították, hogy napi három adag szőlőt kellene fogyasztanunk az egészséges és kiegyensúlyozott étkezés részeként. Így sokat tehetnénk mikrobiomunkért, illetve általános egészségünkért is.

