Sárgabarack, kajszibarack vagy röviden csak kajszi – ez a három elnevezés ugyanazt az egészséges és jellegzetesen zamatos gyümölcsöt takarja, amely nagyon sokféleképpen felhasználható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő programja, az Európai Friss Csapat összegyűjtötte, mit érdemes tudni erről a gyümölcsről. A program séf nagykövete, Bernáth József pedig két, igazi nyári, kajszis receptet is bemutatott.

A szezon egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb gyümölcse. Fotó: Getty Images

Miért érdemes sárgabarackot enni?

A sárgabarack a hazai klímának és termőhelyi adottságoknak köszönhetően nagyon finom, zamatos gyümölcs, a kellemesen harmonikus cukor-sav aránynak köszönhetően kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezik. Nagyon egészséges, remek rost- és vitaminforrás. A- és C-vitamin-tartalma magas, valamint tartalmaz B1- és B2-vitamint is. A szervezet napi A-vitamin-szükséglete már 2-3 szem barack elfogyasztásával fedezhető, ami azért fontos, mert az A-vitamin késleltetheti az időskori látásromlást, hozzájárulhat a rákos megbetegedések megelőzéséhez, kedvezően hathat a zsíranyagcserére és serkentheti a máj méregtelenítő működését is.

A sárgabarack – magas rosttartalma miatt – kifejezetten tápláló és kedvezően befolyásolhatja az anyagcserét. A benne található ásványi anyagok közül érdemes kiemelni a mangánt, a magnéziumot, a vasat és a folsavat, amelyek mind hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez és a jó közérzethez. Káliumban is rendkívül gazdag: az emberi szervezet napi káliumigényét egy sárgabarack bőven fedezi. Emellett gazdag antioxidánsokban is, amelyek a súlyos krónikus betegségek megelőzésében játszhatnak alapvető szerepet. A fogyókúrás étrendbe is tökéletesen beilleszthető, mert legnagyobb része – mintegy 85 százaléka – víz, és szénhidráttartalma sem kiugróan magas. Kalóriatartalma pedig kifejezetten alacsonynak mondható.

Fogyasszunk sárgabarackot akár egész évben

A sárgabarack valóban az egyik legsokoldalúbb nyári gyümölcs, amelynek számos felhasználási módja van. Természetesen a legjobb, ha frissen és nyersen fogyasztjuk. Ha nem fogy el azonnal, akkor az ép szemek hűtőben akár két hétig is eltarthatók, sőt 0-1 Celsius-fokon még három hétig is elállhat. A nyári nagy melegben készíthetünk belőle isteni ivólevet vagy hideg krémlevest, de ízesíthetünk vele gyümölcsbólékat is. Készülhet belőle sütemény, torta vagy más desszert, és akár saláta is. Meglepő, de pecsenyehúsokkal fogyasztva különleges ízt ad a sülteknek.

Ha az őszi-téli hónapokra is szeretnénk kajszibarackról gondoskodni, több lehetőségünk is van: befőttként, dzsemként vagy lekvárként tehetjük el. Az aszalás is nagyszerű megoldás lehet, hiszen aszalva a gyümölcs megtartja vitamin- és tápanyagtartalmát. Vigyázni kell azonban, mert a nagy mennyiségű aszalt sárgabarack fogyasztása enyhe hashajtó hatású lehet. A fagyasztás ugyanakkor a sárgabarack esetében kerülendő, mert ha megfagy, akkor megváltozik az íze.

Jó tudni!

A sárgabarack magjából sajtolt olaj felhasználható saláták készítéséhez, de a szépségipar egyik kedvelt alapanyaga is: készítenek belőle szappant, masszázs- és illóolajat. Némelyik fajtának az édes magja nyersen is fogyasztható, de a kesernyések a ciántartalmuk miatt nagy mennyiségben mérgezők lehetnek!

Ínycsiklandó nyári receptek

Főzés előtt célszerű a sárgabarackot megvizsgálni és átválogatni, mert a szemek érettségétől függ, hogy melyik ételben érdemes felhasználni őket. A keményebbekből remek saláta készülhet, míg a puhábbakat, érettebbeket desszerthez vagy főételhez érdemes felhasználni – tanácsolta Bernáth József, az Európai Friss Csapat program séf nagykövete, aki szerint salátából, sajtból és grillezett sárgabarackból egy különleges előételt készíthetünk. „Ha meggrillezzük a sárgabarackot, akkor sokkal jobban passzol mindenféle sós ételhez, és nemcsak salátákhoz, hanem akár hús- vagy halételekhez is” – jegyezte meg. Hozzátette, ha salátáról van szó, akkor a grillezett kajszihoz remekül passzol a fekete bors, bármilyen meglepőnek is tűnik.

A séf rámutatott arra is, hogy karamellizált sárgabarackkal és néhány bazsalikom levéllel egy olyan klasszikust is igazán különlegessé tehetünk, mint amilyen a császármorzsa. „A grillezéssel ellentétben a karamellizáláshoz cukrot is használunk, amiből a melegítés hatására karamell lesz. Ez a karamell fogja bevonni a sárgabarackcikkeket. A kezdetben folyós karamell ropogósra hűl, mire kitálaljuk a desszertünket.” Hozzátette, hogy bár a gyerekek általában ódzkodnak a zöld fűszernövényektől, érdemes a bazsalikommal egy próbát tenni, mert nagyon jól passzol a császármorzsához.

Aki kedvet kapott az ételek kipróbálásához, kövesse Bernáth József receptjeinek leírását. Érdemes megnézni továbbá a 4 különleges sárgabaracklekvár-receptünket is.