Ilyen az élet sárgadinnye-allergiával

A sárgadinnye az egyik legjobb nyári vitaminforrás, hiszen nagy mennyiségben tartalmaz C- és B9-vitamint (folsavat). Béta-karotin-tartalma a sárgarépáéval vetekszik – ez az antioxidáns ráadásul a szervezetben A-vitaminná alakul, amely elengedhetetlen egyebek mellett a szemünk és az immunrendszerünk egészséges működéséhez is. Emellett magas rost- és víztartalma miatt is érdemes minél többet fogyasztani ebből a gyümölcsből, amíg szezonja van.

Nem árt azonban óvatosnak lenni, és komolyan venni minden gyanús tünetet, amely a sárgadinnye elfogyasztását követően jelentkezik. A 3 év alatti gyerekeknek ugyanis a 6-8 százaléka, a felnőtteknek pedig a 3 százaléka sárgadinnye-allergiával küzd, amelynek súlyos esetben akár anafilaxiás sokk, kóma és halál is lehet a vége – olvasható a Healthline.com-on megjelent összefoglalóban.

A sárgadinnye is kiválthat kellemetlen, akár súlyos allergiás reakciókat is. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb tünetek

Akárcsak más allergia esetében, a sárgadinnye-allergiánál is az okozza a problémát, hogy az immunrendszerünk tévesen úgy érzékeli, hogy az elfogyasztott allergén káros a szervezetünkre, ezért elkezd eltúlzott válaszreakciókat küldeni. Az így megjelenő panaszok széles skálán mozognak, de egyénenként eltérő lehet azok súlyossága is. A leggyakoribb tünetek azonban az alábbiak:

viszkető vagy bizsergő érzés a szájban,

az arc megdagadása,

ajakduzzanat,

bőrviszketés és/vagy kiütések megjelenése,

hasmenés,

hányinger vagy hányás,

zihálás,

szapora pulzus.

Komoly baj is lehet belőle

Egyeseknél már egy nagyon kis mennyiségű sárgadinnye is előidézi a tüneteket, a legrosszabb esetben pedig akár anafilaxiás reakció is felléphet. Ez a potenciálisan életveszélye állapot nyelv- vagy torokduzzanattal, kritikusan alacsony vérnyomással, nagyon lelassult vagy túl szapora pulzussal, szédüléssel, vagy akár légzéskimaradással és eszméletvesztéssel is járhat.

A gyerekek esetében főként akkor kell résen lenni, ha először kóstolják a sárgadinnyét – az esetükben ugyanis a családnak fogalmuk sincs az allergiáról egészen addig, amíg meg nem történik a baj. Így történt ez Sarah Scott 2 éves fiával is: a kicsi az egyik percben még jó kedvvel kóstolgatta életében először a gyümölcsöt, a következő percben azonban csalánkiütések lepték el, arca pedig feldagadt. Mivel a legközelebbi orvos 20-25 percre volt tőlük, viszonylag sok idő telt el, mire a kisfiú EpiPen injekciót kapott, addigra viszont már olyan rossz állapotban volt, hogy az orvos azonnal mentőt hívott neki. A gyerek az injekció ellenére eszméletét vesztette, légzése pedig leállt, a mentők azonban még éppen időben odaértek, és végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani a kis beteget. Bár a lábadozás még eltartott egy darabig, a történet végül szerencsésen végződött. A megrázó esetet a GoodHousekeeping oldalán osztotta meg az anya, hogy felhívja a figyelmet a probléma létezésére és súlyosságára.

Fontos résen lenni az éttermekben

Ha sárgadinnye-allergiára gyanakszunk, mindenképpen keressük fel háziorvosunkat vagy egy allergológust, hogy megbizonyosodhassunk arról, vajon jogos-e a gyanakvásunk. Ha pedig tisztában vagyunk vele, hogy valóban allergiások vagyunk, akkor természetesen tiltólistára kell tennünk a sárgadinnyét, illetve az azt tartalmazó édességeket, fogásokat.

Az éttermekben különösen legyünk résen, hiszen a szezonális salátákba, gyümölcslevesekbe vagy koktélokba gyakran kerül sárgadinnye. Ha tehát nem vagyunk biztosan abban, hogy a kinézett étel vagy ital tartalmaz-e sárgadinnyét, akkor mindenképpen kérdezzünk rá. De nem árt ettől függetlenül is előre jelezni, hogy allergiával küzdünk, főleg akkor, ha az súlyos mértékű. Ebben az esetben ugyanis az étterem dolgozói biztosíthatnak minket arról, hogy ételünket és italunkat úgy készítik majd el, hogy az lehetőleg ne érintkezzen sárgadinnyével – például külön késsel és másik vágódeszkán szeletelik fel a nekünk szánt egyéb gyümölcsöket.

Számoljunk az orális allergia szindrómával is

Előfordulhat olyan eset is, amikor nem konkrétan a sárgadinnyére vagyunk allergiások, hanem valamilyen növény pollenjére, mégis allergiás tüneteink jelentkezhetnek, ha dinnyét fogyasztunk. Ez az úgynevezett keresztallergia miatt fordulhat elő, amelynek lényege, hogy a szervezet nem tud különbséget tenni két nagyon hasonló fehérje között, ezért mindkettőre eltúlzottan reagál. Mivel a pollenallergia mellé gyakran egy étel-keresztallergia társul, jellemző, hogy az adott étel elfogyasztása nem (kizárólag) hagyományos szénanáthás tüneteket vált ki, hanem például ajak- vagy nyelvduzzanatot, szájüregi bizsergést, illetve szájpadlás- vagy torokviszketést. Ezt a tünetegyüttest orális allergia szindrómának (OAS) vagy pollen-élelmiszer-allergiának is nevezzük. Egyes adatok szerint egyébként az OAS a tinédzserek és a fiatal felnőttek körében fordul elő a leggyakrabban, és megjelenésének kockázata jelentősen nagy akkor, ha egy olyan személy fogyaszt sárgadinnyét, aki allergiás a parlagfű vagy valamilyen fűféle pollenjére.