Hangulatingadozás és változókor: egyszerű trükkökkel tegyünk ellene

Éveken át tarthat

Menopauzáról akkor beszélünk, ha egy nő utolsó menstruációja óta eltelt legalább 12 hónap. Ezt a legtöbben az ötvenes éveikben tapasztalják meg, de egyes egészségi problémák esetén előfordulhat, hogy valakinél jóval fiatalabb életkorban következik be.

A menopauza során csökkenni kezd az ösztrogén és progeszteron nevű hormonok szintje, ami aztán további változásokkal jár. Az ösztrogén hatással van más hormonokra is, amelyek hangulatjavító tulajdonságokkal rendelkeznek, beleértve a szerotonint, a noradrenalint és a dopamint. Ha a ciklusunk rendszertelenné válik, előfordulhat, hogy nincs mindig peteérésünk. Az ovuláció pedig kulcsfontosságú a progeszterontermelés szempontjából: ha kevés van ebből a hormonból a szervezetünkben, az például súlygyarapodáshoz vagy a libidó csökkenéséhez vezethet.

Fizikai és lelki problémákat is okozhat a változókor. Fotó: Getty Images

A csökkenő ösztrogéntermelés miatt jelentkeznek a pszichés tünetek, főleg a perimenopauza időszakában, ami az utolsó vérzést megelőző, valamint azt követő két évet foglalja magába. A hőhullámok és a fokozott izzadás mellett sokan küzdenek ilyenkor ingerlékenységgel, szorongással, depresszióval és akár öngyilkossági gondolatokkal is. Az utolsó menstruációt megelőző időszak, a premenopauza a csökkenő progeszteronszint miatt viselheti meg a szervezetet. Az utolsó fázisban, a posztmenopauzában pedig mind az ösztrogén-, mind a progeszterontermelés minimális, ez pedig szintén járhat fizikai és lelki tünetekkel is.

Utóbbiakat viszont nem feltétlenül hozzuk összefüggésbe a változókorral. Elvégre a menopauza folyamata éveken át tart, és számos olyan esemény vagy inger érhet minket ez idő alatt, amelyek hatással vannak a közérzetünkre (munkahelyváltás, költözés stb.). Ráadásul a menopauza sok egyéb problémát is okozhat a testünkben: alvásproblémát, ingerlékenységet, hüvelyszárazságot, vizelettartási gondokat, más betegségeket, amelyek szintén negatív hatással vannak a lelkiállapotunkra. Ezeket a változásokat viszont nehéz megfogni, vagy a súlyosságukat meghatározni: a depressziós szót is sokan használjuk akkor, ha levertek vagyunk, ami viszont nem ugyanaz, mint a klinikai értelemben vett depresszió.

A nőgyógyászunknak mindig számoljunk be a menopauza során tapasztalt tünetekről, akkor is, ha elsőre nem feltétlenül kötjük össze azokat a változókorral! Az orvosunk ezeket figyelembe véve dönthet a továbbiakról, elküldhet például vizsgálatokra, hogy egyéb lehetséges okokat kizárjon.

Apró változtatások

Szerencsére több életmódbeli változás is segíthet enyhíteni a változókor nehézségeit: érdemes esélyt adni pár új szokásnak, hiszen az általános egészségünknek is jót teszünk általuk. Mivel a hormonváltozások súlygyarapodáshoz is vezethetnek, ami aztán tovább ronthat a hangulaton, érdemes jobban odafigyelnünk a testmozgásra. Lehetőleg olyan mozgásformát keressünk, amit élvezünk is, így sokkal könnyebben vesszük rá magunkat arra, hogy visszatérjünk hozzá. A rendszeres fizikai aktivitásnak pedig számos előnye van, nemcsak a fizikumunkra, hanem a mentális egészségünkre nézve is: egyebek között energikusabbak leszünk, levezetjük általa a stresszt, jobban alszunk.

Érdemes feljegyezni, mikor tapasztalunk fokozott izzadást vagy hőhullámot, vagy mitől leszünk ingerlékenyebbek. Egyes ételek vagy italok is kiválthatják ugyanis a fenti tüneteket, és a hangulatunkra is hatással lehetnek: ilyenek például a koffeintartalmú vagy alkoholos italok, illetve a fűszeres ételek. Ha mindig írjuk, miket ettünk vagy csináltunk, és mikor éreztük magunkat különösen ingerlékenynek, jobban észrevehetjük az összefüggéseket.

Sok új szokásnak érdemes esélyt adni. Fotó: Getty Images

Az étkezésünkkel kapcsolatban arra is figyeljünk, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, valamint fehérjékben gazdag ételeket építsünk be az étrendünkbe. Utóbbi segít megőrizni az izmaink mennyiségét, valamint telítettebbnek is érezzük magunkat evés után, így a súlyunk megtartásában is segítenek.

A magnézium fogyasztása is ajánlott, mivel a hiánya megviselheti az idegrendszerünket, fáradtabbak lehetünk – de előtte végeztessünk laborvizsgálatot, és kérjük ki az orvosunk tanácsát is a dózisát illetően! Kerüljük viszont a finomított szénhidrátokat, amelyek hirtelen változásokat okozhatnak az ember vércukorszintjében, ezáltal a hangulatában is. A már említett fehérjék, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák viszont nem vezetnek ilyen kiugrásokhoz, helyette az egészséges testsúlyhoz és a jobb kedvhez járulnak hozzá.

A fentiek mellett természetesen egy pszichológus vagy más mentálhigiénés szakember segítségét is kérhetjük: egy terápia által megtanulhatjuk kezelni a menopauzával járó negatív érzelmeket.

Ha Te is úgy érzed, hogy segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116, 123, vagy 06/80-820-111-es telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolataid vannak, olvasd el ezt az oldalt! Ha pedig másért aggódsz, ezt az oldalt keresd fel!