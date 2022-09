Az uborka meglepő hatásai

Az uborka gazdag forrása az egészségmegőrzésben hasznos fitokemikáliáknak, így a falvonoidoknak, lignánoknak és triterpéneknek, amelyek antioxidáns, gyulladáscsökkentő és rákellenes hatásai is ismertek. A zöldség leginkább értékes részeit a héj és a magok jelentik, ezek sok rostot és béta-karotint tartalmaznak. A magokban hasznos ásványi anyagok is találhatóak, például kalcium.

Eközben viszont az uborka szegény szénhidrátokban, nátriumban , zsírban és koleszterinben - 100 grammban pedig csupán 16 kalória van (héj nélkül 15). Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hatóság adatai szerint ez a mennyiség egy 2000 kalóriás diéta esetén a napi bevitel 4 százalékát fedezi a C-vitamin, valamint 2-2 százalékát az A-vitamin, a kalcium és vas tekintetében.

Lássuk, milyen egészségügyi előnyökkel jár az uborka fogyasztása és felhasználása!

Hidratáció

Az uborka 95 százaléka víz, így kiváló lehetőséget nyújt a folyadékpótlásra, különösen nyáron. Nagyjából 100 grammnyi uborkaszelet közel olyan jó szomjoltó, mint egy pohár víz. Ezen túlmenően ráadásul ez a zöldség olyan fontos tápanyagokat is tartalmaz, mint a magnézium és a kálium, amelyek szerepet játszanak a hidratációban.

A bőr szépsége

A uborkák hűsítő és nyugtató hatással rendelkeznek, ami helyileg alkalmazva csökkenti a duzzanatokat, és enyhíti az irritációt, illetve a gyulladást. Ennek megfelelően uborkakarikákkal hatékonyan lehet kezelni a reggelente puffadt szemkörnyéket, akárcsak a napozás közben elszenvedett leégést.

A csontok egészsége

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább felismerte a tudomány, hogy a K-vitamin fontos szerepet tölt be a csontok egészsége szempontjából, márpedig 100 gramm uborka a napi ajánlott bevitel mintegy ötödét tartalmazza. Egy korábbi tanulmány szerint K-vitamin-bevitellel csökkenthető a csonttörések kockázata, egyben a D-vitaminnal együtt növelhető általa a csontsűrűség, valamint pozitívan hat a kalcium egyensúlyára a szervezetben.

Az uborka számos vitaminban és ásványi anyagban gazdag, kalóriatartalma viszont alacsony

Antioxidánsok

Több antioxidáns is található az uborkában, így C-vitamin, béta-karotin és mangán, valamint flavonoidok, lignánok és triterpének, amelyek gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Az antioxidánsok szerepe a külső környezetben keletkező szabadgyökök semlegesítése: ezáltal számos egészségügyi probléma, például szív- és érrendszeri betegségek, illetve daganatos elváltozások ellen is hatásosak.

A szív egészsége

A kálium kifejezetten fontos szívünk egészsége szempontjából. Egy 12 ezer felnőtt részvételével elvégzett kutatás például arra az eredményre jutott, hogy azok körében, akik naponta átlagosan 4 ezer milligramm káliumot fogyasztottak, 37 százalékkal volt alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, az iszkémiás stroke rizikója pedig 49 százalékkal. Márpedig az uborka ideális forrása ennek az ásványi anyagnak: 100 gramm a napi szükséglet mintegy 4 százalékát tartalmazza, miközben jóval kevesebb kalóriát jelent, mint az egyébként igen magas káliumtartalommal bíró banán.

Emésztés

Az uborka rost- és víztartalma már önmagában is hasznos, az amerikai Tufts Egyetem kutatói azonban arra is rájöttek, hogy a hagyományos eljárással savanyított forma probiotikus baktériumokat is tartalmaz, ezáltal elősegíti az egészséges emésztést és a megfelelő bélflóra fenntartását. Mivel a bolti savanyú uborkák általában hőkezelésen is átesnek, csak ritkán rendelkeznek ezekkel a hasznos baktériumokkal.

Fogyás

Alacsony kalóriatartalma miatt az uborka meglehetősen népszerű hozzávalónak számít a diétás ételek elkészítése során. Fontos azonban, hogy a változatos étkezésről nem szabad lemondani! Ha ugyanis kizárólag vagy túlnyomó többségében uborkát fogyasztanánk, akkor hiába olvadnának rólunk a kilók, hiszen főként izomvesztésből származnának.

