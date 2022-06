Kellemetlen panaszokat okozhat a nyár slágergyümölcse

A legtöbb ember már hallott a szénanátháról és az ételallergiáról, de sokan nem tudják, hogy összefüggés is lehet a kettő között – hívta fel a figyelmet a VeryWellHealth. Pedig sok pollenallergiás tapasztal szájüregi tüneteket bizonyos nyers zöldségek és gyümölcsök, például a görögdinnye elfogyasztása után. Ha ugyanis keresztallergia áll fenn, az azt jelenti, hogy immunrendszerünk nem tud különbséget tenni két nagyon hasonló fehérje között, ezért mindkettőre eltúlzott módon reagál. Az érintettek ezért a szokásos szénanáthás tünetek – tüsszögés, köhögés, könnyezés – mellett ajak- vagy nyelvduzzanatot, szájpadlás- vagy torokviszketést, de akár szájüregi bizsergést is tapasztalhatnak a problémás élelmiszer fogyasztása közben. A tünetegyüttest orális allergia szindrómaként (OAS) vagy pollen-élelmiszer-allergiaként emlegetik.

A dinnye is gyakori keresztallergén

A görögdinnye – a sárgadinnyével ellentétben – jellemzően nem okoz önmagában tüneteket, csak keresztallergénként. Ha tehát valaki görögdinnyét eszik, és közben a fent leírt szájüregi tünetek valamelyikét észleli, akkor valószínűleg nem ételallergiával, hanem a pollenallergiához köthető orális allergia szindrómával küzd. Erre különösen akkor kell gondolni, ha az érintett valamilyen fűféle pollenjére vagy a parlagfűre allergiás. Gyanú esetén keressünk fel egy allergológust, aki bőrteszttel vagy vérvizsgálattal igazolhatja a problémát. De időnként az általunk vezetett étkezési naplóba feljegyzett tünetek is elegendőek az OAS diagnosztizálásához. Egyes adatok szerint a probléma a kisgyermekek körében kevésbé gyakori, inkább a tinédzserek és a fiatal felnőttek küzdenek ezzel.

Az ételallergiával ellentétben tehát a görögdinnye-allergia nem jár test szerte megjelenő kiütésekkel. A gyümölcs csupán helyi, szájüregi irritációt – viszketést vagy duzzanatot – okoz, akárcsak a többi, orális allergia szindrómát kiváltó élelmiszer. A problémás zöldségek és gyümölcsök jellemzően csak nyersen fogyasztva idézik elő a tüneteket, a sütés-főzés ugyanis megváltoztatja az allergizáló fehérjét. A panaszok ráadásul leggyakrabban csak rövid ideig, közvetlenül az étel szájba helyezése után jelentkeznek, majd a falat lenyelése után nem sokkal el is múlnak.

A fűfélék pollenjére allergiásoknál a dinnye mellett a zeller, a narancs, az őszibarack és a paradicsom is gyakran okoz orális allergia szindrómát. A parlagfű-allergiához pedig gyakran társulnak a dinnyén kívül a banán, az uborka, a napraforgómag és a cukkini által kiváltott szájüregi tünetek is. De a nyírfaallergiások közül is sokakat érint az OAS – igaz, itt nem a dinnye, hanem az alma, a mandula, a sárgarépa, a zeller, a cseresznye, a mogyoró, a kivi, az őszibarack, a körte és a szilva okozza a panaszokat. A szájüregi tüneteket észlelő pollenallergiásoknál egyébként előfordulhat, hogy a problémás élelmiszerek közül csupán egy váltja ki a kellemetlenségeket.

Ritkán, de anafilaxia is előfordulhat

Mivel az OAS nem „igazi” ételallergia, ehhez köthetően sokkal ritkábban alakul ki súlyos, életveszélyes allergiás reakció, vagyis anafilaxia. Ettől függetlenül nem árt tisztában lennünk az azonnali ellátást igénylő állapotra utaló jelekkel, hiszen azok tulajdonképpen bármilyen allergia esetén kialakulhatnak.

Ha tehát az alábbiakat észleljük, mielőbb forduljunk orvoshoz: