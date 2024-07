Mit mutat a vérnyomás második értéke?

„Több mint 160-as a vérnyomásom!” – hangzik el a háziorvosi rendelőkben számtalanszor. Pedig a háziorvos vagy kardiológus számára árulkodó a diasztolés érték is, vagy a második szám.

A Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelvei szerint a vérnyomás általános célértékei:

18-65 éves életkor között: 120-130/70-79 Hgmm;

65 év felett: 130-139/70-79 Hgmm.



Mikor beszélhetünk magas vérnyomásról?

Ha a vérnyomás tartósan a normál érték felett van, akkor magas vérnyomásnak (Hypertonia) nevezzük. A vérnyomás tartós emelkedettsége az erek falát károsítja, így a szív- és érrendszeri megbetegedések (pl. szívinfarktus, stroke) veszélyét fokozza. Ezen megbetegedések kialakulásának kockázata egyenes arányosan növekedik a vérnyomás értékek emelkedésével.

Fotó: Magyar Hypertonia Társaság

Mit jelentenek a számok a vérnyomásmérés során?

A szisztolés vérnyomás az első szám. Az a nyomás, amely a szív összehúzódásakor mérhető az erekben. Az értéke mindig nagyobb a második számnál.

az első szám. Az a nyomás, amely a szív összehúzódásakor mérhető az erekben. Az értéke mindig nagyobb a második számnál. A diasztolés vérnyomás a második szám. Azt a nyomást mutatja, amely a szív elernyedésekor mérhető az erekben.

Ez a két szám együttesen mutatja meg, hogy milyen erősen pumpálja a vért a szív az artériákban, és milyen lassan vagy gyorsan töltődik fel a szív az ütemek között.

Mi történik, ha egyik vagy másik vérnyomás érték magasabb?

Egy 2019-ben végzett kutatás szerint, melyet a New England Journal of Medicine publikált, a diasztolés érték (második vérnyomás érték) jelentősége kiemelkedő a stroke vagy szívinfarktus szempontjából. Nyolc év alatt a vizsgálatban több mint 44 000 embernek volt szívinfarktusa vagy stroke-ja. Az ilyen események kockázata megnőtt a 130-as vagy magasabb szisztolés (első vérnyomás érték) méréssel rendelkezők körében, de a 80-as vagy annál magasabb diasztolés értékkel rendelkezők körében is. Az eredmények emlékeztetnek arra, hogy mindkét mért érték komoly szerepet játszhat a kezelésben.

Míg a szisztolés nyomás az életkor előrehaladtával növekszik, ahogy az erek gyengülnek és szűkülnek, a diasztolés nyomás 50 éves kor után csökken. Az artériák kevésbé rugalmasak az életkorral, főleg a nem kezelt érelmeszedés miatt. Ha túl merevvé válnak, az artériák, amelyek a vér szisztolés nyomásával kitágulnak, nehezebben térnek vissza alapállapotukba a szívverések között, ami a diasztolés érték csökkenését okozza.

Az izolált szisztolés hipertónia esetében csak első érték minősül magasnak. Idősek és súlyos érelmeszesedéssel küzdők esetében ez gyakori, fiatalabbaknál viszont jóval ritkább, és az esetek nagy részében a fokozott szimpatikus idegrendszeri aktivitás, vagyis többnyire a nem kezelt stressz okozza. Kiemelten fontos azonban, hogy bármely életkorban fordul elő, mindenképpen kivizsgálás javasolt.