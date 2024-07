Az életet veszélyeztető, de megelőzhető rákokat okozhat a HPV

Az emberek 80 százaléka élete során legalább egyszer megfertőződik humán papillomavírussal, azaz HPV-vel. A vírus elsősorban szexuális úton terjed, de a fertőzés kialakulhat akár tárgyak közvetítésével, például a szauna ülésétől, törülközőtől is. Egészséges immunrendszer esetén a fertőzések 80 százaléka két éven belül kezelés nélkül, spontán gyógyul. Az esetek egy kisebb részében azonban hámelváltozásokat okoz, amelyek fokozatosan daganattá alakulhatnak.

A HPV a bőr és a nyálkahártya sejtjeit fertőzi meg. Több mint százféle különböző típusának jó- és rosszindulatú daganatok kialakulásában van szerepe. Eddigi ismereteink szerint nagyjából tucatnyi daganat van, amiért ez a vírus felelős: méhnyak-, végbél-, hüvely-, szeméremtesti, pénisz-, illetve torokrákot okozhat, de a fej-nyaki daganatok (szájüreg, garat, gége és nyelőcső) jelentős része is HPV következtében alakul ki.

A HPV nem csak a nőket támadja meg. Fotó: Getty Images

Erről ismerhető fel a nők rettegett kórja

A HPV által okozott daganatok legismertebb formája a méhnyakrák, amely mögött szinte minden esetben kimutatható a vírus. Magyarországon évente nagyjából ezer új esetet diagnosztizálnak, és 400-500 nő hal bele a betegségbe. A ráknak ez a fajtája korai stádiumában sokszor tünetmentes, de azért lehetnek gyanús jelek:

a ciklustól eltérő hüvelyi vérzés,

szokatlanul erős vagy kellemetlen szagú folyás,

szexuális aktus közben vagy után jelentkező hüvelyi fájdalom.

Ha ezeket tapasztalod, mindenképp keresd fel a nőgyógyászod!

A daganat előrehaladottabb stádiumában már jelentkezhet:

székrekedés vagy szorulás,

véres vizelet vagy vizelet-visszatartási nehézségek,

csont-, deréktáji vagy hátfájdalom,

az egyik láb dagadása,

étvágy- és testsúlycsökkenés,

fáradtságérzet, energiahiány.

Fontos azonban tudni, hogy ezek hátterében más betegség is állhat, mindenképp célszerű tehát kivizsgáltatni az okokat!

Férfiaknál is nagy bajt okozhat

Az emberek nagy része, aki szexuálisan aktív életet él, legalább egyszer megfertőződik a HPV-vel. A férfiak szervezete rendszerint magától legyűri a vírust, de ha a fertőzés tartóssá válik, náluk is okozhat kellemetlen tüneteket: nemi szervi szemölcsöt, sőt akár komoly daganatos betegségeket is a végbélnyílásnál, a hímvesszőn vagy a garatban. Bár ennek valószínűségét megjósolni nem lehet, hiszen a méhnyakrákkal szemben ezekre a rákokra nincs rutinszerű szűrési módszer, az mindenesetre biztos, hogy a gyengébb immunrendszerű férfiaknál, illetve azoknál, akik anális szexet is folytatnak, nagyobb a kockázat. Segítség lehet, hogy már férfiak is elvégeztethetik a HPV-tesztet, ebben háziorvos vagy urológus tud segíteni. Jó hír még, hogy a lányok és nők mellett már fiúk és férfiak is kérhetik a HPV elleni oltást.

Helyezd a megelőzésre a hangsúlyt!

A fertőzésre nincs gyógymód, csak az általa okozott tüneteket és betegségeket lehet kezelni, ezért javasolják a szakemberek, hogy inkább előzzük meg a bajt.