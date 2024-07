Több mint olvasószemüveg – mit jelent a kiterjesztett látótávolság?

„Sosem volt igazán jó a látásom, és az évek során megismerhettem az összes korrekciós módszert a szemüvegtől a kemény és lágy kontaktlencsén keresztül a lézeres szemműtétig. Ám ezek összesen sem mentettek meg attól, hogy az ötvenhez közeledve egyre homályosodjon a látásom” – írja egy olvasónk.

„Számítógépes munkát végzek, és mivel naponta hat-nyolc órát töltök a gép előtt, először a munkában tűnt fel, hogy valami nem a régi. Egyre közelebb kellett hajolnom, egyre nagyobbra kellett vennem a betűméretet. Egy idő után a soraim „kiabáltak” az e-mailekben… igen, ez már a tizenhármas fokozat volt. Újságot, könyvet ritkábban olvasok, de épp ezért volt meglepő, amikor nem tudtam kibetűzi, amit régebben igen. A boltokban a termékcímkéket már meg sem próbálom megfejteni… alaptartozék lett a nagyító a ridikülömben.

Fotó: Getty Images

A szemünk sem marad örökké fiatal

Olvasónk tapasztalatai sokaknak ismerősek lehetnek, főként a negyvenes-ötvenes korosztályból. Ez az a tipikus kor ugyanis, amikor a közeli látási problémák megjelennek, vagyis már egy húszcentis távolság is kihívást jelenthet a szemnek: főként az apróbb részletek homályba vesznek. A háttérben az áll, hogy a kor előrehaladtával a szemlencse veszít rugalmasságából, ez pedig rontja a fókuszálási képességet. Azon kapjuk magunkat, hogy ha nincs nagyítónk, akkor a karunkat próbáljuk minél inkább kinyújtani…

Általában ekkor jön az egyes számú megoldás, az olvasószemüveg. Ahhoz, hogy biztosan minőségit, és hozzánk passzolót kapjunk, feltétlen kezdjük a folyamatot egy látásvizsgálaton! Készen is kaphatók optikai segédeszközök – még drogériákban is – ezek azonban nem megbízhatók. Gondoljunk csak arra, hogy a készen kapható szemüvegekben a két lencse azonos dioptriájú, miközben az emberek nagy részének a két szeme eltérő fénytörésű. Ugyanígy fontos a két lencse fókuszpontjának távolsága: ezt sem lehet egyszerűen átlagolni, hiszen szintén személyes tulajdonság, hogy mekkora a távolság a két pupillánk között – az optikai lencsék minőségéről nem is beszélve.

Fotó: Getty Images

Egy okosabb megoldás: kiterjesztett látótávolságú olvasólencse

Mindenesetre amikor az érintettek megkapják az első olvasószemüvegüket, többnyire meg is nyugodnak egy időre, hiszen csodák-csodája: élesen látnak. Ám az élmény mégsem teljesen tökéletes. A többség egy idő után azzal szembesül, hogy félmegoldást választott, mert hát a közeli dolgok valóban élesek lettek, ám nehezebb fókuszt váltani a külvilág többi részére. Így az illető folyton le-fel tologatja a szemüvegét, ha pedig fel kell pillantania belőle, szédül, akár fejfájást is tapasztalhat.

Az optikusoknak ma már erre is van megoldásuk. Úgy hívják: kiterjesztett látótávolságú olvasószemüveg. Ennek az a specialitása, hogy a hagyományos olvasószemüveghez képest nagyobb tartományban biztosít éles látást. Ez így tudományosan hangzik, a hatása azonban nagyon is gyakorlatias. Az ember főzés közben könnyen beleolvas a receptbe. A boltban ki tudja betűzni az összetevőket, és közben a szomszéd bevásárlókocsijával sem ütközik. Munka közben fel tud nézni a gépből, és szóba elegyedhet egy munkatársával. A buszon nem gond, ha hozzászólnak, miközben a mobiljába mélyed. Cérnabefűzés, manikűr-pedikűr, olvasás, írás, keresztrejtvény-fejtés, barkácsolás, beszélgetés… a lehetőségek tárháza korlátlan.

40 centiből akár 4 méter

A hagyományos olvasószemüveg mindössze 40 centiméteres távolságig korrigálja a látást (mivel úgynevezett egyfókuszú lencsével készül), a kiterjesztett típusú viszont akár négy méterig – rugalmas fókuszú lencséjének köszönhetően. Utóbbi képes igazodni a szemünk igényeihez. Sokan azzal szembesülnek, hogy a túl nagy dioptriaszám miatt vastag, nem túl esztétikus a lencséjük. A kiterjesztett látótávolságú változat elérhető vékonyított lencsével is, ez is nagy előny - sőt, napszemüvegkeretbe is helyezhető. Ezen túl választható hozzá tükröződéscsökkentő, fényre sötétedő, vízlepergető vagy tisztítást segítő bevonat is.

És ha most megtörtént a látásvizsgálat, írjuk is be a jövő évi naptárba a figyelmeztetést; egy év múlva célszerű lehet egy ismétlés.