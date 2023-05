Májusban ezekből kell minél többet enni

„A május legjobban várt finomságai az eper, a spárga és a rebarbara, ugyanakkor akad itt még bőven csipegetnivaló” – írták nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű projektjének Facebook-oldalán. A bejegyzéshez az alábbi képet mellékelték, amelyen 25, májusban szezonálisan elérhető gyümölcs és zöldség látható.

A Maradék nélkül ajánlása szerint tehát érdemes még most megkóstolni a szezonja végén járó kucsmagombát, de a sült édeskömény is izgalmas ízélményt nyújt. A sóska, a spenót és a friss fokhagyma se maradjon le az étlapunkról, május végén pedig már a roppanós cseresznyét is keresheted a piacokon – sok más finomság mellett. Nézzük, milyen tápanyagokkal látják el szervezetedet az ebben a hónapban szezonálisan elérhető gyümölcsök és zöldségek.

Cseresznye

A nagy népszerűségnek örvendő, ízletes és roppanós gyümölcs igen gazdag káliumban, C-vitaminban és rézben. De A-, B- és K-vitamint, valamint foszfort, kalciumot, magnéziumot, mangánt és vasat is bőven tartalmaz. 100 gramm cseresznye elfogyasztásával 2,1 gramm rostot viszel be.

Egres

Az egres is a szervezet jó barátja, sok benne ugyanis az A-, a B5- és a B6-vitamin, valamint a kálium, a mangán és a réz is. K-vitamint egyáltalán nem tartalmaz, 100 gramm elfogyasztásával azonban fedezni tudod a napi C-vitamin-szükségleted harmadát, valamint 4,3 gramm rostot is nyersz.

Földi eper

Sokak kedvencét, az epret sem csak nagyszerű íze miatt éri meg gyakran fogyasztani. Rengeteg C-vitamin van benne, de bővelkedik mangánban és folsavban is. Nem elhanyagolható továbbá kálium-, réz-, magnézium-, foszfor- és B6-vitamin-tartalma sem. 100 grammnyi eper megevése 2 grammnyi rost bevitelét jelenti.

Megérkezett a várva várt eper, és hamarosan a cseresznye is kapható lesz. Fotó: Getty Images

Brokkoli

A brokkoli ízétől sokan idegenkednek. Ám ha te szereted, akkor érdemes többször vásárolnod ebből az értékes tápanyagokban gazdag zöldségből. 100 grammja a napi C-vitamin-szükséglet több mint 110, a K-vitamin-szükségletnek pedig a 135 százalékát tartalmazza, de a folsavigény harmadát és a napi ajánlott A-vitamin-mennyiség ötödét is fedezi. Gazdag továbbá B6-vitaminban, foszforban, káliumban és mangánban is. Ez a mennyiség ráadásként 2,6 gramm rosthoz is juttatja a szervezetedet.

Édeskömény

Az édesköménygumó kevésbé ismert és népszerű finomság, de megéri tenni vele egy próbát. Ha 100 grammot megeszel belőle, máris bevitted a naponta szükséges K-vitamin 80 százalékát, továbbá az A-vitamin 32, a kálium 20, a C-vitamin 15 és folsav 13, százalékát is. Mangánban, foszforban, kalciumban, rézben és vasban is bővelkedik, és 3,1 gramm rostot tartalmaz.

Endívia

A salátafélék családjába tartozó endívia is gazdagon ellátja szervezetedet ásványi anyagokkal és vitaminokkal. 100 grammban 3,1 gramm rost, 6,5 milligramm C-vitamin, 108 mikrogramm A-vitamin, 231 mikrogramm K-vitamin, 15 milligramm magnézium, 28 milligramm foszfor és 314 milligramm kálium található.

Fejes káposzta

A fejes káposzta D- és B12-vitamint ugyan egyáltalán nem tartalmaz, gazdag viszont C-vitaminban, folsavban (B9-vitamin) és K-vitaminban. Sok benne a kálium, a kalcium, a foszfor és a magnézium. 100 grammnyi káposzta elfogyasztásával 2,5 gramm rosthoz juthatsz hozzá.

Fejes saláta

Alacsony kalória- és magas (95 százalékos) víztartalma miatt a fejes saláta diétázóknak is kitűnő választás. 100 grammban 1,3 gramm rost, 166 mikrogramm A-vitamin, 102,3 mikrogramm K-vitamin és 238 milligramm kálium található. Bővelkedik továbbá foszforban, C-vitaminban, kalciumban, valamint biotinban is.

Fokhagyma

A fokhagyma tele van C-vitaminnal, foszforral, kalciummal, káliummal és magnéziummal, de sok egyéb értékes mikrotápanyagot is tartalmaz. Ha rendszeres fogyasztasz belőle, az segíthet a normál tartományban tartani a vérnyomásodat, valamint a koleszterin- és a vércukorszintedet is.

Hónapos retek

Fél csészényi retek fedezheti a napi C-vitamin-szükséglet 14 százalékát, magas rosttartalma (1,6 gramm/100 gramm) pedig jót tesz az emésztésnek és hosszan tartó teltségérzetet nyújt. Emellett alacsony kalóriatartalma remekül támogatja fogyási terveidet, de folsav-, K-vitamin-, kálium-, mangán-, magnézium-, kalcium-, foszfor-, réz- és cinktartalma miatt is megéri gyakran fogyasztani.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint felnőttként 25-30 gramm rostot kellene fogyasztanod naponta. A rostban gazdag táplálkozás hozzájárul az emésztőrendszer egészséges működéséhez, így hozzájárulhat a mozgás- és rostszegény életmód gyakori következményei – például a székrekedés és az aranyér – megelőzéséhez vagy enyhítéséhez.

Jégsaláta

A B12- és a D-vitaminon kívül minden vitamin megtalálható benne a jégsalátában – a K-, a B9- és az A-vitamin különösen nagy mennyiségben. De kalcium-, vas- és a foszfortartalma is számottevő. 100 grammonként 1,2 gramm rostot tartalmaz.

Kapor

Jellegzetes íze miatt a kapor sokak által kedvelt fűszernövény, igazi tavaszi ízt kölcsönöz az ételeknek. Bár 100 grammot szinte biztosan nem fogyasztasz el belőle egyszerre, ha így tennél, azzal 2,1 gramm rosthoz juttatnád a szervezetedet, valamint fedezhetnéd vele a napi C-vitamin-szükségleted 100 százalékát, valamint tested A-vitamin-igényének két és félszeresét. De bővelkedik B2- és B9-vitaminban, kalciumban, káliumban, mangánban és vasban is.

Karalábé

A karalábé sok vizet és rostot (3,6 gramm/100 gramm), cserébe viszont kevés kalóriát, zsírt és fehérjét tartalmaz – diétázóknak tehát különösen előnyös. B1-, B5-, B6-, B9-, C- és E-vitamin-tartalma miatt is értékes tápláléknak számít, de ásványi anyagokban is bővelkedik.

Karfiol

A keresztes virágúak családjába tartozó karfiol a napi ajánlott C-vitamin-mennyiség háromnegyedét tartalmazza, de K-vitaminban, magnéziumban, foszforban, B6-vitaminban, folsavban, káliumban és mangánban is gazdag. 100 grammonként 2 gramm rostot nyerhetsz vele.

Kínai kel

A könnyen emészthető, tápanyag viszont igen gazdag kínai kel sok folsavat és C-vitamint tartalmaz, de kálium-, kalcium-, magnézium- és foszfortartalma miatt is ajánlott gyakori fogyasztása. 100 grammja 1 gramm rostot biztosít szervezetednek.

Kucsmagomba

A kucsmagomba 100 gramm elfogyasztása után 2,8 gramm rosttal, a napi vasszükséglet 87 százalékával, valamint a D-vitamin-igény 102 százalékával látja el a szervezetedet. Kiemelendő továbbá B2-, B3-, B6-, cink-, foszfor-, kálium-, mangán- és réztartalma is.

Madársaláta

A madársaláta a fejes salátához képest nagyobb energia-, fehérje-, vas-, kálium-, cink-, A-provitamin- és C-vitamin-tartalommal rendelkezik. Sok benne a kalcium, a magnézium és a foszfor is.

Petrezselyemzöld

Ha valamilyen okból sikerül elfogyasztanod egy nap alatt 100 grammnyi petrezselyemzöldet, azzal be is vinnéd a szükséges C-vitamin másfélszeresét, az A-vitamin csaknem 3-szorosát, valamint a K-vitamin 20-szorosát. Ez a mennyisét továbbá 6,2 milligramm vasat és 3,3 gramm rostot is tartalmaz.

Rebarbara

A rebarbarában kevés kalória, cserébe viszont számottevő mennyiségű A-, B1-, B2-, B3- és C-vitamin van. De foszfor-, kalcium-, kálium-, magnézium- és szeléntartalma miatt is értékes tápláléknak számít. 100 grammonként 1,8 grammos rosttartalommal bír.

Rukkola

A rukkola megszelídíti a koleszterin- és vércukorértékeket, rosttartalma (1 gramm/100 gramm) pedig az emésztésre is jó hatással van. Vasat, foszfort, kalciumot, káliumot és magnéziumot, valamint A-, B2-, B5-, C- és K-vitamint is bevihetsz vele.

Snidling

A snidling jellegzetes ízével és gyulladáscsökkentő hatásával duplán is szolgálja a testi-lelki jóllétedet. Sok benne az A- és a C-vitamin, a folsav-, a kalcium-, a kálium- és a kén. 100 grammja 1,6 milligramm vasat és 2,5 gramm rostot ad a szervezetednek.

Sóska

A sóska is kiemelkedő vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik. 100 grammonként nagyjából 2 milligramm vasat, 2,9 gramm rostot, 44 milligramm kalciumot, 48 milligramm C-vitamint, 63 milligramm foszfort 103 milligramm magnéziumot és 390 milligramm káliumot rejt.

Spárga

A spárga alacsony kalória- és magas rosttartalma szintén segít normál testsúlyod elérésében és megtartásában. De nem elhanyagolható B6-, B9- és E-vitamin-tartalma sem. 100 grammonként pedig 2,1 gramm rostot, illetve 1,4-2,14 milligramm vasat vihetsz be vele.

Április végével kezdetét vette a spárgaszezon, azonban nem lesz hosszú életű, ezért érdemes kihasználni a lehetőséget, és minél többször szerepeltetni az „étlapunkon” ezt a változatosan elkészíthető zöldséget. Íze és értékes tápanyagai miatt duplán megéri gyakran fogyasztani.

Spenót

Leveles zöldség, könnyű megemészteni, kevés kalóriát tartalmaz, vitaminokban és antioxidánsokban viszont bővelkedik – ez a spenót. Egészségedet K-, A-, B2-, B6-, E- és C-vitamin-tartalma is támogatja, de mangán-, folsav-, és magnéziumtartalma is említésre méltó. 100 grammonként 2,71-3 milligramm vasat, valamint 2,2 gramm rostot biztosít szervezetednek.

Újhagyma

Az újhagyma tartalmaz egyebek mellett C-, B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9- és E-vitamint, de jód, magnézium, kén, szelén, foszfor, kálium, kalcium, réz és cink is rejlik benne. 100 grammban 1,48 milligramm vas és 2,6 gramm rost található.

A vitamin- és rosttartalom meghatározásához a kalóriaguru.hu tápanyag-kalkulátorát használtuk.

