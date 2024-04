Aranyér a terhesség alatt: okok, megelőzés és kezelés

Elöljáróban érdemes elmondani, hogy aranyere mindenkinek van. Maga az elnevezés ugyanis csupán a végbél falában futó visszereket jelöli, amelyek fontos funkciót látnak el a széklettartásban és ürítésében. Ezek az erek kitágulhatnak, begyulladhatnak, ami a többi között vérzést, fájdalmat idézhet elő. Ez az aranyeresség, avagy aranyérbetegség, amelyet a köznyelvben legtöbbször valóban csak egyszerűen aranyérként említünk. 50 éves korukra az emberek mintegy felénél kialakul – mondhatni tehát, népbetegségről van szó.

Várandósság idején a női szervezet különösen hajlamos az ilyen típusú panaszokra, főleg a terhesség végéhez közeledve, a harmadik trimeszterben. Ennek többféle oka is van. Először is a növekvő magzat súlya egyre nagyobb nyomást helyez a végbél és a gát tájékára, ahol ezek az erek futnak, így tágulásra késztetheti azokat. A terhességgel járó másik gyakori kellemetlenség a székrekedés. Ez utóbbit ráadásul a szervezet fokozott progeszterontermelése, a terhesvitaminok magas vastartalma és az inaktív életmód is súlyosbíthatja. A székrekedésről pedig ismert, hogy gyakran vezet aranyérbetegséghez.

Becslések szerint a várandós nők 30-40 százalékánál jelentkeznek aranyeres panaszok a gyermekvárás időszaka során. Érthető persze, hogy a legtöbben nem szívesen beszélnek erről, fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy ez egyáltalán nem szégyellnivaló állapot. Annál is inkább, hiszen nagyon erős diszkomfort forrásává válhat, miközben a megfelelő módszerekkel jól kezelhető. Éppen ezért mindenképpen érdemes róla konzultálni kezelőorvosunkkal, kikérve a tanácsát arról, hogyan szüntethetnénk meg a kellemetlen tüneteket.

Korai stádiumban, enyhe tünetek esetén az otthoni módszerek, például gyógynövényes ülőfürdők, valamint a vény nélkül kapható kenőcsök és végbélkúpok is segíthetnek. Bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Az aranyeresség kezelése terhesség alatt

Nagyon sokat tehetünk az egészséges bélműködésért, ezáltal a székrekedés kivédéséért rostokban, azaz zöldségekben, gyümölcsökben gazdag táplálkozással és bőséges folyadékbevitellel. Ugyancsak meghatározó a rendszeres testmozgás, amely nemcsak a megfelelő bélmozgást segíti elő, de felpezsdíti a vérkeringést is. E téren kifejezetten hasznosak például a Kegel-gyakorlatok, avagy az intimtorna.

A várandós nők 30-40 százalékánál jelentkeznek aranyeres panaszok. Fotó: Getty Images

Ha székletürítés közben fájdalom, végbélnyílás körüli viszketés jelentkezik, illetve talán mind közül a legijesztőbb tünet, a vécépapíron megjelenő vércsík tűnik fel, ajánlott orvoshoz fordulni. A panaszok enyhítésében az egyik legfontosabb teendő a székrekedés megszüntetése, megelőzése. Amennyiben az étrendünk megváltoztatásával ezt nem sikerül elérni, kezelőorvosunk javaslatára használhatunk olyan székletlágyítókat, amelyek várandósság során is alkalmazhatók. Ezzel együtt a napi 25-30 gramm rost és 2-3 liter víz bevitele rendkívül fontos.

A kellemetlen panaszok enyhítésére bevethetünk vény nélkül kapható gyógykészítményeket, amelyek hatóanyagaik, például gyógynövények segítségével serkentik a véráramlást és enyhítik a gyulladást. Függően attól, hogy a kitágult érfonat a végbélnyílás körül vagy a végbélben helyezkedik-e el, megkülönböztetünk külső és belső aranyerességet. Előbbi esetén kenőcsök, utóbbi esetén kúp formájában kapható szerek nyújthatnak enyhülést.

Ki lehet gyógyulni az aranyerességből?

A terhesség alatti aranyeres panaszainkról mindenképpen érdemes tehát kezelőorvosunkkal konzultálni, hiszen a segítségével könnyebben túljuthatunk a nehézségeken. A hüvelyi úton történő szülés sok kismamánál hirtelen okozhatja a tünetek súlyosbodását. A szülést követő néhány hétben általában rendeződnek, sőt, akár teljesen meg is szűnhetnek a panaszok. Fontos továbbá kiemelni, hogy az aranyérbetegség, bár nagyon sok kellemetlenséget okozhat, alapvetően ártalmatlan. A tünetek miatt nem szabad tehát túl sokat aggódni: konzervatív módszerekkel (kenőcs, kúp) rendszerint könnyen úrrá lehetünk rajtuk.