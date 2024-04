Baby blues: így tehetsz ellene!

A szülés utáni szomorúság (baby blues) a kutatások szerint szorosan összefügg a hormonális változásokkal, amelyek a szülést követően zajlanak a kismama szervezetében.

A SZÜLÉS UTÁNI GYERMEKÁGYI SZOMORÚSÁG AZ ÚJDONSÜLT ANYUKÁK TÖBB MINT FELÉT ÉRINTI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Szülés utáni időszakban sok újdonsült anyuka – a szülésen átesett nők fele – tapasztalja meg az úgynevezett baby bluest, vagy a síró napokat. A baby bluest a szülés után hirtelen fellépő hormonális változások váltják ki.

Fontos! A baby blues nem összekeverendő a szülés utáni depresszióval! A baby blues pár hét alatt elmúlik, ha mégsem, vagy rosszabb lesz a helyzet, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Az ismeretlen új helyzet okozta pszichés hullámvölgy mellett a megváltozott hormonszint nemcsak hangulatingadozásokat, túlérzékenységet vagy étvágytalanságot okoz, hanem a hüvelyhám elvékonyodását, meggyengülését, csökkent váladéktermelődést is. Azaz megjelenhet a hüvelyszárazság, amely nemcsak égő, feszülő, viszkető érzést okoz, hanem nehézkessé, fájdalmassá teheti az együttléteket is. De szülés után, szoptatás alatt a hormonális hatásokon túl a természetes szülés fizikailag is hatással van az intim terület állapotára. Miközben világra jön a baba, könnyen okozhat kisebb-nagyobb hámsérüléseket a hüvely falán.

Vegyük fel a kesztyűt a hüvelyszárazság ellen!

A hüvely tehát komoly megpróbáltatáson esik át a szülés közben, utána pedig, egészen a szoptatás végéig nem áll helyre a hormonszintek megszokott egyensúlya. Szemben a menopauzával, ahol állandósul az állapot a tartósan lecsökkent hormonszintek miatt, a szülés utáni hüvelyszárazság szerencsére csupán átmeneti tünet, a szoptatás után ugyanis visszaáll a korábbi hormonális rend. Ebben az átmeneti időszakban is fontos azonban, hogy ápoljuk, kezeljük a hüvelyhámot, a gyakoribb hüvelyfertőzések, felfázások megelőzése érdekében, és nem utolsósorban az intimitás, a meghitt párkapcsolat megőrzése érdekében is.

A beavatkozás nélkül szövődményekkel is járó tünetek ellen mi magunk is sokat tehetünk!

Szülés után nem javasolt a hüvelyszárazság hormonális kezelése, sőt szoptatás alatt kifejezetten tilos is!

Próbáljunk ki hormonmentes, lokális szereket, kombinált hüvelykúpot, hüvelyi hidratáló krémeket, amelyek természetes hatóanyagaikkal, például hialuronsavval, gyógynövényekkel, tejsavval, ápoló olajokkal segítenek visszaállítani a hüvely nedvességét, a hüvelyhám szerkezetét és rugalmasságát. A hialuronsav rendkívül nagy vízmegkötő képességű molekula, amely elősegíti a hámképződést, erősíti, táplálja a hüvelyt bélelő érzékeny hámot is. Fontos, hogy ezek a szerek nem helyettesíthetők sima testápolóval vagy más hidratáló termékkel!



Ajánlott parfümmentes szappanra cserélni az illatosított intim higiéniás termékeket, mosakodókat, tusfürdőket.



A szexuális együttléthez érdemes vízbázisú síkosítót használni!

A tartósan fennálló változókori intim szárazság és vaginális atrófia hosszú távú kezelést igényel. Van, akinek ellenjavallt, van, aki tart a hormonterápiától. Szerencsére ekkor is vannak hatásos és biztonságos alternatívák a probléma kezelésére!

A nők általában vonakodva beszélnek orvosukkal a hüvelyszárazságról, és megpróbálják inkább maguk csillapítani a tüneteket, de ez nem minden esetben lehetséges, ráadásul, ha az együttlétek hosszú időn át fájdalommal társulnak, az a párkapcsolatra is rányomhatja a bélyegét! Ne szégyelljünk beszélni róla, kezeltessük minél előbb a problémát!