A zellerfélék családjába tartozó kaprot még a Bibliában is megemlítették, az ókori népek pedig rendszeresen használták: a Földközi-tenger környékén általánosan bevált gyógyszer volt a fejfájás és a gyomorpanaszok enyhítésére. Feltételezések szerint innen, a Földközi-tenger mellől, valamint Nyugat-Ázsiából származik a növény, amely a középkortól kezdve hódította meg Európát is, és vált a magyar konyha egyik közkedvelt fűszernövényévé.

Kaporral az egészségünkért

A kapor a népi gyógyászat egyik kedvenc gyógynövénye, amelynek számos pozitív hatását ismerjük. A belőle készült tea vízhajtóként is jól funkcionál, de használják felfúvódás, emésztési zavarok, hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság vagy éppen étvágytalanság ellen is. Antimikrobiális hatása a fokhagymáéval vetekszik, éppen ezért akár sebgyógyításra is használható. Továbbá serkenti a tejképződést, és tumort megelőző hatása is ismert.

A kapor A-, B- és E-vitaminokban gazdag, valamint rengeteg ásványi anyagot is tartalmaz, például kalciumot, vasat, rézt, magnéziumot, cinket, foszfort és különböző folsavakat.

A kapor igazi csodaszer. Fotó: getty Images

Konyhai felhasználása

A kapor nemcsak gyógynövényként, hanem fűszernövényként is igen sokoldalú. Egyik leggyakoribb felhasználási módja, hogy különféle uborkás ételeket fűszerezünk vele - gondoljunk csak a kovászos uborkára, amelynek elmaradhatatlan kísérője. De ízvilága tökéletesen harmonizál még a gombával, burgonyával és tojásos ételekkel is, a túróval pedig - akár édesen, akár sósan - elválaszthatatlan párost alkotnak. Nagyon jó fűszere továbbá a legtöbb halas fogásnak, markáns aromája pedig a különböző mártások ízeit is fokozza.

Már őseink is tudták, melyek azok a gyógynövények, amelyek elősegítik a nyugodt alvást, vagy ellenkezőleg, serkentik a szervezetünket. Sokan elkerülik a szintetikus altatókat, és a gyógynövényekre bízzák édes álmukat. Kíváncsi, hogy a kapor mellett milyen más növényeket hívhat segítségül, ha nem jön álom a szemére? Korábbi cikkünkből informálódhat!

Egyszerű, de mennyei kapros receptek

Kapros túrós metélt

Hozzávalók:

50 dkg tészta

50 dkg túró

5 dl tejföl

1 csokor apróra vágott kapor (esetleg szárított)

1 gerezd fokhagyma reszelve

só

olaj

Elkészítés: Forró olajon barnára pirítjuk a tésztát, majd felöntjük vízzel, és megfőzzük. A túrót, a tejfölt, a kaprot, a fokhagymát egy tálkában összekeverjük, és ízlés szerint sózzuk. A tésztát leszűrjük, és a túrós keveréket ráhalmozzuk.

Kapormártás

Hozzávalók:

2 nagy csokor kapor

4 dl tejszín

1/2 dl fehérbor

5 dkg vaj

só

bors

frissen őrölt szerecsendió

1 citrom reszelt héja

1/2 citrom leve

Elkészítés: Felolvasztjuk vajat, és megfuttatjuk rajta az apróra vágott kaprot. Tejszínnel felöntjük, összeforrósítjuk, és hozzáadjuk a fűszereket, majd a bort. Pár percig még főzzük: nagyjából addig, amíg besűrűsödik, és ízlés szerint továbbfűszerezzük. Ha kész, különféle húsokhoz, de akár gombához és krumplihoz is fogyaszthatjuk.