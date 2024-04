A Wick VapoRub egyedi formulájának és a bőrbe bedörzsölhető állagának köszönhetően jól alkalmazható más megfázás elleni és gyógyhatású készítményekkel, kellő időben alkalmazva vagy inhalálva helyileg fejti ki hatását a légutakban, és használata nem csupán az ebből eredő levegőáramlás érzését fokozza, hanem köhögéscsillapító hatással is bír – így egyszerre több megfázásos tünetre is közvetlenül hat. Sikerét elsősorban egyedi aktív összetevőinek és a légutakra kifejtett közvetlen hatásának köszönheti.

Nézzük, melyek ezek a hatóanyagok!

MENTOL

A mentol szintetikus úton vagy a borsmentából és más mentaolajokból nyerhető ki. Bár a mentol tényleges hatása az orron keresztül történő légáramlásra nem igazolt, a kámforból, eukaliptuszolajból és tisztított terpentinolajból álló készítményekről bebizonyították, hogy vérbőséget okozó és váladékoldó hatásúak.

EUKALIPTUSZOLAJ

Az eukaliptuszolaj elsősorban a golyós eukaliptusz (Eucalyptus globulus) növény leveleinek és szárainak gőzéből nyerhető ki lepárlás útján. Köptető és gyengén görcsoldó hatású, gőze oldja a légutakban lévő váladékot, és enyhíti a hörghurut tüneteit. Inhalálva, az eukaliptuszolaj bizonyítottan fokozza az orrban a levegőáramlás érzését és szabályozza a köhögésre való érzékenységet.

KÁMFOR

A kámfor egy aromás illóolaj, a terpén keton, ami a kámforfában (Cinnamomum camphora), egy Kelet-Ázsiából származó, nagy méretű örökzöld fafajtában fordul elő. Terpentinolajból is szintetizálható. A kámfort leginkább orrdugulás feloldására és köhögéscsillapításra használják, de alkalmazzák bőrön viszketés enyhítésére, fájdalomcsillapításra és irritáció ellen is. A kámfor bőrpírt előidéző hatásáról is ismert, bőrön alkalmazva, lokális értágító hatás céljából (az axon reflex útján), amely kellemes, meleg érzést vált ki.

TERPENTINOLAJ

A terpentinolaj a kínai vörösfenyő (Pinus massoniana) fa törzséből kifolyó gyanta gőzéből nyerhető ki lepárlás útján. Az oxidált terpentin kis dózisban nyugtató hatással van a légutakat körülvevő simaizmokra, ezáltal csillapíthatja a köhögést különböző légúti megbetegedések, különösen krónikus bronchitis vagy asztma esetén.A tisztított terpentinolajnak pedig fertőtlenítő hatása is van.

Fotó: Wick

A kenőcs bedörzsölésre és inhalálásra (4 éves kortól) is alkalmas a megfázás bármely szakaszában felnőttek és gyermekek részére. Lefekvés előtt a mellkason és háton való bedörzsölés után a belélegzett illóolajok csökkentik a megfázásos tüneteket, ezáltal segítve a könnyebb alvást. Az inhaláláshoz felnőttek vagy 12 éven felüli gyermekek részére 1-2 csapott teáskanál kenőcsöt kell tenni egy csészébe vagy más széles felületű edénybe, majd forró (de nem forrásban lévő) vízzel felönteni. A párolgó gőzök belélegzése nemcsak kellemes érzéssel tölthet el, de segít megkönnyíteni a légzést, csökkenteni a köhögést és a nátha egyéb meghűléses panaszait.

Családok generációi már vagy 130 éve tapasztalhatják a WICK VapoRub tüneteket enyhítő hatását, így nem csoda, hogy mára az egyik leginkább elismert megfázás elleni készítménnyé vált.