Műszempillát vett – megváltozott a szemszíne, majd megvakult

Lillie szaruhártyája homályos szürkévé vált, majd fél szemére elveszítette a látását, miután kipróbált egy 55 fontért vásárolt orosz műszempillát – írja a The Sun.

A műszempillával kezdődtek a gondok. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Szaruhártyafekélyt okozott a műszempilla

A kontaktlencsét használó Lillie Barrettnek először csak viszketni kezdett a bal szeme, miután viselni kezdte a frissen beszerzett műszempilláit. A tünetek azonban hamar súlyosbodni kezdtek, ezért a 22 éves, recepciósként dolgozó brit nő elment a gyógyszertárba, ahol szemcseppet javasoltak neki a kötőhártya-gyulladás kezelésére. Ám a tünetei nem múltak el, sőt alig két nappal később még rosszabb lett a helyzet: a szeme megduzzadt és gennyessé vált, majd a bal szemére meg is vakult. Közben dokumentálta is a változást: ijesztő videót tett közzé a TikTokon arról, hogyan változott meg hirtelen a szemszíne.

Az orvosok megállapították, hogy Lillie szaruhártyafekélytől szenved, a bal szeme ennek következtében elszíneződött, és hat hónapig úgy is maradt. Másfél év telt el a tünetek jelentkezése óta, de a nő most arról számolt be, hogy a mai napig nem nyerte vissza száz százalékban a látását.