Mutatjuk, miért egyél gyakran spárgát

A spárgaszezon április végétől június közepéig tart. Ha vérbeli rajongója vagy ennek a zsenge, ízletes zöldségnek, akkor valószínűleg te is kevesled azt az időt, amíg elérhető ez a finomság a piacokon. Az alábbiakban sorra vesszünk, mennyi előnyöd származhat belőle, ha a lehető legtöbbször kerül a tányérodra a zsenge zöldségből. Mindezek mellett mutatunk egy tippet is, amellyel hosszabb ideig eltarthatod otthon a spárgát, így akár nagyobb mennyiséget is bátran vásárolhatsz belőle.

A spárgaszezon április végétől június közepéig tart. Fotó: Getty Images

Ilyen a jó minőségű, egészséges spárga

A spárga egy európai idényzöldség, amely igen változatosan felhasználható. Fogyaszthatod egyebek mellett párolva, grillezve vagy krémlevesként is. Tavasz végén bújnak elő zsenge hajtásai, amelyeket spárgasípoknak neveznek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának Facebook-oldalán azt írják, „a jó minőségű spárgasíp kemény, fényes, nem fonnyadt, egységes színű, egyenletesen vastag, egyenes, a fej szorosan zárt”. Az egészséges spárga jellemzője továbbá, hogy nincsenek rajta repedések, illetve rozsdás elszíneződések.

Így tárold, hogy tovább elálljon

A spárgát felhasználásig hűtőben kell tárolni. A Maradék nélkül csapata szerint a megvásárlást követően érdemes minél előbb elfogyasztanod, ugyanis gyorsan megromlik. Nyerhetsz azonban néhány plusz napot, ha egy befőttesüvegbe kétujjnyi vizet teszel, és abba állítod bele a spárgát, akár egy virágcsokrot. Ne felejtsd el naponta cserélni alatta a vizet, a folyadékban ugyanis gyorsan elszaporodhatnak a kórokozók.

A szakértők szerint fagyasztással akár hosszabb időre is tartósíthatod a spárgát, így még bőven a szezonja után is lesz lehetőséged fogyasztani belőle. Konyhakész állapotban, pár perces, sós vízben történő enyhe előfőzést követően ajánlott lefagyasztani.

Te is rajongsz a medvehagymáért, nagy szívfájdalmad azonban, hogy nagyon rövid a szezonja? Akkor neked is jól jöhetnek ezek a tippek. Segítségükkel sokáig elállhat a medvehagyma, így bátran vehetsz nagyobb mennyiséget is az ízletes növényből.

Ilyen vitaminokat és egyéb tápanyagokat tartalmaz

Mint már korábban is írtunk róla, a spárga – alacsony kalória- és kiemelkedő rosttartalma miatt – nagy népszerűségnek örvend a diétázók körében. A benne található rostok jót tesznek az emésztésnek, így segíthetik enyhíteni vagy megelőzni a mozgás- és rostszegény életmód gyakori következményeit, például a székrekedést és az aranyeret.

Számos további értékes mikrotápanyag is megtalálható a spárgában. Gazdag például A-, B1-, B2- B6-, B9-, C- és E-vitaminban. Tartalmaz továbbá kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot és sok káliumot is. Mindezek mellett vízhajtó hatása, antioxidánstartalma, valamint a másnaposságot enyhítő és a vágykeltő képessége miatt is érdemes lehet fogyasztani.

Ezekre ügyelj az elkészítése során

Fontos, hogy a spárgát sose főzd vagy süsd túl, úgy ugyanis sokat veszíthet vitamin- és ásványianyag-tartalmából. A fehér spárga 15-20, a zöld színű pedig már 10-15 perc alatt, kevés vízben is puhára fő. Nem ajánlott alumíniumedényben főzni, az alumínium-oxid hatására ugyanis szürkésen elszíneződnek a zsenge hajtások. Ha nincs másmilyen edényed, akkor pedig érdemes néhány csepp citromlevet cseppenteni a spárgára – ez segíthet megakadályozni a beszürkülést.

Ne lepődj meg, ha esetleg nagyobb mennyiségű spárga elfogyasztását követően erős szagú lesz a vizeleted. Ez igen gyakori jelenség, amely vélhetően a magas aminosav-tartalom számlájára írható. Emellett enyhe hashajtó hatása is lehet, ha sokat eszel belőle.

