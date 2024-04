Távozott a kiskunhalasi kórház főigazgatója, szimpátiatüntetést szerveznek

Szűkszavú közleményben jelentették be a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Facebook-oldalán, hogy Dr. Szepesvári Szabolcs távozott az intézmény főigazgatói pozíciójából.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. Fotó: Váli Miklós / MTI

Az igazgató távozásával kapcsolatban nem sokkal később Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője is reagált. „Fontos tisztázni, hogy a távozás mögött a Bács-Kiskun vármegyei kórház vezetőjével való, kibékíthetetlen személyi konfliktus állt elsősorban. Törvénytelen dolgot mai ismereteim szerint Szepesvári igazgató úr nem követett el, ezt meg tudom erősíteni!” – írta Facebook-oldalán Bányai. A fideszes képviselő szerint a konfliktusban az is szerepet játszhatott, hogy az utóbbi években jobban működött a kiskunhalasi kórház, mint a kecskeméti, „ahol mindenki látja, hogy sajnos komoly vezetési válság is van”. Bányai azt is megjegyzi, hogy az igazgató távozásával nem értett egyet, de ebbe beavatkozási lehetősége sajnos nem volt. A kórház "mindennapjai az elmúlt években a fejlődésről és a betegekért való áldozatos munkáról szóltak" – fogalmaz.

A korábbi főigazgató mellett szimpátiatüntetést szerveznek vasárnap este 18 órára. A főigazgatói teendők ellátására Dr. Lénárt Endre kapott megbízást.