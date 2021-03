Zöldségek, melyekben sok a fehérje

Szójabab

Az egyik leggazdagabb növényi eredetű fehérjeforrás: egy csészényiben 18,5 grammfehérjetalálható. Nemcsak finom, de tápláló is: van benne kalcium, cink, magnézium is bőven. Fogyasztható párolva, pirítva, sütve, és salátához, sült rizshez, tésztákhoz is keverhető.

Zöldborsó

A zöldborsóban szintén sok a fehérje, egy csésze mélyhűtött borsóban 8,24 grammnyi található, a frissben pedig egy picivel több. Lehet belőle leves, főzelék, pörkölt, tésztafeltét, curry és számos más étel, de sokan csak úgy magában, nyersen is szeretik.

Egy csésze mélyhűtött borsóban 8,24 gramm fehérje van

Burgonya, édesburgonya

A héjában sült krumplit mindenki szereti, és a legtöbb fajtában viszonylag sok fehérje is található. Sütés helyett főzve is fogyaszthatjuk. Nemcsak a hagyományos, hanem az édesburgonya, vagyis a batáta is viszonylag gazdag fehérjében.

Leveles zöldek

A legtöbb fehérje a spenótban, illetve a fodros kelben van, de sok a fehérje a cékla zöldjében és a kelkáposztában is. Ráadásul ezek a zöldségek folsavban, K-vitaminban, vasban és karotinoidokban is bővelkednek, kalóriatartalmuk pedig igencsak alacsony.

Kukorica

Egy csészényi főtt kukoricaszemben több mint 5 gramm fehérje található. A sokak által kedvelt csöves zöldségféle nagyon sokoldalúan felhasználható, saláta, chili, majonézes kukorica és még számos egyéb finomság készülhet belőle.

Articsóka

Bár elkészítése kissé időigényes, mindenképpen megéri a fáradságot. Nemcsak nagyon finom, de egy csészényiben csaknem 5 gramm fehérje is található, és számos módon felhasználható, például salátának, pizzafeltétnek, vagy csak magában grillezve, egy kis citrommal meglocsolva.

Forrás: curejoy.com