Így marad sokáig friss az újhagyma és a retek

Az újhagyma a hűtőben érzi jól magát – figyelmeztetett Facebook-posztjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programja.

Állítsd egy pohár vízbe!

A szakértők szerint még tovább friss marad az újhagyma, ha a csokrot egy pohár vízbe állítva teszed a hűtőszekrénybe. Ügyelj azonban arra, hogy a vizet mindennap cseréld alatta, az újhagyma felületén ugyanis könnyen elszaporodnak hidegkedvelő mikroorganizmusok a tárolás során.

A hónapos retek is tovább friss, roppanós maradhat néhány egyszerű szabály betartásával. Fotó: Getty Images

A sokáig roppanós retek titka

Egy korábbi videóban pedig arra is felhívta a figyelmet a Maradék nélkül csapata, hogy a hónapos retek is tovább friss, roppanós maradhat néhány egyszerű szabály betartásával. Először is fontos, hogy ezt is a hűtőben tárold, ám előtte szedegesd le a leveleket, hogy azok ne szívják el a nedvességet a gumóktól.