4 ok, amiért a tojás egészséges

Remek fehérjeforrás

Mindenki számára elérhető, olcsóbb, mint a hús, ráadásul változatosan elkészíthető. Egy átlagos tyúktojásban 6 grammfehérjetalálható, mellette pedig aminosavak is, akárcsak a húsban. Tévhit, hogy a fehérjetartalom kizárólag a tojásfehérjére korlátozódik, hiszen a teljes mennyiség csaknem fele a sárgájában van.

Ideális reggeli

Kutatások szerint a tojásból készült reggelitől tovább érezzük magunkat jóllakottnak, mint a péksüteményektől vagy egyéb, gabonaalapú ételektől. Sőt akik tojást reggeliznek, összességében egész nap kevesebb kalóriát visznek be, mint akik gabonaféléket.

A tojás változatosan elkészíthető, értékes konyhai alapanyag

Védi a szemet

A különböző elektromos eszközök kijelzőjéből áradó kék fény látásromlást okozhat egy közelmúltban publikált kutatás szerint. Részletek itt.

A tojásban sok a lutein - egy sárga pigment, amely segít megvédeni szemünket a látásvesztés egyik fő okaként ismert makuladegeneráció kialakulásától. Emellett védi a szemet a kék fénytől is, amely a különböző elektronikus készülékek, mobiltelefonok, laptopok, tabletek képernyőjéből árad. A lutein a sárgájában található, ami újabb ok, hogy azt is mindenképpen megegyük.

Segít megőrizni az izomtömeget

Az emberi test 30 éves kor felett folyamatosan veszít az izomtömegéből, évtizedenként körülbelül öt százalékot. Emiatt gyengébbnek érezhetjük magunkat, romolhat az állóképességünk, lassulhat az anyagcserénk. Az izomtömeg megőrzésének két kulcseleme a rendszeres súlyzós edzés és a megfelelő mennyiségű fehérjebevitel - utóbbiban a tojás nagy segítséget nyújthat.

Forrás: blog.webmd.com