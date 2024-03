Kiderült, hogyan hat a tojás a koleszterinre

Rántottának, omlettnek, tükörtojásnak megsütve, főzve, buggyantva – se szeri, se száma a receptötleteknek, ha a tojás konyhai felhasználása a kérdés. Sokak kedvencéről van szó, akadnak azonban régóta a köztudatba épült félelmek, amelyek szerint nagyon mértékletesen szabad csak helyet adni étrendünkben ennek a szuperételnek. Az óvatosság oka az a feltevés, hogy a bőséges tojásevés növeli a koleszterinszintet, ennél fogva károsan hat a szív- és érrendszeri egészségre. Egy, az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) éves kongresszusán április elején bemutatandó új tanulmány azonban véget vethet az ezzel kapcsolatos aggodalmaknak.

Egy új kutatás tisztázta a tojás hírnevére került foltot a koleszterin kapcsán. Fotó: Getty Images

Mint az az ACC közleményében olvasható, egy kutatócsoport Nina Nouhravesh, a durhami Duke Klinikai Kutatóközpont szakembere vezetésével összesen 140 beteget és a szív-érrendszeri betegségek szempontjából kockázati csoportba tartozó személyt vont be egy kísérletbe az 50 év feletti korosztályból. A résztvevők egyik fele négy hónapon keresztül heti 12 tyúktojást evett, míg a kontrollcsoport tagjai heti kettőnél kevesebb tojást vehettek csak magukhoz. Érdemes megemlíteni, hogy a kísérlethez kifejezetten dúsított tojásokat használtak a kutatók, amelyek telítettzsírsav-tartalma alacsonyabb, illetve olyan hozzáadott vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, mint a jód, D-vitamin, szelén, B2-, B5- és B12-vitamin, továbbá omega-3 zsírsavak.

A kísérlet ideje alatt több alkalommal is vért vettek a résztvevőktől laboratóriumi vizsgálatok céljából. Elsősorban a HDL- és LDL-koleszterin-szint alakulására voltak kíváncsiak a tudósok, de egyéb markereket is figyelembe vettek, kezdve kardiometabolikus és gyulladásos markerektől egészen egyes vitaminok és ásványi anyagok szintjéig. A kísérleti alanyok ezenkívül az első és a negyedik hónap végén személyesen is megjelentek orvosi kivizsgáláson, a második és harmadik hónap végén pedig telefonon konzultált velük szakember. Végül az így kapott eredményekből kirajzolódott, hogy a rendszeres tojásfogyasztás sem hozható kapcsolatba számottevő koleszterinszint-emelkedéssel. Eközben a másodlagosan vizsgált markerek arra engedtek következtetni, hogy a heti 12 tojás csökkenti a szív-érrendszeri kockázatokat, javítja az inzulinérzékenységet, egyben erősíti a szervezet B-vitamin-ellátottságát.

„Tudjuk, hogy a kardiovaszkuláris betegségek bizonyos mértékig olyan tényezőkön alapulnak, mint a magas vérnyomás, magas koleszterinszint, illetve a magas testtömegindex és a cukorbetegség. Étkezési szokásaink pedig jelentős kihatással lehetnek ezekre. Számos egymásnak ellentmondó információ kering arról, hogy vajon biztonságos-e vagy sem tojást fogyasztani, különös tekintettel azokra, akik esetében eleve fokozott a szívbetegségek kialakulásának kockázata” – fogalmazott Nouhravesh. „Ez csupán egy kis tanulmány, de bizonyosságot nyújt arról, hogy a dúsított tojások fogyasztása rendben van a vérzsírok szintjére négy hónapok keresztül kifejtett hatás tekintetében, még a kockázati csoport esetében is” – tette hozzá.