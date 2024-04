Mit kezdjünk a megmaradt tojással?

Egyes süteményekhez csak a tojássárgáját vagy kizárólag a fehérjét használjuk fel. De a kifújt tojás készítésekor vagy a hazaszállítás során megrepedt tojásokkal kapcsolatban is felmerülhet a kérdés: mi legyen a héjától már megfosztott, egyelőre felesleges tojással? Az alábbiakban erre adunk választ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő Maradék nélkül programja egyik videója nyomán.

Mi legyen a héjától már megfosztott, ám egyelőre felesleges tojással? Fotó: Getty Images

Tévhit, hogy nem fagyasztható

Ahogy a videóban elhangzik, muffinformákba porciózva bátran lefagyaszthatjuk a feltört tojásokat, így később adagonként is fel tudjuk használni azokat. Ha egy kis sót is keverünk hozzá, akkor még a fagyasztás okozta minőségromlás is mérsékelhető. Ezt szakszóval krioprotekciónak nevezik, ami azt jelenti, hogy a só miatt kisebb jégkristályok keletkeznek az ételben, mint só felhasználása nélkül.

„A felolvasztott tojást sós és édes fogásokban is fel tudjuk használni, hiszen egy csipet só minden sütinek jól áll” – jegyezték meg.