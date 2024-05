8+1 praktika, amivel lassíthatod az őszülést

Eleinte néhány hajszál, később egész tincsek – a legtöbb embernél ötven éves kor előtt megindul az őszülés. Bár visszafordítani nem lehet, arra viszont van mód, hogy késleltesd a teljes őszülést. A lehetséges praktikákat a Healthline gyűjtötte össze.

Van, akinek már egész fiatalon megfakul a haja. Fotó: Getty Images

Kálcium

Ez az ásványi anyag nem csak a csontjaid számára fontos, elősegíti az idegek, a szív és az izmok egészségét is. Megtalálható a különféle tejtermékekben, a sötét leveles zöldekben, a dúsított gabonapelyhekben és a halakban is. Ezekből naponta legalább három adagot fogyassz el!

Réz

A rézhiány megzavarhatja az energiatermelést az egész szervezetben, de hatással lehet a vérsejtekre és a kötőszövetekre is. A réz emellett segít a szervezetednek a vas anyagcseréjében és az új vérsejtek létrehozásában is, sőt szerepet játszik a melanin termelésében. Megtalálhatod a földimogyoróban, a mandulában és a lencsében, valamint a marhamájban, a rákhúsban és a fehér gombákban.

Vas

Akik korán elkezdenek őszülni, azoknál nem ritka az alacsony vasszint. Legfőképp a húsokban, a lencsében, a sötét leveles zöldségekben található meg, de ügyelj arra, hogy ezekkel párhuzamosan C-vitaminban gazdag ételeket is fogyassz!

Fehérje

A keratin egy olyan fehérjetípus, amely a felszíni sejtekben van jelen. Amikor a keratinfehérjék lebomlanak a hajhagymákban, ez többek között hajhulláshoz és pigmentációváltozáshoz vezethet. Keratint önmagában nem lehet táplálkozással bevinni, de annak biztosítása, hogy elegendő fehérjét kapj az élelmiszerekkel, lehetővé teheti a szervezet számára, hogy aminosavakat vonjon ki és alakítson át keratinná.

B-9-vitamin (folsav)

A folsav segít a szervezetednek az aminosavak anyagcseréjében. Ha nem jutsz elég B-9-vitaminhoz az étrendedből, akkor haj-, bőr- és körömpigmentációs változásokat tapasztalhatsz. Egyél minél több babot, spárgát, leveles zöldséget és a citrusfélét!

B-12-vitamin

A B-12-vitamin-hiány az őszülés egyik leggyakoribb oka. A megfelelő B-12-vitamin szinthez a húsok, a tejtermékek és a dúsított gabonafélék fogyasztásával járulhatsz hozzá.

D-vitamin

A korán őszülő hajú emberek hajlamosak a D-vitamin hiányra, hiszen ez a hajhagymák melanintermelésére is hatással van. D-vitaminhoz juthatsz mérsékelt napozással, de olyan élelmiszerekben is megtalálható, mint a tojás, a zsíros halak és a dúsított termékek. Emellett táplálékkiegészítő formájában is érdemes pótolni, főként a téli időszakban.

Cink

A cink egy olyan ásványi anyag, amely a sejtek és a DNS védelméért felelős a betolakodókkal szemben. A cinkhiány ugyanakkor hatással lehet a haj egészségére is. Megtalálható a babban, a teljes kiőrlésű gabonafélékben, a vörös húsokban és az osztrigában.

Ha a fenti tápanyagokból nem jutsz elegendő mennyiséghez az étrendeddel, akkor használj táplálékkiegészítőket! Ennek eldöntésében a háziorvos tud segíteni.

+ 1. Tedd le a cigit!

A dohányzás – egyéb káros hatásai mellett – a korai őszüléshez is hozzájárulhat, különösen 30 éves kor előtt.