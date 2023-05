„11 éves koromban kezdtem őszülni”

„Mások beszámolói alapján 11 éves korom óta vannak ősz hajszálaim, tehát akkor már többen megemlítették, hogy látványosan őszülök, viszont itt még csak néhány hajszálról volt szó. 14-15 éves koromban ez már feltűnőbb volt az eredetileg fekete hajszálaim között, és 20 éves koromra értem el azt, hogy már szinte teljesen ősznek tekintettek, bár ekkor még, ha rövidebbre vágattam a hajamat, akkor nem volt annyira feltűnő” – kezdte történetét Kota Csaba. A most 41 éves férfi a 10 évvel ezelőtti képein már egyértelműen ősz hajjal szerepel, a körszakálla azonban akkor még fekete volt – mostanra viszont már az arcszőrzete is többnyire megőszült.

Genetika, baleset, háború

Csaba korai őszülésének fő oka vélhetően a genetika, ugyanis a családjában többször előfordult már, hogy az emberek haja – a szokásos 50-60 éves korral szemben – már a 30-as éveikben elkezdett kifehéredni. Azonban elképzelhető, hogy nem csupán a génjei állnak a jelenség hátterében. „Az én jóval korábban kezdődött őszülésemhez hozzájárulhatott az, hogy 7 éves koromban balesetet szenvedtem, elütött egy autó az iskola előtt. Emellett igen fiatal voltam, amikor a 90-es években elkezdődtek a balkáni háborúk. Ekkor a családommal még Szerbiában éltem, és a háború érezhető hatást gyakorolt a mi életünkre is, apu például folyamatosan bujkált a behívó elől. Tehát az én teóriám az, hogy a háború és a baleset okozta stresszfaktorok felgyorsíthatták nálam az őszülést, de erre nincs bizonyító erejű dokumentációm vagy orvosi eredményem” – magyarázta.

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, interjúalanyom nem tudta felidézni, viszont elmondása szerint rengeteg változat keringett erről a környéken, amelyeket az állítólagos szemtanúk terjesztettek. Valaki látni vélte például, hogy a 7 éves fiúnak leesett a cipője az egyik lábáról, ezért megállt az út közepén. „Én arra emlékszem, hogy a szomszéd lány – aki ugyanabban az utcában lakott, mint én, és közösen mentünk iskolába – átrohant az úton. Én pedig balra néztem, jobbra néztem, és nem láttam sehol a közelben autót, így én is elindultam. A következő emlékem az, hogy egy Fiat 500-as autó hátsó ülésén ébredek, rohadtul fáj a bal lábam, és visznek a kórházba. Arra emlékszem még, hogy a röntgen alatt feküdtem, amikor anyu odaért a kórházba.”

A baleset következtében Csaba egyik lába eltört. Egy hétig feküdt kórházban, a teljes felépülés viszont még sokáig tartott. Négy évig járt gyógytornászhoz, mire újra rendesen tudott járni. „Az elején pedig még az is gond volt, hogy a bal lábam, amelyik eltört, jó egy centivel hosszabb is volt, mint a jobb lábam, tehát emiatt egy ideig külön talpbetétet is hordanom kellett, hogy ne legyen annyira feltűnő, hogy billegve járok a lábaim hosszkülönbsége miatt” – idézte fel a férfi. Elmondása szerint mindezt lelkileg feldolgozni sem volt egyszerű, korai őszülésének ténye azonban sosem zavarta.

Fiatalon még kifejezetten szerettem is, a csajoknak mindig is tetszett” – jegyezte meg nevetve.

Valóban okozhat ekkora változást a stressz?

Az őszülés folyamatának jobb megértéséhez fontos tudni, hogy hajunk színét a festékanyagot termelő, úgynevezett melanocita sejtek által előállított pigmentek összessége, a melanin adja. Ennek a festékanyagnak két típusát különböztetjük meg. A sötétebb – barna és fekete – színárnyalatokért az eumelanin, míg a szőke és vöröses tincsekért a feomelanin felel. E két festékanyag azonban egyénileg teljesen eltérő arányban keveredhet, ezért létezik olyan sok árnyalatú természetes hajszín.

Ahogy öregszünk, természetes módon egyre kevesebb melanint állít elő a szervezetünk. A pigment helyett ilyenkor már apró levegőbuborékok épülnek be a hajszálakba – ezek miatt látszik a fényben teljesen fehérnek, olykor ezüstösen csillogónak a haj. A szürke hajszálakat pedig az eredményezi, hogy valamennyi maradványpigment még van a hajtüszőkben. Ha viszont a hajhagymákban leáll a melanintermelés, a melanocita sejtek pedig elhalnak, az őszülés nem fordítható vissza.

Ha már 20 éves korod előtt nagyon sok ősz hajszálad kinőtt, nálad is korai őszülésről lehet szó. Fotó: Getty Images

A Healthline cikke szerint néha egészen kicsi gyerekeknél is előfordul 1-1 szürke vagy fehér hajszál, de míg az újonnan kinövő hajszálak döntő többsége még színes, addig a jelenséget nem nevezzük őszülésnek. Korai őszülésről egy 2018-as tudományos munka szerint akkor beszélhetünk, ha 20 éves kor előtt jelentős mennyiségű ősz hajszál nő az illető fején. Ennek a szakirodalom szerint az alábbi okai lehetnek:

genetikai tényezők;

dohányzás (akár a passzív dohányzás is);

egyoldalú táplálkozás, illetve az annak következtében kialakult fehérjehiányos alultápláltság;

egyes fontos tápanyagok elégtelen bevitele, például B12-, cink-, réz-, folsav- vagy D-vitamin-hiány;

vészes vérszegénység;

emésztési és felszívódási zavar;

egyes betegségek, mint például a vitiligo vagy a pajzsmirigybetegségek;

hosszan tartó magas láz;

egyes gyógyszerek és kezelések, például kemoterápia.

Mindezek mellett a különböző stresszhatások is elősegíthetik a szokványosnál korábbi és gyorsabb őszülést. A még növésben lévő szervezetet azonban a tudomány mai állása szerint ritkán éri akkora fizikai vagy érzelmi stressz, hogy csupán ennyivel megmagyarázható legyen az idő előtti őszülés. Ha azonban mindehhez a fentiek bármelyike, vagy valamilyen környezeti stresszfaktor – például az erős levegőszennyezés, a túlzott mértékű UV-sugárzás, vagy akár a káros összetevőket tartalmazó samponok gyakori használata – társul, az már jelentősen növeli a kockázatot. Mindez alapján tehát Csaba esetében a genetika és az említett stresszhatások kombinációja valóban okozhatta a 11 éves korában elkezdődött őszülést.

A hirtelen őszülés viszont csupán városi legenda

Fontos kiemelni azt is, hogy az első ősz hajszálak megjelenése után jellemzően legalább tíz év eltelik, mire a teljes hajkorona színe szürkére vagy fehérre vált. A Budai Egészségközpont egyik korábbi közleménye – dr. Ozsváth Lilla bőrgyógyász szakorvosra hivatkozva – azt írta, hogy az őszüléskor nem a már meglévő hajszálak fakulnak ki és vesztik el eredeti színeket, hanem az újonnan kinövő hajszálak festékanyag-tartalma válik egyre alacsonyabbá. Éppen ezért a szakértő szerint csupán „városi legenda” az, hogy valaki stressz hatására akár egyetlen éjszaka alatt megőszül. „A stressz jellemzően inkább lassan, folyamatosan hat az őszülésre, éppúgy, ahogy a szervezetünk egészére” – olvasható a közleményben.

További érdekességek

Azt a teóriát, miszerint egy-két nap alatt teljesen megőszülhet valaki, valószínűleg a foltos hajhullásnak is nevezett autoimmun bőrbetegség, az alopecia areata látványos következményei alapozták meg. A probléma ugyanis csak a még pigmentált hajszálakat „támadja meg”, vagyis a színes hajszálak szinte egyszerre hullanak ki, míg a már ősz tincsek megmaradnak. Hasonló hatást valószínűleg a nagy traumák is el tudnak érni. A „hirtelen őszülés” tehát valójában abból fakad, hogy az érintettek elveszítik a még egészséges, festékanyaggal teli hajszálaikat, így láthatóbbá, hangsúlyosabbá válnak a már korábban megjelent, de a színes tincsek között még jól megbúvó ősz részek.

Egyébként létezik egy olyan genetikai betegség is, amely már egészen az újszülöttkortól nagyon világos bőr-, szőr- és hajszínt eredményez. Ez a Griscelli-szindróma, amelynek három típusa is van: az egyes típus súlyos agyműködési problémákkal, izomgyengeséggel, görcsrohamokkal és látászavarral is együtt járhat; a kettes típust az immunrendszer rendellenes működése kíséri; míg a hármas típusnak a szokatlanul világos bőr- és hajszín az egyetlen jellemzője.

