Két tojást evett reggelente egy hónapon át – így változott a teljesítménye

„A legtöbb egészséges felnőtt napi 1-2 tojást vagy hetente akár 7 tojást is megehet. A tojás ráadásul nagyszerű fehérjeforrás, továbbá tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Éppen ezért kipróbáltam, hogyan reagál a szervezetem, ha napi szinten fogyasztom” – írja Destine Manson, a Health egészségügyi portál szerkesztője.

A tojás biológiai értéke az anyatejjel egyenértékű. Itt írtunk erről bővebben.

A reggelihez jó választás a tojás. Fotó: Getty Images

Jó indítás a tojás

Mivel általánosságban a nap első étkezése határozza meg, mennyi energiánk van a nap folyamán, a cikk írója kipróbálta, milyen az, amikor a tojás adja meg a kezdő lökést. "A reggeli az első energiaforrás, amelyet a szervezeted ébredéskor kap. Ha a napot vitaminokkal, ásványi anyagokkal és kiváló minőségű fehérjékkel teli tojással kezded, az azt jelenti, hogy megadod a szervezetednek azt a lökést, amely az induláshoz kell. Ez segített abban, hogy energikusabbnak érezzem magam a nap nagy részében, de az esti energiaszintemen összességében nem változtatott" – avatta be az olvasókat.

Az erre vonatkozó tanulmányok szerint egy egészséges felnőttnek napi legfeljebb két tojás az egészséges mennyiség.

Kockázatok

A túl sok tojás fogyasztása kockázatokkal is járhat. Napi 1-2 tojásnál több a magas koleszterinszint kockázatának teheti ki az embert, különösen, ha a családban is előfordult már hasonló probléma. A tojásallergia az egyik leggyakoribb ételallergia a gyermekek körében, bár a legtöbben (70 százalékuk) később kinövi. Azoknak, akik továbbra is allergiásak a tojásra, kerülniük kell az ezzel készült ételeket. Az is fontos, hogy a tojást mindig alaposan főzd meg, a nyers vagy félkész tojással ugyanis a szalmonellát kockáztatod.