Fenékviszketés: 15 oka lehet

Kényelmetlen helyzeteket teremthet a végbélnyílás környékén jelentkező viszketés, a panaszról ráadásul a legtöbben még beszélni is alig mernek. Pedig nincs ebben semmi szégyellnivaló, a kiváltó ok pontos beazonosítása azonban elengedhetetlen a megfelelő kezelési mód megállapítása, illetve a komolyabb szövődmények – köztük a vakarózásból eredő sérülések – elkerülése érdekében. Az alábbiakban a 11 leggyakoribb okot ismertetjük a Health.com összefoglalója alapján.

Helytelen törlés

A perianális régióban, vagyis a végbélnyílás körüli területen jelentkező viszketés hátterében leggyakran a vécépapírhasználati szokásaink állnak. Ha ugyanis dolgunk elvégzése után nem töröljük le maradéktalanul vizeletet és a székletet, vagy túlságosan erőteljesen dörzsöljük az érintett területet, akkor szinte borítékolható az irritáció megjelenése.

De kellemetlenséget okozhat az is, ha illatosított vécépapírt, nedves kendőt vagy szappant használunk a végbélnyílás megtisztítására. Ezekből a termékekből tehát válasszuk inkább az illatanyagmentes típusokat. Székletürítést követően meleg vízzel megnedvesített vécépapír használatát ajánlják a szakemberek, a fenék megmosásához pedig a tiszta vizet tartják a legjobb választásnak. Megtörölközésnél ügyeljünk arra, hogy gyengéd mozdulatokkal, de teljesen megszárítsuk az érzékeny területet.

Meglepően hangozhat, de előfordulhat, hogy rosszul töröljük ki a fenekünket – ezzel pedig számos egészségügyi probléma kialakulását elősegíthetjük. Nézzük, hogyan töröljük meg odalent úgy, hogy azzal ne ártsunk.

Pikkelysömör

Néhány krónikus bőrbetegség gyulladást és viszketést okozhat a test bármely részén, beleértve a perianális régiót is. Ezek egyike a pikkelysömör, amikor megvastagodott, viszkető vörös foltok és ezüstös, hámló pikkelyek képződnek a bőrön. A végbélnyílás környékén jelentkező viszketéssel küzdők 5-8 százaléka a pikkelysömörnek „köszönheti” a kínzó panaszt. Bár a pikkelysömör nem gyógyítható, bőrgyógyászunk rövid távon helyileg ható szteroidkúrával, hosszabb távon pedig egyéb gyógyszerekkel segíthet a betegség kordában tartásában.

Anális ekcéma

Az anális ekcéma is egy olyan gyulladásos bőrbetegség, amely fenékviszketést okoz. Mivel a végbélnyílás körüli bőr nagyon érzékeny, a bőrgyulladás miatt érzett fájdalom és viszketés ebben az esetben súlyosabb lehet, mint az ekcéma egyéb fajtáinál. A probléma szteroidokkal, illetve viszketést enyhítő kenőcsökkel hatékonyan kezelhető. Az anális ekcéma azonban szinte minden esetben egy alapbetegséghez társul, tehát érdemes alaposan kivizsgáltatnunk magunkat, ha ezzel küzdünk.

A perianális viszketés egy gyakori és igen kellemetlen panasz, de van megoldás rá. Fotó: Getty Images

Lichen sclerosus

A lichen sclerosus szintén egy olyan állapot, amely anális irritációt okozhat. A nemi szervek bőrének gyulladásával és sorvadásával járó betegség jellemzően a szeméremajkakon és a perianális régióban megjelenő, fehér, érdes bőrelváltozásokkal és erőteljes viszketéssel hívja fel magára a figyelmet. Hat-nyolc hetes, helyi szteroidkezeléssel a legtöbbször elérhetjük a kívánt gyógyulást, sokáig kezeletlenül hagyva azonban ezekből az elváltozásokból akár bőrrák is kifejlődhet. Ha tehát a kezelés nem használ, biopsziára van szükség a kár nagyságának felméréséhez.

Kontaktdermatitisz

Az ekcémás kiütéseket és a bosszantó viszketést a bőrrel közvetlenül érintkező anyagok és vegyszerek is kiválthatják. Ezt nevezik kontaktdermatitisznek, kontaktekcémának vagy kontaktallergiának. A kellemetlen panaszok hátterében a leggyakrabban szappan, mosószer, öblítő, parfüm, latex, illetve bizonyos illatanyagok, tartósítószerek vagy élelmiszerek állnak. De az sem ritka, hogy nedves törlőkendő, óvszer vagy síkosító váltja ki a tüneteket.

Irritáló ruhadarabok

Az anális viszketésnek olyan egyszerű oka is lehet, mint a túl szoros, vagy nem megfelelően szellőző ruhadarabok viselése. Az emiatt fellépő fokozott izzadás és párás közeg ugyanis a test bármely részén irritációt okozhat, de az intim területeken különösen gyakran vezet viszketéshez, sőt akár gombás fertőzéshez is. A durva anyagból készült, illetve a túlságosan a bőrünkre tapadó darabok emellett ki is dörzsölhetik bőrünket, aminek könnyen follikulitisz, vagyis szőrtüszőgyulladás lehet a vége.

Elfogyasztott élelmiszerek

Székeltünk színe, állaga és összetétele – például savassága – túlnyomó részben az általunk elfogyasztott ételeken és italokon múlik. Bizonyos élelmiszerek például hasmenést, nyálkás székletet vagy székletszivárgást okozhatnak, amely után nehézkes teljesen tisztára törölni az érintett bőrfelületet. A szakemberek a következő ételeket hozták összefüggésbe az anális viszketéssel:

koffein (beleértve a kávét, a teát és a csokoládét is),

szénsavas üdítők,

citrusfélék,

savas zöldségek,

energiaitalok,

diófélék,

finomított szénhidrátok,

fűszeres, csípős ételek.

Férgesség

A cérnagiliszta a féregfertőzés leggyakoribb típusa. Az emberek a leggyakrabban a petékkel szennyezett felület megérintésével, majd a kezük szájukba vételével fertőződnek meg – ezért a még mindent a szájukba dugó kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek. A lenyelt peték áthaladnak az emésztőrendszeren, majd megtelepednek a belekben és a perianális területen – ez utóbbi helyen viszketést, esetleg kipirosodást okozva. A kifejlett férgek a fertőzött személy székletében is észrevehetőek: apró, fehér, cérnavékony, mozgékony férgeket keressünk. A férgeket szájon át szedhető gyógyszerrel pusztíthatjuk el – a megfelelő készítmény kiválasztásához kérjük orvosunk vagy gyógyszerészünk ajánlását.

Aranyér vagy végbélrepedés

Ha a viszketés krónikussá válik, súlyosbodik, székletürítéskor pedig fájdalomba csap át, akkor a háttérben jó eséllyel aranyér vagy anális repedés áll. Aranyérnek a végbélnyílás duzzadt vénáit nevezzük, míg az anális repedés alatt a végbélnyílás környező bőrszöveteiben megjelenő apró szakadásokat értjük. A kellemetlen állapotok enyhíthetők több rost fogyasztásával, elegendő mennyiségű folyadék bevitelével, illetve székrekedés elleni, székletlágyító készítmények alkalmazásával. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy mindkét probléma miatt vérnyomokat is hagyhatunk székelés után a vécépapíron – ha ez megtörténik, mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogy kizárhassuk a komolyabb, akár rákos elváltozásokat.

Gombás bőrfertőzés

A viszketés nem ritkán egy fertőzés következménye – a végbélnyílás környékén jelentkező, bosszantó panasz mögött 40 százalékos arányban gombás bőrfertőzés áll. A perianális régióban különösen azoknál az embereknél alakulhat ki gombásodás, akiknek valamilyen okból legyengült az immunrendszerük, vagy akik antibiotikumot szednek.

Szexuális úton terjedő fertőzések (STI)

Szexuális úton terjedő fertőzés (STI) – például gonorroea (ismertebb nevén tripper vagy kankó), herpesz vagy a humán papillomavírus (HPV) által okozott anális szemölcs – tünete is lehet az odalent érzett viszketés. Az anális szexben részt vevő személyek a legveszélyeztetettebbek. A kínzó panasz hatékony enyhítéséhez fontos pontosan tudni, melyik nemi betegséggel állunk szemben. A nemi herpeszt leggyakrabban vírusellenes gyógyszerekkel, az anális szemölcsöket pedig krémekkel, krioterápiával (fagyasztással) vagy műtéti úton kezelik.

Rühesség

A rühesség egy viszonylag gyakori bőrbetegség, amelyet egy apró kórokozó, a Sarcoptes scabiei nevű atka okoz. A probléma heves viszketéssel, valamint apró, vörös kiütésekkel jár, és rendkívül fertőző. Bár a leggyakrabban a csuklón, a bokán, a hónaljban, valamint az ujjak és lábujjak között okoz gondot, a test bármelyik részén megjelenhetnek a bőrtünetek – attól függően, hogy hova fészkelték be magukat a kis élősködők –, beleértve a végbélnyílás és a nemi szervek környékét is. Ha viszont kizárólag a perianális területen lép fel viszketés és kiütés, akkor nagy valószínűséggel nem rühességgel van dolgunk.

Idegkárosodás

A viszketés neurológiai eredetű is lehet, vagyis néhány esetben idegkárosodás áll a hátterében. Ilyenkor csupán viszketés vagy szurkáló érzés jelentkezik, tehát nem társul mellé kiütés vagy más bőrelváltozás. A deréksérülésből, az ülő életmódból és a rossz tartásból adódó idegsérülések a farpofákon és a végbélnyílás környékén is előidézhetnek viszketést. A probléma kezelése az idegkárosodás típusától és mértékétől függően eltérő lehet, de a leggyakoribb módszerek közé tartozik egyebek mellett a fizikoterápia és a műtét is.

Rákos megbetegedés

Bár a viszkető fenék önmagában nem ad okot arra, hogy ijesztő következtetéseket vonjunk le belőle, meg kell jegyeznünk, hogy a panasz nagyon ritkán a rák jele is lehet. Mind a Paget-kór, mind a Bowen-kór a bőrrák korai, rákot megelőző formája, amely a bőr felszíni rétegét támadja meg. Az érintettek nagyjából fele perianális viszketést (is) tapasztal – azonban mindkét betegség igen ritkán fordul elő. A diagnózishoz biopsziára van szükség.

Krónikus és szisztémás betegségek

A fentieken kívül bizonyos krónikus betegségek is hozzájárulhatnak a perianális bőrgyulladás és viszketés kialakulásához. A cukorbetegség és az autoimmun betegségek például sebezhetőbbé tehetnek minket a bakteriális vagy gombás fertőzésekkel szemben. De a májbetegek, a krónikus veseelégtelenséggel küzdők, a Crohn-betegek és a leukémiások körében is gyakran előfordul a bosszantó panasz, továbbá már vitamin- és ásványianyag-hiánnyal is összefüggésbe hozták a perianális viszketést.

Mit tehetünk a bosszantó panasz ellen?

Mivel az anális viszketés okai nagyon széles skálán mozognak, a panasz enyhítésének hatásos módjai is igen eltérőek lehetnek. Bármire is gyanakszunk, a kínzó viszketés mindenképpen egy olyan tünet, amelyről beszélnünk kell az orvosunkkal – még akkor is, ha kínosnak érezzük a panasz jelentkezésének helye miatt. A háziorvos a legvalószínűbbnek tartott oknak megfelelően felírhat valamilyen krémet vagy tablettát, valamint továbbirányíthat minket egy kompetensebb szakemberhez, például bőrgyógyászhoz, gasztroenterológushoz vagy proktológushoz.

A legfontosabb tanács viszont, amelyet ebben a helyzetben adni lehet, talán az, hogy ne szenvedjünk csendben. A tartósan fennálló, krónikus viszketés a test bármelyik területén rendkívül frusztráló lehet, a kényes területeket viszont még megvakarni sem tudjuk minden helyzetben – például egy étteremben vagy a munkahelyünkön –, hogy könnyítsünk magunkon. Ha pedig nem ismerjük a panasz kiváltó okát, az csak növelheti a szorongásunkat, tovább rontva ezzel az életminőségünket.

