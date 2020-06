Miért veszélyesek a vérrögök?

A vérrögök legnagyobb kockázata az, hogy elzárhatják az áramló vér útját , ezzel súlyos, esetenként életveszélyes állapotokat hozhatnak létre. A vérrög bárhol a testben létrejöhet, és az is előfordulhat, hogy a véráramlás magával görgeti, "utaztatja", ezért egyáltalán nem biztos, hogy azon a helyen okoz problémát, ahol kialakult - ezért is kell minden vérrögöt potenciális veszélyforrásként kezelni.

Az aranyérbetegség kezelése a megbetegedés súlyosságától és kiterjedésétől függ. Az aranyeres csomókban található kitágult vénák eredeti állapotának helyreállítása érdekében fontos a kiváltó ok (pl. székrekedés) megszüntetése. Megfelelő étkezéssel elősegítheti bélmozgását, ezért étrendje tartalmazzon rostokat, valamint fogyasszon sok folyadékot. Az aranyeres panaszok kezelését szolgálják egyes házi praktikák (jegelés vagy melegítés), a helyileg ható szerek (kenőcs, kúp) és a szájon át szedhető aranyértabletták, valamint műszeres és műtéti megoldások.

A trombózis, illetve a vérrögképződés esetében nagyonA vérnyomás normál szinten tartása, az esetleges diabétesz megfelelő kezelése, a dohányzásról való leszokás mind fontosak ahhoz, hogy a vérereink jó állapotban legyenek.A vér áramlását is serkenteni kell, például azzal, hogynem ülünk vagy állunk sokáig egy helyben (egy hosszabb utazáson is igyekezzünk minél többször megmozgatni a lábainkat, álljunk fel a repülőgépen és sétálgassunk, autóúton is tartsunk pihenőket). Akiknél magasabb a vérrögképződés rizikója, azoknál az orvos kisebb dózisú vérhigító szedését is javasolhatja, megelőzési céllal.