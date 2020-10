Komoly bajt jelezhet a véres széklet

A véres székletet minden esetben komolyan kell venni, hiszen akár komoly betegségre is utalhat. VideóRendelőnkben dr. Harasta Edit gasztroenterológus válaszolt olvasóink kérdésére.

A véres széklet gyulladás, fekély, jóindulatú kinövés (polip) jele is lehet, de rosszindulatú daganatra is utalhat. Ritkán akár gyomorból származó vérzés is okozhatja. Az, hogy a vér sötétebb vagy világosabb, attól függ, a bélrendszer mely szakaszáról származik. Ajánljuk alábbi videónkat!





