Agyban keletkező vérrögök: mi a teendő?

Vérrögök a test bármely erében kialakulhatnak, így az artériákban és a vénákban is. Ez utóbbi esetben vénás trombózisról beszélünk, melynek leggyakoribb formája a medencében illetve a végtagokban kialakuló mélyvénás trombózis. A köztudatban is leginkább ez az állapot szerepel, miközben igen kevés szó esik az agyi vénákban keletkezett vérrögök okozta problémákról.

A sinus trombózis jellemző tünetei

Ide tartozik az úgynevezett sinus trombózis. Az agyi vénák egyik fajtájaként tartjuk számon a sinusokat, amelyek fala kevésbé sérülékeny, keményebb és egyfajta vénás öblöt hoznak létre az agyhártyák rétegei között. Amennyiben a sinusokban a keringés lelassul, vérrögök keletkeznek, ami akadályozza a véráramlás útját. Ezáltal agyi ödéma alakul ki, ami fokozott koponyaűri nyomást eredményez.

A tünetek között leggyakrabban fejfájás, szédülés, látászavar, hányinger és hányás, továbbá egyéb neurológiai panaszok jelentkeznek.

Fejfájás és hányinger is jelezheti a sinus trombózist

A sinus trombózis kialakulásának okai szerteágazóak. Öröklött tényezőkön túl szerepet játszhat ebben egy hormonterápia, trombofília, fertőzés, tumor vagy sérülés is, a leginkább veszélyeztetett csoportba pedig a fogamzóképes nők tartoznak. A terhesség alatt szintén felléphet a nemkívánatos probléma.

A trombofília egyfajta genetikai hajlam a trombózis kialakulására. A kórkép nagyon ritka, a vizsgálatok szerint 100 ezer emberből 3-22 lehet érintett. Részletek itt.

Gyógyszeres kezelés és prevenció

Amennyiben valakinél egyszer agyi sinus trombózis következett be, fontos, hogy megfelelő prevencióban részesüljön, nehogy megismétlődjön a baj. Mind az akut, mind a további terápiában nagy szerepet kap a véralvadásgátlóval végzett kezelés, melyet az orvos által meghatározott ideig kell alkalmazni. A terápia hossza több tényezőtől is függ, így például egyéb betegségektől, trombofíliától, életkortól, vagy éppen egy korábbi trombózistól. Az alvadásgátlót mindaddig feltétlenül szükséges szedni, amíg az MRI nem mutat teljes rekanalizációt, azaz a vér újbóli szabad áramlását. Mindemellett a gyógyszeres terápiát javasolt ezután is újabb két évig folytatni, sőt, trombofília igazolt fennállása esetén még tovább.

A trombofília vizsgálata egyszerű vérvétellel történik, aminek során fény derülhet az olyan genetikai mutációkra, mint a Leiden-mutáció, az MTFHR mutáció, vagy a Protein S és C alacsony szintje - mondta el Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.

A szakértő hozzátette, hogy a gyógyszeres kezelés mellett szükség lehet rehabilitációra is. Fontos továbbá az életmódváltás, így a dohányzásról való teljes leszokás, a tömény szeszes italok kerülése, a rendszeres mozgás, valamint a koleszterinszegény étkezés. Ezek által minimálisra csökkenthető a trombózis ismételt bekövetkeztének esélye.