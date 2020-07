Joghurt: egészséges vagy mégsem?

Most akkor nem is egészséges a joghurt?

A tejben levő baktériumok a benne lévő cukrokat tejsavvá alakítják; ennek köszönheti a joghurt jellegzetes, fanyar ízét. Ezután állni hagyják, hogy a folyadékfelesleg kiüljön a tetejére, és a joghurt a megfelelő állagú és konzisztenciájú legyen.

Együnk joghurtot immunrendszerünk védelméért! Mivel a hidegben könnyebben elkaphatjuk a betegségeket, fontos, hogy bélflóránk rendben legyen, hiszen ez immunrendszerünk megfelelő működésének egyik fontos pillére. Ha bélflóránkat szeretnénk rendben tudni, együnk joghurtot!

Időről időre felmerül a kérdés, hogy a joghurt egészséges, vagy sem

Az, hogy a joghurt mennyire tesz jót az egészségünknek, a joghurt fajtáján és rajtunk is múlik. Sokféle joghurt van, ami fehérjében gazdag, de kevés vagy nincs is benne hozzáadott cukor. Más típusokban azonban rengeteg cukor van, és még más adalékanyagok is, így nem sokkal mondhatóak egészségesebbnek egy dobozos üdítőnél.

Ha valaki allergiás a tejre, annak a joghurttal is meggyűlhet a baja. A laktózérzékenyek pedig vagy tudnak enni joghurtot, vagy nem - az intoleranciájuk mértékétől függően; ugyanis a joghurtban van laktóz, de csak igen kevés.

Milyen fajtájú joghurtok léteznek?

Létezik zsírszegény, illetve zsírmentes joghurt. Előbbit 2 százalékos tej felhasználásával készítik, utóbbit vagy 0 százalékos vagy lefölözött tejjel.

A görög joghurt testesebb és krémesebb, mint a hagyományos joghurtok, ugyanis az elkészítése során több tejsavót vonnak ki belőle. Ennek az eljárásnak azonban az is a következménye, hogy a görög joghurtban kevesebb a kalcium. A görög joghurt jobban tűri a hőt, így a mediterrán konyha egyik alapvető alapanyaga.

A skyr, azaz az izlandi joghurt elég hasonló a görög joghurthoz: sűrű és krémes, nagyon gazdag fehérjében. Az elkészítése során négyszer annyi tejet használnak, mint a hagyományos joghurt esetében, és 2-szer, 3-szor annyi fehérjét tartalmaz, mint a szokványos joghurtok.

A fagyasztott joghurtnak vagy joghurtfagylaltnak nevezett termékek nem mindegyiket tartalmazza azokat az élő baktériumkultúrákat, amelyeket a joghurtban megtalálhatunk. A fagyasztott joghurtot sokszor hőkezelik, amelynek során kipusztulnak az élő kultúrák. Érdemes tehát megvizsgálni ezeket a termékeket, hogy milyen eljárással készültek.

Nem tejes joghurtok

Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy attól még, hogy a fagyasztott joghurtban van élő baktériumkultúra, még nem biztos, hogy egészséges: ezeket rendszerint rengeteg hozzáadott cukorral készítik.

Léteznek olyan joghurtok is, amelyek nem tejből készülnek, így azok is fogyaszthatják ezeket, akik valamilyen oknál fogva nem fogyaszthatnak vagy nem fogyasztanak tejterméket. Ezek növényi alapanyagokból készülnek, általában szója- vagy kókusztejből.

Mik a joghurt előnyei?

A joghurt probiotikum; tehát ha az egészséghez szükséges, jótékony baktériumokat akarunk fogyasztani, akkor a joghurt egy nagyon jó választás. Jót tesz az emésztőrendszernek: csökkenti a gáztermelést, így jó felfúvódás ellen, megszünteti a hasmenést, illetve a székrekedést. Mindezeken kívül vannak olyan adatok, amelyek szerint a probiotikumok erősítik az immunrendszert, segítenek a testsúly kontrollálásában, illetve csökkentik a rák kialakulásának a valószínűségét. A probiotikumok ezen kívül segítik bizonyos vitaminok és ásványi anyagok felszívódását is.

A joghurt, mint a legtöbb tejtermék, kiváló természetes kalciumforrás. A kalcium elengedhetetlenül fontos az egészséges csontozat és fogazat kialakításában, de szerepe van a véralvadásban, a hegek kialakulásában, és a normál vérnyomás fenntartásában. A kalcium fogyasztásakor érdemes a D-vitamin bevitelére is figyelni: a D-vitamin ugyanis segíti a kalcium felszívódását a vékonybélben. A kalcium mellett a joghurtban van még B6- és B12-vitamin, riboflavin, kálium és magnézium is.

Mik a joghurt hátrányai?

Sok joghurtban rengeteg a hozzáadott cukor, illetve a mesterséges édesítőszer. A joghurt eredetileg egy kalóriaszegény étel, ami tele van fehérjével, és igen tápláló. Azokban a formákban azonban, amelyekben manapság árusítják, tele vannak cukorral, édesítőszerekkel és más, sokszor be sem azonosítható adalékanyagokkal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elolvassuk az összetevők listáját, amikor joghurtot választunk. Sok termék látszik egészségesnek, ami nem ez - igaz ez némelyik joghurtra is.

A "joghurtízű" vagy "joghurttal készült" termékek általában igen csekély mennyiségű joghurtot tartalmaznak, azt is általában hőkezelve, tehát a jótékony baktériumok ezekben a termékekben nincsenek.

Hogyan fogyasszunk több egészséges joghurtot?

Vegyünk natúr joghurtot, és ízesítsünk saját magunk : tegyünk bele gyümölcsöt vagy mézet

: tegyünk bele gyümölcsöt vagy mézet Kerüljük el a gyümölcsjoghurtokat, ezekben rengeteg a hozzáadott cukor

Sütéskor helyettesíthetjük a vajat vagy az olajat natúr vagy kicsit édesített joghurttal

Tejföl helyett használhatunk görög joghurtot sokféle ételben: az ízük nagyon hasonló, de a görög joghurtban kétszer annyifehérjevan, mint a tejfölben

Keressünk olyan joghurtot, amelyben több a fehérje, mint a cukor

Forrás: Medical News Today