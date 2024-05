Tényleg vannak viperák a Mátrában?

Babocsay Gergely az MTM Mátra Múzeumának főmuzeológusa a Facebookon reagált azokra a hírekre, hogy viperák bukkantak fel a Mátrában, például a Sás-tó környékén - írja a Sokszínű Vidék.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarországon két viperafaj él: a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) valamint a keresztes vipera (Vipera berus). A rákosi vipera csak a Duna-Tisza közén a Kiskunságban, valamint a Kisalföldön, a Hanságban, síkvidéken fordul elő. A keresztes viperával Somogyban és Zalában, a Tiszaháton, a Beregben, valamint a Zemplénben lehet találkozni. Előbbinek gyengébb, utóbbinak erősebb a mérge.

"Természetesen időről időre felbukkan egy-egy hír, amely szerint valaki viperát látott olyan tájunkon is, ahol nem él vipera. Az ilyen igaznak vélt megfigyelések alkalmával még soha nem készül hitelt érdemlő fénykép, a helyszínen pedig sem előtte, sem utána többé nem lát senki viperát, és a hírhozó is csendben eláll az állítása bizonygatásától. Ne feledjük, ebben a témában is akadnak trollok, akik hamis lelőhellyel posztolnak az internetről leszedett vagy máshol készült képet. Ezeket a szakértők igen gyorsan meg szokták cáfolni, a trollok természetesen nem is állnak személyesen az állításuk mellé" – magyarázta.

Mivel a Mátra frekventált kirándulóhely, ha élne itt akárcsak egy apró, eldugott kis populáció is, arról már láttak volna képet, ami alapján meg is lehetne a kígyókat találni. Szerinte az is valószínűtlen, hogy valaki elengedett vagy betelepített volna néhány viperát.

"Ha lennének is elengedett példányok, azok túlélési esélye szinte a nullával egyenlő. Nem ismerik a helyet, a ragadozók pillanat alatt megennék őket, vagy télen egyszerűen megfagynának, mert nem tudnák, hol kellene átvészelniük a fagyos hónapokat. Nincs ok tehát az aggodalomra: a Mátrában nem él vipera” - írta.

