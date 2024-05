Eddig ismeretlen riport került elő Karinthyról

Most először került nyilvánosság elé Nagy Lajos író riportja Karinthy Frigyesről, amelyet 1936 nyarán készített az agyműtéte után lábadozó íróról. Karinthy Frigyest 1936. május 4-én műtötte meg Stockholmban Herbert Axel Olivecrona agysebész - írja a Qubit.

Az író hazaérkezése után felvett riportot valószínűleg azért nem publikálta, mert kifutott vele az időből. Karinthy körülbelül egy hónappal a műtétje után már maga is írt, elsősorban a műtétjéről, a nagy érdeklődésre való tekintettel. Több cikke is megjelent a beavatkozásról, szeptember 27-én a Pesti Naplóban megkezdte az Utazás a koponyám körül című regényének közlését is.

Nagy Lajos cikkéből kiderül többek között az, hogy Karinthy a műtétje után is dohányzott, de megemlítik legendás boxbajnokot, Max Schmelinget is.

"A napi cigaretta adagja a múltkor még egy volt, most már kettő. De azért – elégedetlenkedik, – még mindig vannak kis közérzeti zavarai s gyengének érzi magát. Firtattam a zavarokat, hát kiderült, hogy tulajdonképpen azzal nincs megelégedve, hogy nem olyan erős, mint Schmehling. Megnyugtatom afelől is, hogy ez az állapot huzamos ideig el fog tartani csaknem mindnyájunknál" - olvasható a riportban.

Később Karinthy váratlan halála (1938. augusztus 29.) után Nagy Lajos egy Nyugatban megjelent írással búcsúzott barátjától.

