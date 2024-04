Elképesztően magas tápértékük teszi a Spirulina algákat szuperélelmiszerré, hiszen nem csak kiemelten gazdagok az emberi szervezet ideális működéséhez elengedhetetlen vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, rostokban és más tápanyagokban, de támogatják az izomépítést, és az egészségmegőrzésben is kiemelkedő szerepet töltenek be.

Fotó: Energy Magyarország

A Spirulina hatásaira nagyon régen felfigyeltek az emberek. Az Andok térségében például teljesítményfokozóként és gyógyszerként is alkalmazták. Az itteni Spirulinák az Andok magas vonulatai között, erős napfény sütötte hegyi tavakból származnak. Közép-Afrikában is ismert, és rendszeresen használt fehérjeforrásként tartják számon.

A Hawaii - szigetek mikroalgája a Hawaii Spirulina. Úgy tartják, hogy speciális termesztésének köszönhetően csaknem kétszer annyi biológiailag értékes hatóanyagot tartalmazhat, mint bármelyik másik Spirulina a Földön. Különlegességét az adja, hogy kb. 30 olyan tápanyag található meg benne, amelyeket más Spirulinákban nem találtak meg. Komplex, jól felszívódó növényi fehérjék leggazdagabb forrása.

A Spirulina számtalan kutató és biokémikus figyelmét felkeltette, aki folyamatosan kutatják további jótékony hatásait. Amit viszont már biztosra tudunk, hogy növelheti a szervezet teljesítőképességét, és nagyobb terhelés után gyorsabban regenerálhatja a testet. Így nemcsak a kiesett erő pótlására, hanem a test és a lélek fiatalos kondíciójának megőrzésére is alkalmazható. Az öregedési folyamatokat fékező hatásainak köszönhetően fenntarthatja a szervezet megfelelő adaptációs képességét helytelen táplálkozás esetén is (alkohol és más egészségkárosító hatások) Néhány friss kutatás a Spirulina antioxidáns, fájdalomcsillapító, immunerősítő valamint gyulladáscsökkentő hatását is reflektorfénybe helyezi.

HAWAII SPIRULINA

Az Energy zöld élelmiszerei között kiemelt helyen szerepel a Hawaii Spirulina, amelyet a Csendes-óceán vizében, több mint 500 m mélyen termesztenek. Ez a tiszta, kivételes összetevőket tartalmazó termék olyan tápanyagokat biztosít szervezetünk számára, amelyekből testünk jó hosszú ideig képes energiát termelni. A B-vitamin-család minden tagja jelen van benne. A-vitamin-tartalmával javítja a látást, szépíti a bőrt, a hajat. Tartalmaz még klorofillt, fikocianint, béta-karotint, esszenciális aminosavakat, gamma-linolénsavat (GLA) és számos ásványi anyagot, például mangánt, cinket, rezet, szelént és krómot. Elsősorban a testünk fizikai működésére, az állóképességünkre, teljesítményünkre lehet jó hatással, de közismert, hogy javíthatja a bél mikroflóráját, ezért jó társ lehet egy egészséges fogyókúrához is. Hozzájárulhat a vércukorszint stabilizálásához, vastartalma révén pedig segítheti a vörösvértest-képződést is. Hatáskifejtése lassú, de annál alaposabb, amit elsősorban hosszan tartó terhelés idején tudunk hasznosítani.

Különösen ajánlott helytelen táplálkozás esetén (pl. egészségkárosító szerek fogyasztása), kamaszoknak és időseknek, sportolóknak, valamint vegetáriánusoknak és vegánoknak is. Hatékonyan bontja le és választja ki a méreganyagokat a szervezetben.

SPIRULINA BARLEY

Az Energy másik fontos zöld élelmiszere a SPIRULINA BARLEY készítmény. Ezekben a tablettákban két világ, kelet és nyugat találkozik. Az Andok magashegyi tavaiból származó spirulina és a Tibeti fennsíkról származó barley, azaz a fiatal zöld árpa együttes ereje alkotja.

Fotó: Energy Magyarország

A Spirulina Barley a természet két értékes kincsének egyedülálló kompozíciója. A Spirulina mérsékli a a Barley, vagyis a zöld árpa erőteljes hatását, a Barley viszont felgyorsítja a Spirulina hatáskifejtését. Ennek eredménye a rendkívül kiegyensúlyozott készítmény, amely óriási segítséget nyújthat azoknak, akiknek hirtelen támad szükségük aktív energiapótlásra. A „gyors lassúság” és „lassú gyorsaság” kombinációja szinte érezhetővé válik az egész szervezetünk számára.

A Spirulina Barley támogathatja szervezetünk vörös- és fehérvérsejt-termelését, növelheti a véroxigén szintünket és ezáltal javíthatja a vérképünket is. Alkalmas lehet a szervezetünk méregtelenítésére – máj, vese, és csökkentheti a koleszterin- és a zsírszintet is a vérünkben. Nyugtató hatású, így helyreállíthatja a belső egyensúlyunkat miközben feltölti a szervezetünk energiakészleteit.