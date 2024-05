Külföldieknek is drága a budapesti karácsonyi vásár

A CultureCravingCouple szerzői két hónapon át járták Európát, és több karácsonyi vásárt is meglátogattak. Élményeik alapján összeállították, hogy melyikeket tartják a legrosszabbnak: a listára a colmari, a nürnbergi, a bécsi és a londoni mellett a budapesti is felkerült. A bazilika előtt, valamint a Vörösmarty téren tartott vásár annak ellenére érintette rosszul a szerzőket, hogy éltek is a magyar fővárosban és nagyon meg is kedvelték.

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Fotó: Getty Images

"Az egyik legnagyobb problémánk, hogy a bazilika előtti tér nem túl nagy, úgyhogy a vásár még az emberek nélkül is zsúfolt. De így is rengetegen járnak ide (mert valamilyen oknál fogva a legjobbnak nevezték a budapesti karácsonyi vásárt), így az egész hely teljesen megőrül" - írták.

A nagyon drága árakat is kiemelték: 20 dollárt (7200 forintot) fizettek három marcipángolyóért, egy pohár forralt bor pedig 10 dollárba (3600 forintba) került.