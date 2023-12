Ezek voltak 2023 legnépszerűbb egészségügyi cikkei

Január: A D-vitamin legyőzte a koronavírust

Nem sokon múlt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2023-as esztendő is a COVID-19 jegyében kezdődjön. A bejelentést, mely szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új ajánlást tett közzé a koronavírus-fertőzés esetén alkalmazandó házi karanténról, nagyon sokan olvasták. Olyannyira, hogy a hírt csupán egyetlen másik cikkünk tudta megelőzni az olvasottsági listán. Ebben egy friss tudományos eredményről számoltunk be: amerikai kutatók felfedezték, hogy a D-vitamin az agy szövetében is jelen van, megfelelő szintje pedig fontos lehet a kognitív funkció megőrzése, illetve a demencia megelőzése szempontjából.

Február: A leghatékonyabb védelem a COVID-19 ellen

Februárban viszont már egy koronavírussal kapcsolatos tanulmány került a figyelem középpontjába. A WHO és a kanadai Calgary Egyetem szakemberei arra keresték a választ, hogy mi nyújthatja a leghatékonyabb védelmet a súlyos lefolyású COVID-19-cel szemben. Több ezer korábbi vizsgálat eredményeit tekintették át, elemzésükből pedig kirajzolódott, hogy noha a védőoltások szerepe vitathatatlan, mégsem önmagukban ezek kínálják a legerősebb védelmet, hanem az úgynevezett hibrid immunitás.

Fotó: MTI/Vajda János

Március: Alvásigény az életkor tükrében

Talán a tavaszi fáradtság is segítette, mindenesetre márciusban egy alvásról szóló anyagunkat olvasták a legtöbben. A később az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (OGYÉI) összevont Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Facebook-posztja alapján írtunk arról, hogy a kor előrehaladtával miként változik az ember alvásigénye. Egy egy év alatti csecsemő például még a nap nagyobb részét átalussza, míg 65 év felett gyakran csupán 6 óra alvásidő is elegendő lehet a szervezet számára, hogy kellően regenerálódni tudjon. Ez azért is fontos, mert az alváshiány komoly egészségügyi problémák melegágyává válhat.

Április: Sokan felháborodtak a mentőkön

A köztudatban szeszélyes, bolondos hónapként él az április. Így akár ennek is be lehetett volna tudni a tények ismerete nélkül, hogy egy idős férfihez riasztott mentőautó végül csupán lassított, ezután pedig hirtelen gázt adva tovább is állt a fővárosban. Olvasóinkat valószínűleg éppúgy meghökkentette a váratlan fordulat, ahogyan a helyszínen tartózkodók is elsőre meglepődtek, majd felháborodtak az érthetetlennek tűnő eseménysorokon. Utólag persze tisztázódott a helyzet, és kiderült, hogy a mentőknek jó okuk volt arra, hogy nem álltak meg az egy esés után a karján megsérült idős férfinél.

Fotó: OMSZ

Május: Változások a háziorvosnál

Májusban Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár arról nyilatkozott egy interjúban, hogy bővítenék a háziorvosok és a háziorvosi rendelőkben dolgozó diplomás szakdolgozók szerepkörét. Utóbbiakra – brit mintát követve – egészségügyi szűrések elvégzését, illetve beutalók, receptek felírását is rábíznák. Takács akkor azt mondta, szeretnék megszüntetni az „egy orvos, egy asszisztens” praxisgyakorlatot, helyette a rendelőkben több szakdolgozó foglalkozhatna a betegekkel.

Június: Így zajlanak a boncmester mindennapjai

„Nekem a halott egy munkadarab. Nem nézhetek rá úgy, mint egy emberre” – a nyár elején több százezren voltak kíváncsiak a Kovács Lajossal, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház boncmesterével készült interjúnkra. A többi között mesélt arról, mit gondol a közvélemény a szakmájáról, hogyan lehet lelkileg feldolgozni a holttestekkel történő munkát, vagy hogy milyen ruhába öltöztetik a halottakat temetés, hamvasztás előtt.

Július: Megszorítások a laborvizsgálatoknál

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő hívta fel a figyelmet július közepén egy hivataloslevél alapján arra, hogy az állam takarékossági célból korlátozásokat vezet be a háziorvosok által kérhető laborvizsgálatok terén. A változások értelmében a háziorvosok immár legfeljebb 15 laborparamétert kérhetnek egy-egy alkalommal pácienseik részére, valamint csak úgy kérhetnek sürgős laborkéréseket, ha ennek okát részletesen meg is indokolják. Kunetz szerint a döntés hátterében egyértelműen pénzügyi okok álltak, mert az infláció közepette a laborszolgáltatások költségei is megugrottak.

Augusztus: Egy tampon miatt vesztette el a lábait

A nyár végéhez közeledve nagyon sokan voltak kíváncsiak a kaliforniai Lauren Wasser történetére, aki annak ellenére is hatalmas karriert futott be modellként, hogy egy súlyos fertőzés következtében mindkét lábát amputálni kellett. Noha rendeltetésszerűen használta, egy tampon miatt támadta meg a szervezetét egy veszélyes toxinokat termelő baktérium, a Staphylococcus aureus. A fertőzés nyomán úgynevezett toxikus sokk szindróma lépett fel: veseelégtelenség és két szívroham is kialakult nála, majd mindkét lába elüszkösödött. Ma ő az aranylábú lány a divatszakmában.

Lauren Wasser egy novemberi díjátadó ünnepségen. Fotó: Getty Images

Szeptember: Hőhullámok jelezték a súlyos betegséget

Szeptemberben egy 58 éves nő tanulságos esete bizonyult a legnépszerűbb témának. Barbara Geraghty-Whitehead 2020 tavaszán kezdte úgy érezni, hogy valami baj lehet az egészségével. Szédült és hőhullámok gyötörték, de egészen 2022 őszéig nem fordult orvoshoz – akkor is makacs fülgyulladása bírta rá, hogy segítséget kérjen. A rutin vérvizsgálat aztán aggasztó eltéréseket mutatott ki, nem sokkal később pedig kiderült, hogy a kétgyermekes anyának leukémiája van. „Az embereknek ismerniük kell a jeleket, hogy időben diagnosztizálhassák őket” – hangsúlyozta a történtek kapcsán Barbara.

Október: Kiderült, kiknek a holttestét találták meg

Egészen döbbenetes részletekre derült fény október 9-én az egy hónappal korábban a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Patológiai Osztályán talált két ismeretlen holttestről. Az Országos Rendőr-főkapitányság jelentette be, hogy sikerült beazonosítani a két halott személyazonosságát. Egyikük az országos nyilvántartásban még élő személyként szerepelt, dacára annak, hogy 2006-ban hunyt el, azóta pedig senki sem kereste, illetve senki sem gondoskodott az eltemetéséről. A másik holttest egy külföldi állampolgáré volt, aki idén augusztusban halt meg egy közúti balesetben Magyarországon. A patológiai osztályon lefolytatott belső kórházi vizsgálat számos további működésbeli problémát talált.

November: Ételek a jó koleszterinszintért

A novemberi toplista tetején egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos témát találunk. Mint azt megírtuk, szív- és érrendszerünk egészséges működése érdekében fontos figyelmet fordítani a koleszterin normál szinten tartására. Ebben pedig egyebek mellett táplálkozásunk is sokat nyom a latba. Ha kíváncsi vagy, mely ételek segíthetnek a mindennapokban csökkenteni a koleszterinszinted, most újból elolvashatod a cikket ide kattintva.