„Bátor ember az, aki tabukról mer írni” – 25 éves a HáziPatika, Magyarország első számú egészségügyi weboldala

Amikor az ember évek óta dolgozik egyazon helyen, képes belesüppedni a rutinba. Újságíróként, szerkesztőként sorra készíti a tartalmakat, küldi ki az online térbe, és folytatja a következővel. Olykor valaki megszólítja a folyosón, hogy milyen jó volt ez vagy az a riport, és szerencsés esetben a hozzászólásokat is van ideje követni. Ennek ellenére sokszor érzi magát légüres térben, nem tudván, pontosan milyen hatása van az írásainak, annak, hogy értékeket próbál közvetíteni.

A HáziPatika 25. születésnapja alkalmából megkérdeztünk néhány korábbi interjúalanyunkat – civileket és egészségügyi szakembereket – arról, ők hogyan élték meg az együttműködést, és általában mennyire tényező számukra a HáziPatika. A mondatok, amiket kaptunk tőlük, szívmelengető visszaigazolások számunkra arról, hogy van értelme annak, amit nap mint nap csinálunk, az ügyeknek, amikben hiszünk.

Köszönjük mindenkinek, aki jön velünk ezen az úton, legyen akár nyilatkozónk, akár olvasónk. Visszajelzéseik erőt, lelkesedést adnak számunkra még vagy huszonöt év munkára, sőt, merem mondani: hivatásra.

„Értékes segítség számunkra”

„Magyarország vezető egészségügyi híroldalától értékes segítség számunkra, hogy minél többen megismerhetik a betegségük miatt otthon tanuló gyerekek ügyét, és hogy minél több érintett családhoz eljuthat a KórházSuli által kínált szolgáltatás lehetősége. A HáziPatika szerkesztői elkötelezetten, értő figyelemmel és szeretettel álltak a témához, amit köszönünk nekik.”

Tóthné Almássy Monika, KórházSuli Alapítvány

„Könnyen kereshető minden információ”

Fotó: Fülöp Máté

„A hatékony terápia, a gyógyulás alapfeltétele, hogy a páciens megkapjon minden szükséges információt a betegségéről, a kezelésről és a további kilátásairól. Ezek ismertetése természetesen elsősorban a kezelőorvos feladata. Negyvenegy éven át dolgoztam belgyógyászként, sajnos az a tapasztalatom, hogy ez a feltétel nagyon ritkán teljesül maradéktalanul idő- és szakemberhiány miatt. Ezt a hiányt orvosolja a HáziPatika, ezért örömmel gratulálok 25. évfordulójukon. Ha a beteg aktív és tájékozódni akar a betegségéről, a kezelésben is jobban együtt tud működni az orvosával. A legtöbben sajnos még a kezelőorvosukkal való konzultációk után is alig tudnak valamit a betegségükről. Sokszor később vetődik fel egy-egy kérdés, vagy egyszerűen csak bővebben szeretne a páciens tájékozódni, ebben ad hiteles és felelős segítséget a HáziPatika. Ellenőrzött, szakmailag helytálló információkat ad az egészséges életmódtól, szűrésektől kezdve a betegségek ismertetésén át a gyógyszerekig. Nagyon jó, könnyen kereshető minden információ, az ismertetők közérthetők, részletesek. Szívesen, gyakran ajánlottam a betegeimnek további tájékozódásra. Fontos alapelv, hogy a tájékozottság segíti a gyógyulást.”

Dr. Lénárd Rita belgyógyász, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke

„Saját cikkeimhez is tudom használni’

„Pszichológusként nagyon fontosnak tartom az edukációt, az ismeretterjesztést. Azt tapasztalom, hogy bár néhány éve szinte ömlenek ránk a pszichológiai témájú cikkek, könyvek, bejegyzések, podcastek, mégis sokan vannak, akik még a hétköznapi, egyszerű összefüggésekkel sincsenek tisztában. Sokkal könnyebb az életünk, ha tudjuk például: az érzelmeket át kell élni ahhoz, hogy testileg és lelkileg egészségesek legyünk, vagy hogy a gyerekkori traumák milyen sok szinten hatnak a felnőtt életünkre. Emiatt is tartom fontosnak, hogy saját cikkeim mellett mások cikkeiben is részt vegyek; szívesen nyilatkozom olyan témákról, amikkel kapcsolatban van tapasztalatom vagy vannak meglátásaim. A HáziPatikát nagyon hasznos oldalnak tartom, még az együttműködés előtt is gyakran találkoztam az ott megjelenő pszichológiai témájú cikkekkel, amiket közérthetőnek, mégis alaposnak tartok. Ezeket esetenként saját cikkeimhez is tudom használni, illetve ha valamilyen testi-lelki egészséggel kapcsolatos téma foglalkoztat a személyes életemben, akkor is meg szoktam nézni az oldalt. Az együttműködés gördülékeny, és azért is élvezem, mert sokféle témával kapcsolatban segít nekem is összeszedni a gondolataimat.”

Pál Mónika pszichológus

„Fontosnak tartom, hogy a ritka betegségekről is készüljenek anyagok”

Fotó: Csobánczi Lilla

„Néhány éve kezdtem el tudatosan használni a HáziPatikát, és olvasni az ott megjelent cikkeket. Nekem az átlagnál sokkal jobban kell figyelnem az egészségemre, és az oldal megbízható információforrássá vált számomra, ahol sok fontos és hasznos dolgot olvashatok az egészséges életmóddal, táplálkozással, pszichével kapcsolatban.

Megjelent rólam, illetve az ataxiával kapcsolatosan is két interjú, amely során a szerkesztő végtelenül felkészült és alapos volt. Kérdései mélyrehatóak voltak, mégis éreztem a folyamatos empátiát és támogatást. Az interjú közvetlen és barátságos légköre lehetővé tette, hogy őszintén és nyíltan osszam meg a gondolataimat. Fontosnak tartom, hogy az ilyen ritka betegségekről is készüljenek anyagok, hogy az emberek tájékozódjanak, és minél többen ismerjék fel, hogy van ilyen, létezik, és nem kell megijedni vagy félni tőle.

Nagyra értékelem a HáziPatika csapatának munkáját és elkötelezettségét, mert ebből látszik, hogy valóban a szívügyüknek tekintik az egészségügyet.”

Karádi Martin

„A cikknek hála a pácienseim is kicsit jobban megismerhettek”

Fotó: Fülöp Máté

„Nagyon örültem, ugyanakkor meg is lepődtem, amikor megkeresést kaptam a HáziPatika.com-tól. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon bármi érdekességgel szolgálhatnék egy ilyen országos volumenű egészségügyi portálnak.

Az interjú készítése nagyon könnyen, barátságos hangulatban telt, teljesen feleslegesen izgultam előtte. A velem készített interjúnak köszönhetően sok alapellátásban dolgozó kollégától kaptam megkeresést; voltak, akik gratulálni szerettek volna, mások gyakorlati tanácsokat kértek a praxisban alkalmazott módszerekről. A cikknek hála a pácienseim is kicsit jobban megismerhettek, hiszen a munkám során a páciensek állnak a középpontban, rólam kevés szó esik.”

Dr. Kádár Emese háziorvos

„Olyan, mint egy jó barát”

„25 év? Ez nagyjából a fél életem. A HáziPatika, ha nem is családtag, de olyan, mint egy jó barát. Főleg, hogy az egészségről és az egészséges életmódról írnak itt a legtöbbet, és ezekről az ember csak ritkán beszél nyilvánosan. A HáziPatika több jó tanáccsal is »ellátott«, amikor a saját életmódváltási projektembe kezdtem, több mint tíz éve – ezt ezúton is köszönöm! Emellett nagyon hálás vagyok a csapatnak azért is, hogy a tárgyilagos és informatív cikkekben valódi emberi történetek is elférnek – másoké mellett például az enyém is.”

Kota Csaba

„Egyre ritkább a hiteles egészségügyi információkat szolgáltató média”

Fotó: magánarchívum

"A HáziPatika mind az orvosok, mind a páciensek számára gyakorlatias, értékes információt szolgáltat, lefedve az összes egészségügyi területet. Manapság egyre ritkább a hiteles egészségügyi információkat szolgáltató média. Öröm számomra orvosként, hogy a HáziPatika hitelesen segíti a páciensek edukációját. Az interjúm során mindvégig éreztem a HáziPatika munkatársaitól a pozitív hozzáállást és az értékteremtésre való törekvést, melyet jól bizonyít, hogy az orvosi cikkem nagyon széles célközönséghez eljutott. Köszönöm a HáziPatika munkáját!"

Dr. Bana Richárd családorvos

„Segíti a munkámat az információdömpingben”

„A HáziPatika gyógyszerismertetője átlátható, egyszerűen kezelhető, informatív, mindent megtalálok rajta, amit keresek. Rendszeresen használom, mert segíti a munkámat az információdömpingben.”

Dr. Mangó Gabriella

„Bátor ember az, aki tabukról mer írni”

Fotó: magánarchívum

"Több interjú jelent meg velem a HáziPatikán, és mindegyik nagyon értő beszélgetés volt. Börtönpszichológusként és kriminológus kutatóként is fontosnak tartom, hogy a bűnelkövető személyek testi és lelki egészsége a szélesebb közönség számára is megismerhető legyen. A szakmai pályafutásom szinte másról sem szólt eddig, mint az erőszak jelenségének kutatásáról. Hálás vagyok a HáziPatikának, hogy fórumot teremtett a nézeteim megosztására. Bátor ember az, aki tabukról mer beszélni, pláne írni."

Fliegauf Gergely

„Ismeretlen emberek megszólítottak, és gratuláltak”

Fotó: Fülöp Máté

„2023 nyarán készített velem interjút Keszán-Dopita Tünde a Házipatika felületére "Anya, miért ilyen pici ez a néni?" címmel. Nagyon jó volt együtt dolgozni vele és a fényképész Mátéval. Az egyórás interjú hamar eltelt, és szinte csak pozitív hozzászólásokat kaptam, amikor megjelent. Sőt, olyan is volt, hogy ismeretlen emberek megszólítottak, és gratuláltak mondván, sok ember vehetne példát a kisemberekről. A kollégáim azzal fogadtak, örülnek, hogy egy »művésznővel« dolgozhatnak... Szuper emberekkel nagyon jó lett az interjú.”

Bohus Andrea

„Fontos küldetést teljesít”

„Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a huszonöt éves HáziPatika portál munkatársait és olvasóközönségét. Magam is olvasója vagyok a portálnak, és gyakorló orvosi tapasztalatom, hogy betegek, egészséges emberek is széles körben ismerik, olvassák a cikkeket, tájékoztató írásokat. A tartalom szakmailag hiteles, a nyelvezete közérthető. A témaválasztások közérdeklődés tárgyát képezik. Gyakran régi és új népbetegségekkel kapcsolatosak, és a medicina legújabb eredményeinek tükrében tájékoztatnak. A HáziPatika portálfontos küldetést – hiteles, tudományos igényű egészségügyi tájékoztatást – teljesít magas színvonalon, népszerű, közérthető formában. Kívánom, hogy töretlen lendülettel, ugyanilyen színvonalon menjen ez a munka a következő huszonöt évben is!”

Dr. Zákány József, szülész-nőgyógyász

Az alapító

Mint azt Kocsis Gábortól, a HáziPatika.com egyik alapítójától megtudtuk, amikor 1999-ben elindult az oldal, még egészen más volt az internetes kultúra helyzete Magyarországon. A háztartások többségében nem volt internetelérés, ahol pedig mégis, jellemzően ott is nagyon lassú volt a kapcsolat. Eközben az online tartalom oldaláról kevés kínálat várta a felhasználókat, és összességében nem volt biztos, hogy egy ilyen vállalkozás sikeres lehet.

„Szinte a két kezemen meg tudom számolni, hány portál indult abban az időben különböző tematikákban. A HáziPatika kifejezetten egészségüggyel foglalkozott. Az alapötlet több részből tevődött össze. Egyrészt megnéztük, nemzetközi szinten milyen témák érdeklik leginkább a felhasználókat. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az internet nagyon jó felület arra, hogy segítse az információszerzést egészségügyi és életmóddal kapcsolatos kérdésekben. Másrészt egy teljesen offline dologból inspirálódtunk: egy rendszeres éves kiadványból, amely orvosoknak, gyógyszerészeknek szólt, és amely több száz oldalon keresztül kizárólag gyógyszerek leiratát, betegtájékoztató anyagait tette közzé. Ebből jött az ötlet, hogy mennyivel jobb lenne, ha ez kereshető formában elérhető lenne – akár a laikus közönség számára is – az interneten” – emlékezett vissza Kocsis. Mint mondja, ma is őrzi azt a néhány A4-es lapot, amelyeken először kezdett jegyzeteket készíteni a HáziPatika tervezett tartalmáról, felépítéséről.

Hozzátette, hatalmas lökést adott az oldalnak, hogy megnyerte a Cisco Systems Magyarország által 1999 végén kiírt Első Magyar Web Versenyt, aminek révén igen korán szerepelhetett az akkori legolvasottabb hazai napilap, a Népszabadság címlapján. Az első néhány év ezzel együtt küzdelmesnek bizonyult, mire az internetelérés terjedésével és így az oldal látogatószámának növekedésével rentábilissá tudott válni a HáziPatika, mint vállalkozás. Eközben viszont a hazai orvostársadalom részéről érdeklődést, nyitottságot tapasztalt a szerkesztőség, amelynek célkitűzésévé vált, hogy értékes információforrássá váljon a laikus közönség számára egészségügyi kérdésekben. „Az emberek többsége elment az orvoshoz, és a saját egészsége kapcsán csupán annyi információval rendelkezett, amennyit a rendelőben hallott. Ennél többre nem is nagyon volt lehetősége, hiszen nem igazán volt más forrás, ahonnan tájékozódhatott volna. Legfeljebb a szomszéddal beszélte ki a panaszait, ami persze inkább csak a tévhitek terjedésének kedvezett. Ebben akartunk jót tenni: olyan tartalmat adni a legkülönbözőbb betegségek, egészségügyi problémák kapcsán, amely akár már az orvosnál tett látogatás előtt is segíti a beteget abban, hogy a megfelelő kérdéseket tudja feltenni. Szerintem ez volt a HáziPatika komoly hozzáadott értéke a hazai tartalomfejlesztésben” – mondta el az alapító.

Kocsis Gábor ma az Egyesült Államokban él, de a HáziPatikára szakmai karrierje fontos állomásként tekint. Kiemelte továbbá, hogy az oldal szerkesztőségében nagyon jó kollegiális kör alakult ki, és egykori munkatársaival ma is tartja a kapcsolatot. Amikor hazalátogat Magyarországra, rendszeresen szerveznek összejöveteleket. Ezenkívül Blum Péterrel, az oldal másik alapítójával minden évben váltanak néhány üzenetet április 2-án, a HáziPatika hivatalos indulásának évfordulóján. Ami viszont a 25. évfordulót illeti, az bizonyos tekintetben őt magát is megdöbbenti. „Azért az mégiscsak nagy szó, hogy azt lehet mondani: negyed évszázad. Őszintén örülök, hogy az oldal ma is működik, illetve nemes célt szolgál azáltal, hogy segíti az embereket.”