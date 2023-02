Ők a legvédettebbek a koronavírussal szemben

Régóta foglalkoztatja a kutatókat a kérdés, mi jelentheti a leghatékonyabb védelmet a COVID-19 ellen. A Calgary Egyetem munkatársai és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei összefogtak, és hogy erre választ kapjanak, összevetették összesen 4268 ellenőrzött vizsgálat adatait - számol be róla a news-medical.net.

A koronavírus-fertőzés hosszú távú következményei továbbra is kiszámíthatatlanok. Fotó: Getty Images

Az oltás önmagában kevés lehet

A Lancet Infectious Diseases című folyóiratban megjelent tanulmányból kiderült, hogy azok a legvédettebbek a koronavírus okozta súlyos megbetegedés és az újrafertőződés ellen, akik hibrid immunitással rendelkeznek. Ez akkor alakul ki, ha valaki megkapta a teljes oltássorozatot és még az előtt vagy után elkapta a koronavírust.

"A járvány során gyakran felmerül a kérdés, hogy a koronavírus-fertőzésen korábban átesett embereket is be kell-e oltani. Eredményeink azt mutatják, hogy a védőoltás még esetükben is szükséges" - közölte Niklas Bobrovitz, a Torontói Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.

A jolly joker: hibrid immunitás

Ha valakinél hibrid immunitás alakul ki, az azt jelenti, hogy immunrendszere 12 hónapig 95 százalék feletti hatékonysággal védheti meg a súlyos lefolyású, akár kórházi kezelést igénylő megbetegedés kialakulásától - összegezte az eredményeket Lorenzo Subissi, a WHO szakembere, a tanulmány másik szerzője. A kutatóknak lehetőségük nyílt arra is, hogy megvizsgálják a hibrid immunitás hatékonyságát az omikron variánssal szemben. Megállapították, hogy az omikron elleni védelem 12 hónap alatt jelentősen csökken, függetlenül attól, hogy valaki átesett-e a fertőzésen, teljesen be van-e oltva, esetleg mindkettőn “túl van”.

És bár az eredmények azt mutatják, hogy a védőoltás egy korábbi fertőzéssel együtt kifejezetten hatékony védelmet jelent, a szakemberek mindenkit óva intenek attól, hogy ennek érdekében szándékosan kitegyék magukat a fertőzésnek. "A vírus hosszú távú hatásai kiszámíthatatlanok. Egyesek számára végzetes lehet, de még az enyhe lefolyású megbetegedés után is fennáll a hosszú COVID kialakulásának kockázata" - figyelmeztetett Niklas Bobrovitz.

