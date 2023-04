Kijött a mentő, de rögtön ott is hagyta a beteget

Hétvégén egy 75 év körüli férfihez riasztották a mentőket Budapest egyik főterére. Az idős úr elesett, a karján meg is sérült. A járókelők közül többen is igyekeztek segíteni neki, és egy padra ültetve hívták hozzá a mentőket. Mint az a mentőszolgálat hétfői Facebook-bejegyzésében olvasható, a mentőautó perceken belül meg is érkezett a helyszínre. Meg azonban végül nem állt, csak lassított, majd hirtelen felgyorsítva folytatta is az útját, és szirénázva tovább hajtott.

A sérült férfinek elsősegélyt nyújtók ekkor némiképp indulatosan ismét tárcsázták a 112-es segélyhívót, a mentésirányítás azonban hamar lecsendesítette a kritikus hangokat. Mint ugyanis kiderült, idő közben a mentőegységet egy másik esethez riasztották: egy középkorú nőt kellett újraéleszteniük a közelben. Ráadásul hamarosan megérkezett egy második mentőegység is, amely immár valóban el tudta látni az idős urat. Végül mindkét beteget stabil állapotban szállították kórházba.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!