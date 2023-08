„Mindkét lábamat egy tampon miatt vesztettem el”

Lauren Wasser 1988. március 2-án született Kaliforniában, profi modellek gyermekeként. Négy hónapos korában már megjelent róla egy fotó a Vogue divatmagazinban, amelyen édesanyjával látható. Nem meglepő tehát, hogy a fiatal lány is modellkarrierről álmodozott – mellette ráadásul tehetséges kosárlabdázónak bizonyult, és egy rangos ösztöndíjat is elnyert. 2012-ben, vagyis 24 éves korában azonban fenekestül felfordult Lauren élete – számolt be a nem mindennapi történetről a Bright Side.

Influenzaszerű tünetekkel kezdődött a kálvária

„Mindkét lábamat elvesztettem egy tampon miatt” – jelentette ki nyíltan a már 35 éves Lauren egy podcastbeszélgetésben. Az egész egyszerű, influenzaszerű tünetekkel kezdődött, amelyeket azonban veseelégtelenség és két szívroham követett. Mivel aktuálisan csekély esélyt láttak a túlélésre, Laurent másfél hétig mesterséges kómában tartották. Amikor viszont felébresztették, tragikusan romlott az állapota. Mindkét lába üszkösödni kezdett, először azonban csak a jobb lábát kellett amputálni, majd hat évvel később a bal lábát is elveszítette.

Mindkét lábát elveszítette a modell. Fotó: theimpossiblemuse/Instagram

Laurent a ritka és életveszélyes toxikus sokk szindróma (TSS) támadta meg, amely a halálos méreganyagot termelő Staphylococcus aureus baktériumok túlszaporodásának következményeként alakult ki. A TSS az 1970-es évek vége óta ismert az Egyesült Államokban, az 1980-as években pedig már 100 ezer emberből 6 érintett volt.

Azóta ő az „aranylábú lány”, egyben aktivista is

A történtek derékba törhették volna Lauren modellkarrierjét, de ő nem hagyta magát. A fiatal nő aranyszínű műlábakat választott, azokon lépdelt vissza a divatiparba. Közben pedig aktivistaként sok energiát fordít arra is, hogy felhívja a lányok és nők figyelmét a tamponok veszélyére és a TSS kockázatára.

A történtek derékba törhették volna modellkarrierjét – de ő nem hagyta magát. Fotó: theimpossiblemuse/Instagram

Lauren modellkarrierje azóta is virágzik. Közben újra elkezdett kosárlabdázni, és a maraton lefutására készül. Mindemellett elkötelezetten küzd, hogy a divatiparban nagyobb legyen a fogyatékossággal élők el- és befogadása.