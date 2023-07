Korlátozzák, hogyan küldhetik laborba a háziorvosok betegeiket

A szakember egy hivatalos levélre hivatkozva ír erről a 444 oldalán megjelent cikkében. A levelet a napokban küldték ki egyes Pest megyei háziorvosoknak. A tartalma alapján a jövőben a háziorvosok legfeljebb 15 laborparamétert kérhetnek egy-egy alkalommal pácienseik részére. Emellett csupán úgy kérhetnek sürgős laborkéréseket, ha ennek okát részletesen meg is indokolják. Az indokoltság elbírálásáról a laborszolgáltató orvosigazgatója dönt a rendelkezésére álló adatok alapján.

A laborvizsgálatok számát anyagi okok miatt kell visszafogni. A jelenlegi gyakorlat ugyanis rendkívül veszteséges, különösen annak tükrében, hogy az energiaárak növekedése és az infláció a laborszolgáltatás költségeit is megdobta. A probléma országos szintű, emellett Kunetz szerint azért is jelentős, mert az egész egészségügyi ellátórendszerre komoly nyomást helyez. Mint írja, amit eddig a háziorvosok saját kompetenciájukkal meg tudtak oldani, az most az új szabály miatt nagy részben a már eleve rendkívül leterhelt sürgősségi ellátásra hárul majd. „Elég valószínű, hogy a legtöbb kolléga ezek után inkább SBO-ra küldi majd a betegeket, ezzel további ellátási problémákat generálva” – fogalmazta meg egy érintett orvos.

Kunetz Zsombor kifejti, az intézkedés azokat a betegeket is negatívan érinti, akiknél a sürgős laborvizsgálati kérést nem az egészségi állapotuk, hanem a rendszer eddigi hiányosságai indokolták. „Ugyanis amikor a beteg hamarabb kap időpontot CT-, vagy MR-vizsgálatra, ahova vinnie kell a vesefunkciós laboreredményét, mint magára a laborvizsgálatra, akkor csak így, sürgős kérésként lehetett a vizsgálatokat időponton teljesíteni” – mutat rá a szakértő.